Malgré la correction, la tendance de fond du JP225 reste haussière sur le plan technique.

La Chine impose des restrictions commerciales ciblant des matières premières stratégiques et des produits japonais.

Les salaires réels au Japon chutent de 2.8% y/y en novembre , un plus bas depuis janvier.

Le Nikkei 225 (JP225) recule d’environ 0.85% , en baisse pour la troisième séance consécutive.

Le Nikkei 225 poursuit son repli et évolue désormais sous le seuil des 52,000 points, confirmant une phase de correction après un rallye spectaculaire. Entre prises de bénéfices sur les valeurs technologiques, dégradation du contexte macroéconomique domestique et montée des tensions géopolitiques avec la Chine, le marché japonais fait face à plusieurs vents contraires simultanés.

📉 Correction du Nikkei après l’euphorie liée à l’IA

Prises de bénéfices sur les valeurs technologiques

L’indice japonais perd près de 0.85% lors de la séance et aligne une troisième baisse consécutive. Le principal moteur du repli reste la correction des valeurs liées à l’intelligence artificielle et aux semi-conducteurs, après une période de hausse rapide alimentée par l’enthousiasme autour de Nvidia et de son écosystème.

Des titres emblématiques comme SoftBank Group chutent de plus de 4%, tandis que Tokyo Electron et Advantest enregistrent également des baisses marquées. Ces valeurs avaient largement bénéficié d’anticipations optimistes sur la demande mondiale en puces avancées, rendant le segment particulièrement vulnérable aux prises de bénéfices.

Une correction logique après des records historiques

Le JP225, récemment propulsé vers des sommets historiques par la thématique IA, entre désormais dans une phase de normalisation. Ce mouvement ne remet pas immédiatement en cause la tendance de fond, mais reflète un ajustement après une hausse rapide et spéculative, d’autant plus sensible dans un environnement géopolitique tendu.

📊 Contexte macroéconomique japonais défavorable

Chute marquée des salaires réels

Le sentiment de marché est également plombé par des données macroéconomiques décevantes. En novembre, les salaires réels au Japon ont reculé de 2.8% sur un an, soit la plus forte baisse depuis janvier. Cette contraction est principalement liée à la diminution des bonus et à une inflation persistante, qui continue d’éroder le pouvoir d’achat des ménages.

Cette dynamique complique la tâche de la Banque du Japon, qui cherche à normaliser sa politique monétaire sans fragiliser davantage la consommation intérieure.

Pressions supplémentaires sur la croissance

La faiblesse des revenus réels pèse sur les perspectives de demande domestique, rendant l’économie japonaise plus dépendante de la demande extérieure. Or, cette dernière est précisément menacée par l’escalade des tensions commerciales avec la Chine.

🌏 Escalade géopolitique et commerciale avec la Chine

Restrictions chinoises sur les exportations stratégiques

Le facteur le plus lourd pour le marché reste la dégradation des relations entre Tokyo et Pékin. La Chine a annoncé une interdiction immédiate des exportations de biens à double usage (civil et militaire) vers le Japon, incluant potentiellement des terres rares stratégiques.

Le Japon dépend de la Chine pour environ 60 à 70% de son approvisionnement en ces matières premières, et presque 100% pour certains métaux lourds essentiels comme le dysprosium et le terbium, indispensables aux secteurs automobile, électronique et défense.

Impact économique potentiel significatif

Selon Nomura, un embargo de trois mois pourrait coûter 660 milliards de yens (environ 4.2 milliards de dollars) à l’économie japonaise et réduire le PIB de 0.11 point de pourcentage. À cela s’ajoute l’enquête antidumping du MOFCOM sur les importations japonaises de dichlorosilane, un composant clé dans la fabrication de semi-conducteurs.

La Chine a également annoncé le rétablissement de l’interdiction des importations de produits de la mer japonais, invoquant à la fois des considérations politiques liées à Taïwan et des inquiétudes persistantes concernant l’eau de Fukushima.

📈 Analyse technique : une tendance de fond toujours haussière

Supports techniques préservés

Malgré trois séances consécutives de baisse, le contrat JP225 conserve une structure haussière de long terme. L’indice reste soutenu techniquement par la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, qui agit comme un support dynamique clé.

Cette zone constitue un niveau de surveillance important pour les investisseurs à moyen terme, car sa rupture pourrait amplifier la correction.

Indicateurs de momentum en normalisation

Sur le plan des indicateurs, le RSI à 14 jours repasse sous la zone des 70 points, souvent associée à des conditions de surachat. Cette détente du momentum confirme l’idée d’une correction technique saine, plutôt qu’un retournement brutal de tendance. La résistance majeure demeure située autour du double sommet local vers 52,780 points.

Source: xStation

❓ FAQ

Pourquoi le Nikkei 225 recule-t-il depuis plusieurs séances ?

Il est pénalisé par des prises de bénéfices sur les valeurs IA, des données macroéconomiques faibles et des tensions géopolitiques accrues avec la Chine.

Les valeurs technologiques sont-elles les plus touchées ?

Oui, notamment SoftBank, Tokyo Electron et Advantest, après une forte hausse précédente.

Quel est l’impact des restrictions chinoises pour le Japon ?

Elles menacent les chaînes d’approvisionnement en terres rares et pourraient peser sur la croissance économique.

La tendance haussière du Nikkei est-elle remise en cause ?

À ce stade, non. La structure technique de long terme reste positive, malgré la correction en cours.

Quels niveaux techniques surveiller ?

Le support clé se situe près de la EMA 50 jours, tandis que la résistance majeure reste autour de 52,780 points.