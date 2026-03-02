Actualités crypto : le Bitcoin gagne près de 2% malgré la guerre au Moyen-Orient 📈

Malgré la guerre au Moyen-Orient et le sentiment clairement plus faible sur les marchés boursiers, alimenté par la hausse des prix du pétrole et les nouvelles craintes inflationnistes, le Bitcoin a réagi de manière relativement calme. Suite aux frappes israéliennes et américaines sur des cibles en Iran, le BTC a brièvement chuté à environ 63 000 dollars samedi matin, mais il a depuis rebondi d'environ 5 % et se stabilise désormais autour de 66 500 dollars. Les données on-chain ont initialement confirmé la pression à la vente sur les dérivés du BTC, avec des liquidations atteignant un pic d'environ 1,8 milliard de dollars, mais le marché a rapidement retrouvé son équilibre.

Source: CryptoQuant

De manière quelque peu surprenante, les détenteurs à court terme ne se sont pas lancés dans des ventes massives, ce qui pourrait suggérer une phase d'« épuisement de l'offre » à ce stade du cycle et indiquer que le Bitcoin est actuellement détenu par des acteurs relativement plus solides.

Source: CryptoQuant

D'autre part, une part importante de l'offre de BTC accumulée au cours des deux dernières années reste déficitaire. Un passage sous le seuil psychologique important des 60 000 dollars pourrait entraîner une forte augmentation des pertes latentes parmi les détenteurs à long terme.

Source: CryptoQuant

Les ETF ne paniquent pas (pour l'instant)

À ce stade du cycle de marché, les investisseurs restent résolument concentrés sur le Bitcoin, tandis que l'Ethereum est clairement relégué au second plan. Cela se reflète dans les flux des ETF : les capitaux continuent de privilégier le Bitcoin et, sans rebond soutenu du BTC, un marché haussier plus large des cryptomonnaies, incluant l'ETH, semble peu probable pour l'instant. À l'exception de lundi et vendredi derniers, les ETF Bitcoin ont enregistré des entrées nettes clairement positives la semaine dernière. En revanche, les ETF Ethereum n'ont enregistré que des flux légèrement positifs.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Le capital cumulé dans les ETF cryptographiques reste substantiel. Par rapport à leurs niveaux maximaux, les actifs ont baissé d'environ 15 %, malgré une chute de près de 50 % du Bitcoin par rapport à ses sommets historiques. Cela suggère que, bien que les ventes liées aux ETF se soient accélérées ces derniers mois, elles sont encore loin d'être extrêmes.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Graphiques Bitcoin et Ethereum (D1)

D'un point de vue technique, le Bitcoin semble prêt à rester dans une consolidation entre 60 000 et 72 000 dollars à court terme. Le marché est probablement à la recherche d'un catalyseur pour déclencher un mouvement plus décisif dans un sens ou dans l'autre. Une nouvelle impulsion à la baisse vers 50 000 $ ne peut être exclue, en particulier si les conditions boursières mondiales continuent de se détériorer, favorisant le dollar américain, les rendements obligataires et le pétrole. À l'inverse, une cassure décisive au-dessus de la zone 74 000-75 000 $ augmenterait la probabilité d'une tentative de reprise plus durable.

Source: xStation5