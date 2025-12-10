Airbus décroche un contrat de 50 M€ avec la DGA

Points clés La DGA confie à Airbus Defence and Space un vaste programme d'intégration de l’IA afin de renforcer la souveraineté technologique française.

Première étape : le renforcement par IA de Spationav, le système national de surveillance maritime.

Airbus Defence and Space est l’une des principales entreprises européennes de technologies de défense, spécialisée dans les systèmes d'information, les communications sécurisées, l’observation spatiale et les solutions militaires avancées. Elle conçoit également, avec Airbus Helicopters, une large gamme de plateformes et systèmes utilisés par les forces armées à travers le monde. Airbus chargé d’intégrer l’intelligence artificielle aux systèmes de défense français La Direction générale de l’armement (DGA) a attribué à Airbus Defence and Space un contrat-cadre pouvant atteindre 50 millions d’euros pour intégrer des briques d’intelligence artificielle dans les systèmes d’armes, d’information, de communication et de cybersécurité employés par les forces françaises. Le programme sera mené avec l’AMIAD, l’agence ministérielle dédiée à l’IA de défense, et s’inscrit dans la stratégie visant à assurer la souveraineté nationale dans ce domaine.

La première phase portera sur le renforcement des capacités de Spationav, le système de surveillance maritime, grâce à l’automatisation de la fusion des données issues des satellites et des capteurs du réseau. D’autres usages potentiels seront explorés : renseignement, cybersécurité, connectivité, notamment l’assistance en temps réel à l’optimisation des réseaux militaires. L'action Airbus n'a pas vraiment réagit à l'annonce et évolue en baisse de 0,43%

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."