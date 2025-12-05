Résumé quotidien : Wall Street termine la semaine avec un gain modéré 🗽 Les crypto-monnaies reculent

La dernière séance de la semaine apporte des gains prudents à Wall Street, avec les contrats à terme sur le S&P 500 (US500) en hausse de 0,2 % et ceux sur le Nasdaq 100 (US100) en progression de 0,4 %. Les actions de Micron , Adobe (qui publiera ses résultats mercredi prochain) et Salesforce avancent, tandis que Netflix et General Electric sont sous pression. Le dollar américain évolue globalement à l’équilibre.

et d’une , ce qui pourrait soutenir les actifs risqués tout en exerçant une pression baissière sur les rendements obligataires et sur le dollar. Les actions de CoreWeave (CRWV.US) , l’une des valeurs technologiques les plus vendues plus tôt cette année, ont bondi de plus de 20 % au cours des cinq dernières séances, confirmant que les inquiétudes concernant un excès d’investissement dans les infrastructures d’IA se sont nettement atténuées. Les analystes de Roth Capital Partners ont initié la couverture du spécialiste de la location de GPU avec une recommandation d’achat et un objectif de cours de 110 USD , ce qui représente un potentiel de hausse d’environ 25 % par rapport aux niveaux actuels.

