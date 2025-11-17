Actualités cryptos : Le Bitcoin tente d’enrayer la chute 📌 Les sorties nettes des ETF pèsent sur les cryptos

Les cryptomonnaies ont entamé la séance de lundi sur des baisses, et au cours de la nuit, le Bitcoin est brièvement tombé vers 92 500 $, effaçant ses gains depuis le début de l’année ; l’Ethereum est repassé sous les 3 000 $. La chute a été partiellement inversée avec l’amélioration du sentiment sur les contrats à terme américains, et la séance asiatique n’a pas entraîné de ventes supplémentaires importantes. Selon CoinGlass, au cours des dernières 24 heures, le marché crypto a connu une nouvelle vague de liquidations totalisant plus de 620 millions de dollars, dont près de 70 % proviennent de positions longues sur le BTC et l’ETH. La pression provient en grande partie des sorties nettes croissantes des ETF américains et du soi-disant cycle de 4 ans, ce qui pourrait indiquer que le niveau de 126 000 $ constituait le sommet du Bitcoin lors de ce marché haussier. La baisse du Bitcoin ressemble aux deux corrections précédentes observées lors du marché haussier actuel (comme visible sur le graphique). Ce qui inquiète les investisseurs, c’est que ces « ventes massives » ne s’accompagnent pas d’une accumulation forte et généralisée — remettant en question le narratif populaire du « buy the dip ».

Parallèlement, les flux des ETF ajoutent de la pression : les fonds ont vendu davantage de BTC pendant la chute et de manière plus régulière, ce qui pèse sur le sentiment à court terme et soulève des doutes sur l’appétit institutionnel à venir.

Les données des marchés d’options et de contrats à terme crypto indiquent un refroidissement de l’activité spéculative. Les métriques on-chain suivies par CryptoQuant et Glassnode montrent une demande faible et l’absence de catalyseurs haussiers significatifs.

Michael Saylor, PDG de Strategy, a confirmé vendredi que la société — qui détient plus de 640 000 BTC — avait effectué des achats supplémentaires de Bitcoin, dont la divulgation est attendue aujourd’hui. Il a nié les rumeurs selon lesquelles elle aurait vendu plus de 40 000 BTC. Les ETF vendent du BTC

Les ETF Bitcoin américains ont enregistré plus d’un milliard de dollars de sorties nettes jeudi et vendredi, BlackRock IBIT — auparavant l’un des accumulateurs de Bitcoin les plus agressifs — étant le principal vendeur. Le marché est de plus en plus préoccupé, car le comportement des ETF est considéré comme un moteur clé de la tendance générale du marché crypto. Malgré la forte baisse depuis les sommets, les fonds n’« achètent pas la baisse » ; au lieu d’accumuler, ils vendent. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Pour l’Ethereum, les sorties nettes des ETF sont devenues presque quotidiennes depuis fin octobre, et la chute survenue à Wall Street n’a fait que renforcer cette tendance. Cette dynamique compromet non seulement les attentes concernant le comportement futur des ETF, mais aussi le narratif autour de la « deuxième phase » du marché haussier — période durant laquelle l’Ethereum a historiquement surperformé le Bitcoin. Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Graphiques du Bitcoin et de l'Ethereum (Journalier) Le Bitcoin reste à l’intérieur de son canal haussier long terme, mais l’absence de catalyseurs fondamentaux à court terme — notamment des flux positifs des ETF — a entraîné une nette érosion du sentiment de marché. Le cours évolue à environ 15 % en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, se situant dans la partie basse du canal. Une cassure sous les 90 000 $ pourrait signaler un renversement de tendance plus durable. Source: xStation5 L’Ethereum a chuté de près de 40 % depuis ses plus hauts historiques, la distance par rapport à la moyenne mobile à 200 jours étant similaire à celle du Bitcoin — environ 15 %. Le niveau clé à reconquérir se situe désormais autour de 3 600 $ ; une descente sous 3 000 $ pourrait déclencher une vente en cascade vers la zone des 2 700 $, où des réactions de prix avaient déjà eu lieu. Source: xStation5

