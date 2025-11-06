Points clés Air France-KLM publie un chiffre d’affaires en hausse de 2,6% à 9,2 milliards d’euros, mais une marge opérationnelle en léger repli à 13,1%.

Le trafic passager progresse de 4,7%, mais la recette unitaire baisse de 2,4% et le coût unitaire augmente de 1,3%.

Le titre perd 11,7% en Bourse, effaçant une partie de sa hausse de 27% depuis le début de l’année.

Le groupe confirme ses objectifs 2025, malgré un environnement de coûts tendu.

Air France-KLM recule en Bourse après des résultats mitigés Le groupe aérien Air France-KLM a vu son titre chuter de 11,7% jeudi matin, après la publication de résultats trimestriels jugés décevants par les investisseurs. Malgré une progression de son activité, certains indicateurs clés ont pesé sur la confiance des marchés. Chiffres clés du trimestre Le transporteur a enregistré un chiffre d’affaires de 9,2 milliards d’euros, en hausse de 2,6% par rapport à l’année précédente, porté par le réseau passager, la filiale low-cost Transavia et l’activité maintenance. Le nombre de passagers transportés a augmenté de 4,7%, atteignant 29,2 millions entre juillet et septembre. Cependant, le taux de remplissage a légèrement reculé, passant de 89,3% à 88,8%. Le bénéfice d’exploitation a progressé de 2%, à 1,2 milliard d’euros, grâce notamment à une baisse de la facture carburant. En revanche, la marge opérationnelle s’est contractée de 0,1 point, à 13,1%, tandis que la recette unitaire – un indicateur clé mesurant les revenus par rapport aux capacités – a reculé de 2,4%. Parallèlement, le coût unitaire a augmenté de 1,3%, sous l’effet de la hausse des redevances aéroportuaires et des charges liées au contrôle aérien, en particulier à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol. Perspectives confirmées malgré les pressions Air France-KLM a réaffirmé ses objectifs pour 2025, prévoyant une hausse de 4% à 5% de sa capacité en sièges-kilomètres offerts (ASK) et une augmentation du coût unitaire « à un chiffre bas » par rapport à 2024. Le levier d’endettement reste maîtrisé, à 1,6x, conformément à la fourchette cible de 1,5x à 2x. Réaction des marchés Malgré une performance boursière solide depuis le début de l’année (+27%), le titre a subi la plus forte baisse de l’indice SBF 120 jeudi, revenant à des niveaux observés en juillet. Les investisseurs ont semble-t-il sanctionné la détérioration des marges et la hausse des coûts, malgré la croissance globale de l’activité. Graphique de Air France (AF.FR) Source : xStation5

