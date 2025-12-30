Points clés Contrat espagnol : 30 HÜRJET (avions d’entraînement) livrés dès 2028 , avec modernisation de l’école de chasse de Talavera la Real.

: (avions d’entraînement) livrés dès , avec de l’école de chasse de Talavera la Real. Commandes chinoises : Juneyao Airlines (25 A320) et Spring Airlines (30 A320neo) pour 8 milliards $ .

: (25 A320) et (30 A320neo) pour . Performance boursière : Airbus +0,5 % en séance, +27 % depuis le début de l’année.

1️⃣ Un partenariat stratégique avec l’Espagne 1.1. Livraison des HÜRJET Airbus, en tant que coordinateur national, s’associe à Turkish Aerospace pour fournir 30 avions d’entraînement HÜRJET à l’Armée de l’Air espagnole. Les premières livraisons sont prévues dès 2028, suivies d’une phase de conversion industrielle (2031-2035) pour intégrer des technologies espagnoles. 1.2. Un centre de conversion et une école modernisée Le projet inclut : La création d’un centre de conversion en Espagne.

en Espagne. La modernisation de l’école de chasse de Talavera la Real , avec un Système d’Entraînement au Sol (GBTS) (simulateurs de mission et réalité virtuelle).

, avec un (simulateurs de mission et réalité virtuelle). Maintenance et services opérationnels pour garantir la disponibilité de la flotte. 1.3. Une souveraineté renforcée Pour Jean-Brice Dumont (Airbus Defence and Space), ce contrat renforce l’industrie espagnole et assure un retour sur investissement optimal. 2️⃣ La Chine confirme sa confiance en Airbus 2.1. Deux commandes majeures Juneyao Airlines : 25 A320 pour 4,1 milliards $ .

: pour . Spring Airlines : 30 A320neo pour 4,1 milliards $. 2.2. Une position dominante en Chine Airbus bénéficie d’une chaîne d’assemblage à Tianjin et d’une relation commerciale solide, contrairement à Boeing, qui n’a pas enregistré de commande majeure en Chine depuis 2017. 2.3. Réaction d’Airbus Une porte-parole a exprimé sa satisfaction et son enthousiasme pour finaliser ces commandes. FAQ 🔹 Pourquoi l’Espagne choisit-elle le HÜRJET ? Le HÜRJET permet à l’Espagne de moderniser sa flotte d’entraînement tout en développant des technologies souveraines. 🔹 Quel est l’avantage d’Airbus en Chine ? Airbus dispose d’une usine locale (Tianjin) et d’une relation de confiance avec les compagnies chinoises, renforcée par des livraisons fiables. 🔹 Pourquoi Boeing est-il en difficulté en Chine ? Les tensions commerciales et les problèmes internes de Boeing (ex. : 737 MAX) ont limité ses ventes en Chine. 🔹 Quel est l’impact de ces contrats sur Airbus ? Ces accords consolident la position d’Airbus en Europe et en Asie, et soutiennent sa croissance boursière (+27 % en 2025).

