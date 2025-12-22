Sanofi: Accord avec les Etats-Unis sur le prix des médicaments

Sanofi conclut un accord majeur avec l’administration américaine , permettant une baisse significative des prix de certains médicaments aux États-Unis tout en sécurisant ses investissements industriels et son accès sans droits de douane pendant trois ans.

Points clés Sanofi conclut un accord majeur avec l’administration américaine, permettant une baisse significative des prix de certains médicaments aux États-Unis tout en sécurisant ses investissements industriels et son accès sans droits de douane pendant trois ans.

Sanofi est un groupe biopharmaceutique mondial, centré sur la recherche et le développement, qui s’appuie de plus en plus sur l’intelligence artificielle. Le groupe est présent dans plus de 15 sites aux États-Unis et emploie plus de 13 000 personnes dans le pays, avec des activités couvrant la R&D, la production industrielle et la chaîne d’approvisionnement. Il est coté sur Euronext Paris et le Nasdaq. Un accord stratégique avec Washington pour des médicaments plus abordables Sanofi a annoncé la signature d’un accord volontaire et confidentiel avec l’administration du président Donald J. Trump. Celui-ci répond aux quatre demandes formulées par la Maison-Blanche en juillet 2025 et prévoit notamment un alignement des prix de certains médicaments vendus aux programmes Medicaid sur ceux pratiqués dans d’autres pays à hauts revenus. Selon le groupe, cela se traduirait par une baisse moyenne de 61 % sur plusieurs traitements clés, notamment dans le diabète, les maladies cardiovasculaires, neurologiques et le cancer.

L’accord prévoit également un accès direct des patients à des médicaments à prix réduits via la plateforme TrumpRx.gov, avec des économies pouvant atteindre près de 70 % pour certains traitements, ainsi qu’un renforcement des investissements industriels aux États-Unis dans le cadre du plan de 20 milliards de dollars déjà annoncé. Réactions boursières (SAN.FR en W1) L'annonce, publiée vendredi dernier, n'a pas eu un impact significatif sur le cours de Sanofi qui évolue toujours en tendance baissière. Et ce malgré le rebond de septembre dernier. Historiquement, les prix évoluent de manière erratique, reflétant la forte volatilité propre au secteur de la santé. Source: xstation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."