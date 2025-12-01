Actualités Crypto : Le Bitcoin enregistre une baisse de 5 %📉 Le marché revient en mode correction.

Les prix des cryptomonnaies sont en baisse à l'ouverture du marché lundi, suivant la faiblesse des contrats à terme sur indices américains, le NASDAQ 100 reculant de près de 1 % avant la publication des données ISM Manufacturing prévue à 16h00. Le Bitcoin teste la zone des 85 000 USD et trade en baisse de près de 5 %. L'Ethereum a reculé à 2 800 USD, perdant près de 10 % par rapport au pic du dernier rebond. Les données on-chain suggèrent que le marché pourrait répéter le scénario observé fin 2021 et début 2022, lorsque le marché des cryptomonnaies dans son ensemble est entré dans une phase baissière et a atteint son plus bas niveau environ 13 mois après la vente initiale en novembre 2021. Si un tel scénario venait à se reproduire, cela impliquerait qu'une reprise significative du marché des cryptomonnaies pourrait ne pas se produire avant novembre 2026.

En théorie, le Bitcoin pourrait chuter bien en dessous des niveaux clés de la chaîne, dans la région des 81 000 USD, pour atteindre potentiellement 55 000 USD. Si le prix tombe en dessous de 80 000 USD, ce scénario devra être considéré comme un risque sérieux. Toutefois, si le BTC trouve la force de remonter au-dessus de 90 000 USD et, surtout, de 100 000 USD, le scénario dominant reste la poursuite du marché haussier. Graphiques (Bitcoin et Ethereum), intervalle D1 Le Bitcoin et l'Ethereum devraient actuellement augmenter de près de 30 % pour tester la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours (ligne rouge) pour les deux cryptomonnaies. En pratique, cela signifie que la capitalisation boursière combinée des deux actifs devrait augmenter d'environ 700 milliards de dollars (soit plusieurs centaines de milliards de dollars d'entrées nettes positives sur le marché des cryptomonnaies) pour que ce scénario se réalise. Sans une amélioration durable du sentiment à Wall Street, le marché des cryptomonnaies pourrait avoir du mal à retrouver son élan, tandis que les prises de bénéfices parmi les grands détenteurs et la demande persistante de couverture via des produits dérivés (options et contrats à terme) continuent de rendre ce scénario plus difficile à réaliser. Source: xStation5 Source: xStation5 Les entrées nettes dans les ETF Bitcoin ont récemment été positives, mais leur ampleur peut être considérée comme minime par rapport à la demande lors de la correction précédente, plus importante, lorsque le marché était beaucoup plus agressif dans ses achats à la baisse. Cela pourrait également être un signe d'épuisement de la demande. Source: Bloomberg Finance L.P. Les entrées sur Ethereum ont été plus importantes, mais elles ne compensent toujours pas l'impact sur le marché du mois de novembre, qui a été désastreux, avec plus d'un milliard de dollars d'actions rachetées sur les ETF au comptant américains. Source: Bloomberg Finance L.P.

