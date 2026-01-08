-
Le Nikkei 225 (JP225) recule d’environ 0.85%, en baisse pour la troisième séance consécutive.
-
Les valeurs IA et semi-conducteurs subissent d’importantes prises de bénéfices.
-
Les salaires réels au Japon chutent de 2.8% y/y en novembre, un plus bas depuis janvier.
-
La Chine impose des restrictions commerciales ciblant des matières premières stratégiques et des produits japonais.
-
Malgré la correction, la tendance de fond du JP225 reste haussière sur le plan technique.
-
Le Nikkei 225 (JP225) recule d’environ 0.85%, en baisse pour la troisième séance consécutive.
-
Les valeurs IA et semi-conducteurs subissent d’importantes prises de bénéfices.
-
Les salaires réels au Japon chutent de 2.8% y/y en novembre, un plus bas depuis janvier.
-
La Chine impose des restrictions commerciales ciblant des matières premières stratégiques et des produits japonais.
-
Malgré la correction, la tendance de fond du JP225 reste haussière sur le plan technique.
Le Nikkei 225 poursuit son repli et évolue désormais sous le seuil des 52,000 points, confirmant une phase de correction après un rallye spectaculaire. Entre prises de bénéfices sur les valeurs technologiques, dégradation du contexte macroéconomique domestique et montée des tensions géopolitiques avec la Chine, le marché japonais fait face à plusieurs vents contraires simultanés.
📉 Correction du Nikkei après l’euphorie liée à l’IA
Prises de bénéfices sur les valeurs technologiques
L’indice japonais perd près de 0.85% lors de la séance et aligne une troisième baisse consécutive. Le principal moteur du repli reste la correction des valeurs liées à l’intelligence artificielle et aux semi-conducteurs, après une période de hausse rapide alimentée par l’enthousiasme autour de Nvidia et de son écosystème.
Des titres emblématiques comme SoftBank Group chutent de plus de 4%, tandis que Tokyo Electron et Advantest enregistrent également des baisses marquées. Ces valeurs avaient largement bénéficié d’anticipations optimistes sur la demande mondiale en puces avancées, rendant le segment particulièrement vulnérable aux prises de bénéfices.
Une correction logique après des records historiques
Le JP225, récemment propulsé vers des sommets historiques par la thématique IA, entre désormais dans une phase de normalisation. Ce mouvement ne remet pas immédiatement en cause la tendance de fond, mais reflète un ajustement après une hausse rapide et spéculative, d’autant plus sensible dans un environnement géopolitique tendu.
📊 Contexte macroéconomique japonais défavorable
Chute marquée des salaires réels
Le sentiment de marché est également plombé par des données macroéconomiques décevantes. En novembre, les salaires réels au Japon ont reculé de 2.8% sur un an, soit la plus forte baisse depuis janvier. Cette contraction est principalement liée à la diminution des bonus et à une inflation persistante, qui continue d’éroder le pouvoir d’achat des ménages.
Cette dynamique complique la tâche de la Banque du Japon, qui cherche à normaliser sa politique monétaire sans fragiliser davantage la consommation intérieure.
Pressions supplémentaires sur la croissance
La faiblesse des revenus réels pèse sur les perspectives de demande domestique, rendant l’économie japonaise plus dépendante de la demande extérieure. Or, cette dernière est précisément menacée par l’escalade des tensions commerciales avec la Chine.
🌏 Escalade géopolitique et commerciale avec la Chine
Restrictions chinoises sur les exportations stratégiques
Le facteur le plus lourd pour le marché reste la dégradation des relations entre Tokyo et Pékin. La Chine a annoncé une interdiction immédiate des exportations de biens à double usage (civil et militaire) vers le Japon, incluant potentiellement des terres rares stratégiques.
Le Japon dépend de la Chine pour environ 60 à 70% de son approvisionnement en ces matières premières, et presque 100% pour certains métaux lourds essentiels comme le dysprosium et le terbium, indispensables aux secteurs automobile, électronique et défense.
Impact économique potentiel significatif
Selon Nomura, un embargo de trois mois pourrait coûter 660 milliards de yens (environ 4.2 milliards de dollars) à l’économie japonaise et réduire le PIB de 0.11 point de pourcentage. À cela s’ajoute l’enquête antidumping du MOFCOM sur les importations japonaises de dichlorosilane, un composant clé dans la fabrication de semi-conducteurs.
La Chine a également annoncé le rétablissement de l’interdiction des importations de produits de la mer japonais, invoquant à la fois des considérations politiques liées à Taïwan et des inquiétudes persistantes concernant l’eau de Fukushima.
📈 Analyse technique : une tendance de fond toujours haussière
Supports techniques préservés
Malgré trois séances consécutives de baisse, le contrat JP225 conserve une structure haussière de long terme. L’indice reste soutenu techniquement par la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, qui agit comme un support dynamique clé.
Cette zone constitue un niveau de surveillance important pour les investisseurs à moyen terme, car sa rupture pourrait amplifier la correction.
Indicateurs de momentum en normalisation
Sur le plan des indicateurs, le RSI à 14 jours repasse sous la zone des 70 points, souvent associée à des conditions de surachat. Cette détente du momentum confirme l’idée d’une correction technique saine, plutôt qu’un retournement brutal de tendance. La résistance majeure demeure située autour du double sommet local vers 52,780 points.
Source: xStation
❓ FAQ
Pourquoi le Nikkei 225 recule-t-il depuis plusieurs séances ?
Il est pénalisé par des prises de bénéfices sur les valeurs IA, des données macroéconomiques faibles et des tensions géopolitiques accrues avec la Chine.
Les valeurs technologiques sont-elles les plus touchées ?
Oui, notamment SoftBank, Tokyo Electron et Advantest, après une forte hausse précédente.
Quel est l’impact des restrictions chinoises pour le Japon ?
Elles menacent les chaînes d’approvisionnement en terres rares et pourraient peser sur la croissance économique.
La tendance haussière du Nikkei est-elle remise en cause ?
À ce stade, non. La structure technique de long terme reste positive, malgré la correction en cours.
Quels niveaux techniques surveiller ?
Le support clé se situe près de la EMA 50 jours, tandis que la résistance majeure reste autour de 52,780 points.
Les trois marchés à surveiller la semaine prochaine (09.01.2026)
US OPEN : Les investisseurs font preuve de prudence face à l'incertitude.
Emploi au Canada : des créations modestes, un chômage en hausse
NFP américains décevants : les marchés parient sur une pause prolongée de la Fed
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."