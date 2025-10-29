🚀 Alphabet affiche des résultats exceptionnels grâce à l'intelligence artificielle, ses actions progressent de 7 % dans les échanges après la clôture.

Le géant américain de la technologie, désormais principalement actif dans les centres de données et l'intelligence artificielle (IA) plutôt que dans la recherche et la navigation sur le web, a largement dépassé les attentes financières. La société a annoncé son tout premier chiffre d'affaires trimestriel de 100 milliards de dollars, propulsant ses actions vers de nouveaux sommets historiques, malgré une amende importante infligée par l'Union européenne.

Les investisseurs ont pleinement adhéré à la stratégie d'investissement agressive visant à développer l'infrastructure IA, les résultats d'Alphabet démontrant clairement que ces investissements massifs génèrent désormais des rendements tangibles. Alphabet a démontré avec succès que la course à l'IA ne nécessite pas la cannibalisation de son modèle économique traditionnel. Les résultats du troisième trimestre 2025 ont marqué une étape historique : le chiffre d'affaires trimestriel a dépassé les 100 milliards de dollars pour la première fois, tous les segments majeurs affichant une croissance à deux chiffres. Le bénéfice par action (BPA) de 2,87 dollars a dépassé de 27 % le consensus des analystes, ce qui a fait bondir le cours de l'action à des niveaux records immédiatement après l'annonce. La vedette incontestable a été Google Cloud, qui a non seulement augmenté son chiffre d'affaires de 34 % en glissement annuel pour atteindre 15,2 milliards de dollars, mais qui a surtout amélioré de manière spectaculaire sa rentabilité.

Le résultat d'exploitation du segment a bondi de 85 %, portant la marge d'exploitation à 23,7 % contre 17,1 % il y a un an. Cela confirme que les investissements colossaux dans l'infrastructure d'IA se traduisent rapidement par une efficacité commerciale mesurable.

Résultats financiers détaillés d'Alphabet pour le troisième trimestre 2025

La société affiche des résultats exceptionnels, avec un chiffre d'affaires dépassant pour la première fois les 100 milliards de dollars. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Chiffre d'affaires et rentabilité :

Chiffre d'affaires total : 102,3 milliards de dollars (+16 % en glissement annuel), dépassant le consensus de 99,9 milliards de dollars (+2,5 %). Il s'agit du premier trimestre avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards de dollars, une étape symbolique dans l'histoire de la société.

(+16 % en glissement annuel), dépassant le consensus de 99,9 milliards de dollars (+2,5 %). Il s'agit du premier trimestre avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 milliards de dollars, une étape symbolique dans l'histoire de la société. Bénéfice par action : 2,87 dollars (+35 % en glissement annuel), nettement supérieur au consensus de 2,26 dollars (+27 %).

(+35 % en glissement annuel), nettement supérieur au consensus de 2,26 dollars (+27 %). Résultat net : 35,0 milliards de dollars (+33 % en glissement annuel).

35,0 milliards de dollars (+33 % en glissement annuel). Marge d'exploitation : 30,5 % (y compris l'amende de l'UE) ou 33,9 % sans l'amende.

Segments d'activité :

Recherche Google et autres : 56,6 milliards de dollars (+15 % en glissement annuel), supérieur au consensus de 55,0 milliards de dollars.

56,6 milliards de dollars (+15 % en glissement annuel), supérieur au consensus de 55,0 milliards de dollars. Publicités YouTube : 10,3 milliards de dollars (+15 % en glissement annuel), supérieur au consensus de 10,0 milliards de dollars.

10,3 milliards de dollars (+15 % en glissement annuel), supérieur au consensus de 10,0 milliards de dollars. Google Cloud : 15,2 milliards de dollars (+34 % en glissement annuel) , nettement supérieur au consensus de 14,8 milliards de dollars.

, nettement supérieur au consensus de 14,8 milliards de dollars. Abonnements, plateformes et appareils : 12,9 milliards de dollars (+21 % en glissement annuel).

12,9 milliards de dollars (+21 % en glissement annuel). Réseau Google : 7,4 milliards de dollars (-2,6 % en glissement annuel) – le seul segment à enregistrer une baisse.

Rentabilité par segment :

Services Google : résultat d'exploitation de 33,5 milliards de dollars (+8,7 % en glissement annuel), marge d'exploitation de 38,5 %.

résultat d'exploitation de 33,5 milliards de dollars (+8,7 % en glissement annuel), marge d'exploitation de 38,5 %. Google Cloud : bénéfice d'exploitation de 3,6 milliards de dollars (+85 % en glissement annuel), marge d'exploitation de 23,7 % – la dynamique de croissance la plus forte.

Autres paris : perte d'exploitation de 1,4 milliard de dollars (aggravation de 28 %).

Dépenses d'investissement et perspectives :

Dépenses d'investissement au troisième trimestre 2025 : 24,0 milliards de dollars ( +83 % en glissement annuel ), soit plus que le consensus de 22,4 milliards de dollars.

24,0 milliards de dollars ( ), soit plus que le consensus de 22,4 milliards de dollars. Nouvelles prévisions de dépenses d'investissement pour 2025 : 91 à 93 milliards de dollars (contre 85 milliards de dollars précédemment).

(contre 85 milliards de dollars précédemment). Carnet de commandes de Google Cloud : 155 milliards de dollars (soit une augmentation de 46 % en glissement trimestriel).

Effectifs : 190 167 (+4,9 % en glissement annuel).

Points clés et commentaires

Étape historique

Alphabet a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel, atteignant 102,3 milliards de dollars. Sundar Pichai, PDG, a déclaré : « Alphabet a connu un trimestre exceptionnel, avec une croissance à deux chiffres dans tous les principaux secteurs de notre activité. »

Les actions n'ont initialement gagné que 2 % après la clôture de la bourse, mais ont rapidement accéléré pour atteindre une hausse de 7 %, démontrant qu'Alphabet peut continuer à s'apprécier, même à des niveaux historiques. Il convient de noter que la société affiche l'un des multiples de valorisation les plus bas parmi toutes les grandes entreprises technologiques, en particulier le groupe Mag7, tout en affichant les meilleurs résultats de ce groupe au cours de ce trimestre, alors que Microsoft et Meta ont subi des pertes après la publication de leurs résultats.

Les actions Alphabet ont augmenté de plus de 7 % dans les échanges après la clôture, atteignant de nouveaux sommets historiques. Source : Bloomberg

Google Cloud – La vedette

Google Cloud a été la plus grande surprise positive, avec un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dollars (+34 % en glissement annuel) et un bénéfice d'exploitation de 3,6 milliards de dollars (+85 % en glissement annuel). La marge d'exploitation du segment est passée de 17,1 % l'année précédente à 23,7 %, ce qui témoigne d'une efficacité opérationnelle croissante.

Le carnet de commandes à la fin du trimestre a atteint 155 milliards de dollars, soit une augmentation trimestrielle de 46 %, ce qui laisse présager une forte croissance des revenus dans un avenir proche. Cette croissance est principalement alimentée par l'infrastructure IA, à savoir les plateformes TPU et GPU destinées aux clients qui développent des solutions IA. Anthropic a annoncé une expansion de son utilisation des TPU de Google pour atteindre 1 million d'unités d'ici 2026.

Recherche et IA : synergie plutôt que cannibalisation

Google Search & Others a généré un chiffre d'affaires de 56,6 milliards de dollars (+15 % en glissement annuel), dépassant les attentes. Il convient de noter que l'intégration de l'IA dans le moteur de recherche a permis à Google de continuer à attirer une base d'utilisateurs massive. L'IA, plutôt que de remplacer les solutions antérieures, soutient et augmente leur productivité, apaisant ainsi les craintes des investisseurs concernant la cannibalisation de la méthode de recherche traditionnelle.

YouTube et les abonnements – Diversification du modèle

Les publicités YouTube ont atteint 10,3 milliards de dollars (+15 % par rapport à l'année précédente), mais la croissance du segment des abonnements est encore plus impressionnante : les abonnements, les plateformes et les appareils ont augmenté de 21 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 12,9 milliards de dollars. Alphabet compte désormais plus de 300 millions d'abonnements payants, principalement grâce à YouTube Premium (125 millions d'abonnés) et Google One.

Il est clair que l'entreprise ne se contente pas de développer de nouveaux segments, mais dispose également de bases solides qui lui permettent d'obtenir de meilleurs résultats année après année.

Amende de l'UE – Une charge ponctuelle

Les résultats financiers ont été pénalisés par une amende de 3,5 milliards de dollars infligée par la Commission européenne pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des technologies publicitaires. Sans cette sanction, le résultat d'exploitation aurait été de 34,7 milliards de dollars (+22 % en glissement annuel) avec une marge de 33,9 %. Google a annoncé qu'il ferait appel, et le marché considère généralement cette amende comme un facteur non récurrent.

Gemini AI – Adoption croissante

L'application Gemini a atteint 650 millions d'utilisateurs actifs par mois au troisième trimestre 2025, contre 350 millions en avril 2025. La plateforme traite désormais 7 milliards de tokens par minute via l'API client directe. Si Gemini reste derrière ChatGPT (estimé à 600 millions d'utilisateurs mensuels), son intégration à l'écosystème Google (Gmail, Maps, Search) favorise son adoption rapide. De nombreux observateurs considèrent les modèles de Google comme les meilleurs de leur catégorie, et une coopération étroite avec Anthropic pourrait conduire à un développement encore plus important dans le domaine des modèles d'IA. Alphabet est également un leader dans la course à l'informatique quantique, ce qui améliore encore les perspectives à long terme de l'entreprise.

Perspectives

Les résultats du troisième trimestre 2025 confirment la forte position concurrentielle d'Alphabet et l'efficacité de sa stratégie en matière d'IA. La croissance à deux chiffres de tous les segments d'activité principaux, l'amélioration spectaculaire de la rentabilité de Google Cloud et l'augmentation du carnet de commandes (155 milliards de dollars) indiquent que la dynamique positive va se poursuivre. Les principaux facteurs à surveiller sont le retour sur investissement des investissements agressifs dans les infrastructures d'IA et l'impact des réglementations antitrust. Wall Street reste très optimiste, avec 65 analystes sur 78 recommandant « d'acheter », 13 « de conserver » et aucun « de vendre ». Les actions d'Alphabet ont augmenté de plus de 45 % en 2025, atteignant de nouveaux sommets historiques après la publication des résultats.

L'augmentation depuis le début de l'année est d'environ 45 % et, en incluant les transactions après bourse, elle dépasse 50 %. Source : xStation5