16:02

BREAKING : US JOLTS plus faible que prévu📉Commandes d'usines légèrement supérieures aux attentes. L'US500 recule🚩

US JOLTS : 7,67M vs 8,1M est. et 8,184M précédemment Les commandes d'usines ont été de 5% vs 4,8% exp. et -3,3% précédemment US...