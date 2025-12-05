Le gaz naturel (NATGAS) bondit de 5 %🔎

Le cold weather et la hausse de la demande hivernale soutiennent les contrats à terme sur le gaz naturel (NATGAS) négociés sur l’ICE, qui progressent de plus de 5 % aujourd’hui. À mesure que les températures chutent aux États-Unis, la demande de chauffage augmente fortement. Ce soutien saisonnier accroît la demande de gaz naturel, tant pour le chauffage résidentiel que pour la production d’électricité. Des exportations de GNL très fortes depuis les États-Unis. Les États-Unis continuent d’exporter un volume important de gaz naturel liquéfié dans le monde. Cette demande à l’export réduit l’offre domestique et pousse les prix de référence américains à la hausse.

Les États-Unis continuent d’exporter un volume important de gaz naturel liquéfié dans le monde. Cette demande à l’export réduit l’offre domestique et pousse les prix de référence américains à la hausse. Offre limitée et baisse des stocks. Avec des inventaires plus faibles et une demande mondiale de GNL élevée, l’équilibre entre l’offre et la demande s’est resserré. Cette rareté fait monter les prix.

Avec des inventaires plus faibles et une demande mondiale de GNL élevée, l’équilibre entre l’offre et la demande s’est resserré. Cette rareté fait monter les prix. Concurrence liée aux data centers et aux industries énergivores. L’expansion des infrastructures de data centers (notamment ceux alimentés par l’IA) et la demande croissante en électricité dans ces secteurs exercent une pression supplémentaire sur la demande de gaz — en particulier pour les producteurs américains.

L’expansion des infrastructures de data centers (notamment ceux alimentés par l’IA) et la demande croissante en électricité dans ces secteurs exercent une pression supplémentaire sur la demande de gaz — en particulier pour les producteurs américains. Les contrats à terme sur le gaz naturel auraient dépassé les 5 $ par million de BTU (MMBtu) , un niveau jamais atteint depuis 2022.

, un niveau jamais atteint depuis 2022. La récente envolée des prix est prononcée : sur un an, les hausses sont importantes, reflétant à la fois la saisonnalité et des changements structurels de la demande. La hausse semble donc résulter d’un mélange de facteurs saisonniers, structurels et liés aux marchés mondiaux, et pas seulement d’un effet hivernal temporaire. À ce stade, les niveaux de stockage américains restent 5 % au-dessus de la moyenne saisonnière, mais cela n’empêche pas le marché de progresser. Source: xStation5 Malgré la correction depuis le niveau de 5,50 USD, le gaz naturel (NATGAS) affiche toujours une hausse de plus de 5 % aujourd’hui. Source: xStation5 Interprétation du CoT sur le gaz naturel (21 octobre 2025) Les Producers/Merchants ont ajouté agressivement des positions des deux côtés , avec une hausse plus marquée des positions vendeuses que des longues. Cela signale une augmentation de l’activité de couverture face à la hausse des prix et un marché où les acteurs physiques anticipent de la volatilité ou un risque baissier.

, avec une hausse plus marquée des positions vendeuses que des longues. Cela signale une augmentation de l’activité de couverture face à la hausse des prix et un marché où les acteurs physiques anticipent de la volatilité ou un risque baissier. Les Swap Dealers ont accru à la fois leurs positions longues et courtes , maintenant des positions brutes importantes. Leur posture reflète davantage un rôle de transfert de risque qu’une vue directionnelle. Cela correspond à un marché où utilisateurs finaux et producteurs cherchent simultanément à se couvrir.

, maintenant des positions brutes importantes. Leur posture reflète davantage un rôle de transfert de risque qu’une vue directionnelle. Cela correspond à un marché où utilisateurs finaux et producteurs cherchent simultanément à se couvrir. Le Managed Money a nettement réduit son exposition longue , tout en augmentant les positions de spread et en maintenant des shorts relativement faibles. Le signal clé est la baisse de 69 000 contrats longs MM, qui reflète des prises de bénéfices et une conviction réduite quant à un potentiel haussier à court terme.

, tout en augmentant les positions de spread et en maintenant des shorts relativement faibles. Le signal clé est la baisse de contrats longs MM, qui reflète des prises de bénéfices et une conviction réduite quant à un potentiel haussier à court terme. Les Other Reportables ont fortement augmenté leurs positions longues , suggérant que de plus petits participants institutionnels se positionnent pour une poursuite de la hausse ou une hausse de la volatilité. Leur progression contraste avec le désengagement du Managed Money.

, suggérant que de plus petits participants institutionnels se positionnent pour une poursuite de la hausse ou une hausse de la volatilité. Leur progression contraste avec le désengagement du Managed Money. Les positions de spread ont fortement augmenté dans toutes les catégories , en particulier chez le Managed Money et les Other Reportables, ce qui indique une incertitude accrue et un marché qui s’attend davantage à de larges amplitudes plutôt qu’à une tendance directionnelle claire.

, en particulier chez le Managed Money et les Other Reportables, ce qui indique une incertitude accrue et un marché qui s’attend davantage à de larges amplitudes plutôt qu’à une tendance directionnelle claire. La concentration du côté vendeur est élevée , les plus gros traders contrôlant 54 % des positions shorts totales (brutes) et près de 48 % en net. Cela montre que de grands acteurs détiennent une exposition vendeuse dominante, ce qui augmente le risque de violents short squeezes si les fondamentaux se resserrent.

, les plus gros traders contrôlant 54 % des positions shorts totales (brutes) et près de 48 % en net. Cela montre que de grands acteurs détiennent une exposition vendeuse dominante, ce qui augmente le risque de violents short squeezes si les fondamentaux se resserrent. L’open interest total continue de progresser, confirmant que le mouvement est alimenté par une participation croissante et non par du simple bruit de marché. La structure du CoT montre un marché entrant dans une phase de rallye avancée : les hedgers commerciaux vendent à mesure que les prix montent,

le Managed Money réduit son exposition longue,

et de plus petits institutionnels prennent le relais à l’achat. Des spreads élevés et une forte concentration des shorts suggèrent un potentiel de volatilité amplifiée, avec la possibilité de fortes poussées haussières si la météo ou les fondamentaux d’approvisionnement évoluent dans le sens d’un resserrement. Source: CoT, CFTC, ICE

