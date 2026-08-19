Actualités crypto : le cours du Bitcoin fait preuve de « résilience » malgré les baisses à Wall Street 🔼 La cryptomonnaie se trouve-t-elle à un tournant décisif ?

Un franchissement au-dessus de 65 500 USD et de la résistance clé autour de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (ligne orange) pourrait ouvrir la voie vers environ 70 000 USD. Cette zone pourrait devenir le principal champ de bataille entre acheteurs et vendeurs — déterminant potentiellement si le Bitcoin connaîtra une nouvelle forte impulsion baissière ou si le creux du marché baissier de cette année est déjà derrière nous. À la baisse, l’évolution des cours continue de conforter l’idée que le seuil de 62 000 USD constitue une zone de soutien importante.

D’un autre côté, la baisse des positions ouvertes, conjuguée à un cours relativement stable, suggère un recouvrement partiel des positions courtes plutôt qu’une capitulation totale du marché. La situation à court terme reste fragile, mais elle contraste nettement avec l’adoption toujours croissante du Bitcoin par les institutionnels et les entreprises.

Bitcoin se maintient aux alentours de 64 000 USD, alors que la dernière tentative de franchir la barre des 65 000 USD a échoué, et que les données on-chain indiquent un affaiblissement de la demande active des acheteurs. La zone de soutien clé se situe autour de 62 000 USD, où plus de 2 millions de BTC ont déjà changé de mains ; une perte de cette zone augmenterait le risque d’un mouvement vers les 54 000 USD.

Source: xStation5

Les flux vers les ETF au comptant sur le bitcoin restent volatils, mais les dernières séances ont montré une nette amélioration. Après plusieurs périodes de sorties, dépassant parfois les 200 millions de dollars par jour, les entrées totales ont rebondi pour s'établir à environ 186,4 millions de dollars. L'iShares Bitcoin Trust de BlackRock continue de représenter la plus grande part des flux positifs, avec le soutien supplémentaire du fonds de Fidelity.

Le principal enseignement à retenir est que, malgré un sentiment moins favorable à l'égard du Bitcoin lui-même, la demande d'ETF n'a pas disparu et a recommencé à se redresser ces derniers jours. Cela affaiblit l'hypothèse d'un retrait institutionnel à grande échelle du BTC.

Source: XTB Research

Les flux liés aux ETF sur l’Ethereum sont nettement inférieurs à ceux du Bitcoin, mais les dernières séances ont également montré une amélioration. Les derniers chiffres indiquent environ 68,7 millions de dollars de flux entrants quotidiens, après environ 30 millions de dollars lundi et une période antérieure marquée par des flux mitigés et des sorties occasionnelles. L’ETF iShares Ethereum Trust représente la plus grande part des flux positifs, tandis que les autres fonds jouent un rôle bien plus modeste.

Il est important de noter qu’au cours des derniers mois, des flux positifs se sont multipliés sur plusieurs séances consécutives, ce qui pourrait indiquer un regain progressif d’intérêt pour l’Ethereum après un début du mois d’août plus morose. L’ampleur reste modeste, mais la tendance des flux est clairement plus constructive qu’elle ne l’était il y a quelques semaines.

Source: XTB Research

La demande de Bitcoin s'affaiblit

CryptoQuant, une société spécialisée dans l'analyse des données on-chain, met en avant le volume d'achat moyen des « takers » sur 30 jours pour le Bitcoin, qui est tombé à des niveaux déjà observés à des moments clés du cycle. Une baisse de cet indicateur signifie une activité moindre de la part des acheteurs agressifs et une position relative plus forte pour les vendeurs. Cela ne signale pas automatiquement le début d’une vague de ventes massive. Des valeurs similaires sont apparues aussi bien pendant les phases de capitulation que d’accumulation, mais un signal de plancher plus crédible nécessiterait une stabilisation des prix accompagnée d’un rebond du volume d’achat des « takers ». Pour l’instant, il vaut mieux y voir un signe d’essoufflement de l’activité plutôt qu’une confirmation d’un renversement de tendance.

Plus de 2 millions de BTC ont changé de mains dans la fourchette de 62 000 à 63 000 USD, créant une forte concentration du coût d’acquisition des investisseurs. Le Bitcoin a tenté en vain de se maintenir au-dessus de 65 000 USD. Dans le même temps, le volume des échanges sur les principales bourses a chuté d’environ 10 % au cours des dernières 24 heures, ce qui signifie que le rebond n’est pas soutenu par une nouvelle demande particulièrement forte. Si la zone comprise entre 62 000 et 63 000 dollars tient bon, le marché pourrait tout de même entrer dans une phase de stabilisation. S’il venait à céder sous la pression croissante des ventes, le prochain niveau à surveiller se situerait autour de 54 276 dollars.

Plus de 200 millions de dollars de positions en cryptomonnaies ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, principalement des positions longues. Dans le même temps, l’intérêt ouvert sur le Bitcoin a baissé d’environ 0,53 %, ce qui, conjugué à un cours relativement stable, pourrait indiquer un recouvrement partiel des positions courtes. Cela ne signifie toutefois pas pour autant qu’une forte demande soit revenue. L’indice Crypto Fear & Greed reste en territoire de « peur », tandis que les actions liées aux cryptomonnaies ont également subi des pressions : Strategy a chuté de plus de 5 % hier, tandis que Bitmine Immersion Technologies a perdu environ 2,3 %.

Le problème du Bitcoin n’est que partiellement macroéconomique

Samsung Electronics et SK Hynix ont chuté de plus de 7 % à Séoul, le Kospi a perdu environ 6 %, l’indice MSCI Asia Pacific a reculé d’environ 2 % et l’indice asiatique des semi-conducteurs a chuté de plus de 3 %. La veille, l’indice Philadelphia Semiconductor avait reculé d’environ 5 %. Les obligations pourraient jouer un rôle encore plus important. Le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a atteint son plus haut niveau depuis 2007, tandis que celui des titres à 10 ans s’est maintenu autour de 4,69 %.

Un tel contexte augmente le coût du capital et réduit l’attrait des actifs risqués, même s’il ne déclenche pas de réaction immédiate sur les cours. Le marché attend également le compte-rendu de la réunion de juillet de la Fed et le discours de Kevin Warsh à Jackson Hole. Selon un sondage Reuters, 94 économistes sur 104 s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux dans une fourchette de 3,5 à 3,75 % en septembre, tandis que les marchés anticipent une probabilité d'environ 68 % de statu quo.

Citi et Zhizao montrent-ils l’autre facette du marché ?

L’adoption institutionnelle se poursuit en coulisses malgré la faiblesse à court terme. Citi s’apprête à lancer un service de conservation d’actifs numériques dans le cadre de sa plateforme Custody+, conçue pour regrouper les actifs traditionnels et les cryptomonnaies au sein d’une infrastructure unique. La banque développe également des dépôts tokenisés, coopère avec ICE, participe à un projet pilote SWIFT et s’implique dans le projet The Clearing House.

Dans le même temps, Zhizao Technology, cotée au Nasdaq, a finalisé une transaction de 154,7 millions de dollars et lancé une stratégie de trésorerie en bitcoins portant sur 2 380 BTC. Le Bitcoin a été évalué à un prix de référence de 65 000 dollars US dans le cadre de cette transaction. Selon BitcoinTreasuries.net, la société est devenue le 33e plus grand détenteur institutionnel de Bitcoin, bien que son cours n’ait pas réagi positivement. L’action reste en baisse d’environ 77 % depuis le début de l’année.

La demande à court terme de BTC s’affaiblit, mais l’infrastructure à long terme autour du Bitcoin continue de se développer. Le marché n’a pas réussi à se maintenir au-dessus des 65 000 USD, les données on-chain ne confirment pas encore une reprise de la demande et le contexte macroéconomique reste défavorable. C’est pourquoi l’évolution autour des 62 000 USD pourrait s’avérer plus importante que n’importe quel rebond quotidien isolé. Le maintien de ce niveau de soutien, associé à une amélioration du volume d’achat des « takers », favoriserait un scénario d’accumulation, tandis qu’une cassure en dessous de cette zone, dans un contexte d’offre croissante, augmenterait considérablement la probabilité d’une correction plus profonde.

L’Ethereum et les flux des ETF sur 20 jours : les capitaux se reconstituent plus rapidement que le cours

Le signal le plus intéressant provient de la comparaison entre le cours de l’Ethereum et les flux cumulés des ETF au comptant sur 20 jours. L’ETH reste proche de 1 900 USD, bien en deçà de ses plus hauts de 2025, tandis que le solde des flux sur 20 jours est remonté à environ 317 millions de dollars. Cela indique une amélioration de la demande des fonds, même si le cours lui-même n’a pas encore confirmé une tendance haussière plus marquée. Historiquement, les flux et le cours ont eu tendance à évoluer dans le même sens, bien que pas toujours simultanément, ce qui rend la divergence actuelle digne d’intérêt. Si les entrées positives se poursuivent au cours des prochaines semaines, elles pourraient constituer un signe précoce d’une amélioration de la demande institutionnelle, même si, pour l’instant, cela ne constitue pas encore un signal confirmé d’un renversement durable de tendance.

Source: XTB Research