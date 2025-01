AEHR Test Systems chute de 26 % après un rapport trimestriel décevant 📉

Les actions du fournisseur d’équipements de test pour semi-conducteurs AEHR Test Systems (AEHR.US) plongent après des résultats du deuxième trimestre fiscal 2025 plus faibles que prévu. Bien que la société ait maintenu ses prévisions pour l'année, les marchés n'ont pas apprécié les chiffres du rapport. Le bénéfice par action ajusté s’élève à 0,02 $, en dessous des estimations des analystes qui s'élevaient à 0,03 $. Les ventes ont atteint 13,5 millions de dollars, bien en dessous de l'estimation de 15 millions de dollars, en baisse de 37 % par rapport à l'année précédente où elles étaient de 21,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre fiscal 2024.

Aehr Test a rapporté une perte nette selon les normes GAAP de 1,0 million de dollars contre un bénéfice de 6,1 millions de dollars l'année dernière, la société faisant face à des risques liés aux violations de propriété intellectuelle et au commerce sur le marché chinois.

Le carnet de commandes d'Aehr Test s'élevait à 12,4 millions de dollars au 29 novembre 2024, avec un carnet de commandes effectif de 26,6 millions de dollars, comprenant les commandes passées depuis cette date.

La société a terminé le trimestre avec 35,2 millions de dollars en liquidités et équivalents de liquidités, en baisse de près de 15 % par rapport aux 40,8 millions de dollars à la fin du premier trimestre fiscal 2025.

AEHR continue de prévoir une marge bénéficiaire de plus de 10 % pour l'ensemble de l'année, avec un chiffre d'affaires annuel d'au moins 70 millions de dollars, contre 70,8 millions de dollars attendus par Wall Street. Le conseil d'administration a commenté que la société se développe sur de nouveaux marchés, progresse dans ses produits et a sécurisé son premier client pour les processeurs d'intelligence artificielle (IA). AEHR a également acquis son premier client pour le gallium nitrure (GaN) pour la production de test de niveau wafer. L'entreprise prévoit que les processeurs IA pourraient représenter jusqu'à 40 % du chiffre d'affaires, contre pratiquement 0 % des ventes l'année dernière. Malgré cela, l'activité a ralenti, l'entreprise étant évaluée à 5,5 fois les prévisions de revenus pour 2026, soit près de 70 % de plus que ses pairs. Le point fort de l'entreprise est sa dette quasi nulle, ce qui la rend potentiellement moins vulnérable même dans des conditions de marché défavorables. Cependant, le prix des actions d’Aehr Test Systems est passé de 53 $ en juillet 2023 à 11 $ actuellement. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Graphique d'AEHR Test Systems sur l'intervalle D1 Source: xStation5

