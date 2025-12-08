Actualités cryptos: Le Bitcoin rebondit au-dessus de 90k$ 📈

Les cryptomonnaies se redressent progressivement en ce début de séance de lundi. Le week-end n’a pas entraîné de vente massive en cascade après le repli de vendredi, qui avait fait chuter le Bitcoin autour de 87 000 USD. La demande se reconstruit lentement dans un climat de sentiment positif à Wall Street et grâce à un affaiblissement du dollar. Au cours des cinq dernières semaines, les ETF Bitcoin ont enregistré plus de 2,7 milliards USD de sorties. Jeudi dernier, 113 millions USD ont été retirés du iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, tandis que vendredi, les flux entrants n’ont atteint qu’un peu plus de 50 millions USD. Il s’agit simultanément de la sixième semaine consécutive de flux nets négatifs. Bitcoin (D1, H1) Le prix du Bitcoin rebondit aujourd’hui après des baisses importantes, et le graphique forme des creux de plus en plus hauts, ce qui pourrait indiquer une tentative de retour à une tendance haussière. Les niveaux de résistance clés se situent actuellement autour de 93 000 USD et 100 000 USD, où se trouve également l’EMA50 (ligne orange). En regardant une unité de temps beaucoup plus courte, nous pourrions observer les premiers signes d’un nouveau schéma en drapeau. Il convient toutefois de noter que, contrairement aux deux précédents drapeaux, le prix est parvenu cette fois à repasser au-dessus de l’EMA50 horaire pour la troisième fois — alors que cette moyenne mobile agissait auparavant comme résistance. Si le mouvement haussier se poursuit vers 93–94 000 USD, une accélération de la hausse vers 100 000 USD ne peut être exclue. En revanche, une chute sous 90 000 USD ouvrirait la voie à un scénario baissier, qui reste l’hypothèse de base pour ce type de formation. Source: xStation5 Source: xStation5 Bitcoin ETF Activity

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Ethereum (D1) L’Ethereum progresse au-dessus de 3 150 USD, mais il se négocie encore à près de 50 % sous ses sommets historiques d’octobre. Les indicateurs MACD et RSI suggèrent un potentiel momentum haussier depuis les niveaux actuels. Une chute sous 2 850 USD pourrait ouvrir la voie à un repli plus profond et à un test des 2 600 USD. Source: xStation5 Données on-chain Les données on-chain montrent deux niveaux de support importants : autour de 88 000 USD (le prix d’achat moyen du BTC par les investisseurs actifs) et 81 000 USD (le coût moyen de marché de tous les Bitcoins en circulation).

Source: Glassnode L’indicateur dit de Liveliness mesure la relation entre la dépense de Bitcoins et la détention à long terme — il augmente lorsque les BTC circulent plus activement et diminue lorsque les investisseurs préfèrent accumuler plutôt que vendre. Cet indicateur augmente généralement durant les marchés haussiers, lorsque davantage de Bitcoins changent de mains à des prix plus élevés, reflétant l’afflux de nouveaux capitaux.

Lorsque la demande s’affaiblit, le momentum de la Liveliness ralentit et l’indicateur recule. On peut le considérer comme une sorte de moyenne mobile de long terme de l’activité on-chain.

Actuellement, la Liveliness est en hausse malgré la baisse des prix du Bitcoin, ce qui suggère une demande forte et persistante pour le BTC spot, qui ne se reflète pas encore dans l’action du prix.

Bien que l’indicateur ne constitue pas un signal direct de marché (il accuse généralement un retard par rapport au prix), son momentum reste positif. De grandes entités inconnues sont clairement actives sur le marché — même si cela ne se voit pas encore dans le prix lui-même. Source: Glassnode L’intérêt spéculatif pour le Bitcoin, mesuré par la valeur des positions ouvertes sur les contrats à terme, a diminué et reste faible par rapport aux niveaux observés avant le 10 octobre. Source: Glassnode

