Graphique du jour : EURUSD (04.05.2025)

Le taux de change EUR/USD trade lundi autour de 1,1719, et malgré des données industrielles en apparence positives, la zone euro envoie des signaux inquiétants. La valeur définitive de l'indice PMI du secteur manufacturier s'est établie à 52,2 points en avril, contre 51,6 le mois précédent, ce qui, à première vue, semble constituer une nette amélioration. En réalité, cependant, la hausse de l’activité manufacturière n’est pas tirée par la demande réelle, mais par une augmentation des stocks de la part des entreprises cherchant à s’assurer des marchandises face à de nouvelles pénuries et hausses de prix résultant de l’escalade des tensions au Moyen-Orient. Il s’agit d’un résultat en apparence positif, qui en dit en fait davantage sur la crainte de perturbations de la chaîne d’approvisionnement que sur la vigueur réelle de l’économie européenne.

Le diable se cache dans les détails, et ce sont ces détails qui façonnent les perspectives tant de croissance que d’inflation dans la zone euro. Les retards de livraison ont atteint leur pire niveau depuis juillet 2022, l’inflation des coûts des intrants a atteint son plus haut niveau depuis 46 mois, et les pressions sur les prix se répercutent de plus en plus sur les prix de vente, marquant la plus forte hausse mensuelle depuis le début des enregistrements en 1997. En conséquence, la BCE est confrontée à un véritable dilemme : les données suggèrent une reprise, mais les indicateurs avancés du sentiment et des anticipations des producteurs ne font que confirmer le risque croissant de stagflation. Pour la paire EUR/USD, cela implique un environnement d’incertitude accrue, dans lequel le taux de change pourrait être sujet à des fluctuations brutales en fonction des prochains signaux de la Fed et de la BCE, et toute nouvelle hausse des données sur l’inflation américaine pourrait repousser la paire vers le niveau de soutien à 1,1650. Sur le graphique quotidien de la paire EUR/USD, après une forte remontée vers 1,2060 en début d'année, le taux de change a subi une correction importante qui a fait chuter les cours vers des plus bas autour de 1,1380, d'où un rebond s'est produit. Actuellement, la paire s'échange à 1,1719, oscillant près de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (1,1681) et de celle à 100 jours (1,1678), qui forment ensemble une zone de soutien dynamique, tandis que l'EMA à 200 jours, à 1,1634, sert de ligne de défense supplémentaire pour les haussiers. Les bandes de Bollinger indiquent une volatilité en baisse, la bande supérieure se situant à 1,1771 et la bande inférieure à 1,1669, ce qui laisse entrevoir une cassure potentielle lors des prochaines séances. Le RSI oscille autour du niveau neutre de 52, ce qui ne fournit pas de signal directionnel clair et suggère que le marché est toujours à la recherche d'une dynamique pour un mouvement décisif au-dessus de la résistance à 1,1800 ou d'une correction plus profonde vers le support de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours susmentionnée. Source: xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."