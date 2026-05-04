Actus crypto 📈 Le Bitcoin rebondit et se rapproche de la barre des 70 000 dollars

Si l'on examine le graphique, la phase de rebond actuelle qui suit la baisse est clairement plus longue que la précédente, et son amplitude en pourcentage est également plus importante. Toutefois, cela ne garantit pas à lui seul un retour à une tendance haussière. La zone des 82 000–83 000 $, où se situe la MME 200 (ligne rouge) , pourrait s’avérer être une zone de résistance décisive en cas de dépassement durable au-dessus des 80 000 $. À ce stade, le rebond semble encore fragile, tandis que le RSI sur 14 jours a dépassé 65.

Dans un contexte d’optimisme sur les marchés boursiers mondiaux, le Bitcoin a franchi aujourd’hui la barre des 79 000 $ et tente de dépasser durablement le niveau de résistance des 80 000 $. Ce niveau se caractérise non seulement par sa valeur « ronde », qui revêt une importance psychologique, mais aussi par la moyenne réelle du marché (True Market Mean) observée sur la chaîne et le positionnement des courtiers. Les entrées de capitaux vers le Bitcoin se sont améliorées grâce à la demande institutionnelle et aux achats d’ETF, mais la distribution se poursuit malgré une demande au comptant relativement faible.

Source: xStation5

Le récent ralentissement de la dynamique haussière du Bitcoin autour du seuil de rentabilité des détenteurs à court terme a été confirmé par les données on-chain. Alors que le cours approchait les 80 000 dollars, les détenteurs à court terme ont commencé à réaliser leurs bénéfices de manière agressive. La moyenne mobile simple (SMA) sur 24 heures des bénéfices réalisés par les détenteurs à court terme a bondi à environ 4 millions de dollars par heure — soit environ quatre fois plus que le niveau de référence observé depuis la mi-avril. Les investisseurs à court terme ont profité de la remontée pour vendre, tandis que la demande manquait de liquidités suffisantes pour absorber cette vague de prises de bénéfices. La question demeure : la situation sera-t-elle différente cette fois-ci ?

Source: Glassnode

Suite à la baisse de la volatilité implicite, le « 25 Delta Skew » illustre l'évolution de la demande de protection tout au long du mois d'avril. La tendance générale montre une baisse de la prime des options de vente, le skew à 1 mois passant d'environ 18 % à 12 %. Cela reflète une diminution de la demande de couverture contre la baisse à mesure que les conditions du marché se stabilisaient.

Sur les échéances courtes, le skew à 1 semaine s'est montré plus réactif, revenant à plusieurs reprises vers des niveaux neutres compris entre 2 et 4 %. Ces mouvements ont été largement tactiques, les replis ayant été mis à profit pour acheter des options d’achat et vendre des protections contre la baisse. Plus récemment, alors que le prix s’approche de la résistance des 80 000 $, la demande d’options de vente a de nouveau augmenté. Cela a repoussé le skew vers la fourchette de 11 à 12 % sur l’ensemble des échéances. Le marché continue de maintenir une protection contre la baisse — en réagissant de manière tactique à court terme tout en restant prudent sur les échéances plus longues.

Source: Glassnode

Avec une volatilité en baisse et un skew plus faible, le marché se concentre de plus en plus sur le positionnement, le niveau des 80 000 $ s'imposant comme un pivot clé. La demande soutenue au prix d'exercice de 80 000 $ sur les échéances à court et moyen terme suggère un intérêt croissant pour une exposition à la hausse, plutôt qu'un positionnement en vue d'un rejet au niveau de la résistance.

Les principales zones de gamma court se situent à 76 000 $ à la baisse et à 82 000 $ à la hausse. Dans ces zones, les flux de couverture peuvent amplifier les mouvements de prix, en particulier dans un environnement de faible liquidité. Le cours au comptant pourrait se rapprocher de la zone des 82 000 $ si le niveau de 80 000 $ était dépassé, ce qui pourrait contraindre les courtiers à acheter sur la force du marché, renforçant ainsi le mouvement. Le positionnement reste prudent, mais le marché est de plus en plus exposé à une réaction haussière plus marquée si la résistance venait à être franchie.

Source: Glassnode