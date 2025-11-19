La séance de mercredi sera placée sous le signe de l’anticipation. À la clôture, des données cruciales issues de la réunion du FOMC seront publiées, et Nvidia communiquera ses résultats après la séance. Le marché américain est en hausse à l’ouverture, indiquant que malgré des baisses importantes au cours des deux dernières semaines, les investisseurs nourrissent de grands espoirs concernant les résultats du géant des composants et de l’IA. Les contrats à terme sur l’indice NASDAQ100 progressent de plus de 1,5 %.

Le marché s’attend à ce que Nvidia dépasse ses résultats pour la 12ᵉ fois consécutive. Cependant, cela ne suffit pas, car au cours des derniers trimestres, il y a eu plusieurs cas où la société a perdu quelques pourcents de sa capitalisation massive suite à la publication d’un indicateur inférieur aux attentes élevées. Il ne fait aucun doute qu’une déception — facile à provoquer — pourrait déclencher une nouvelle vague de ventes. Données macroéconomiques : Dans le segment des données macroéconomiques, les chiffres sur la balance commerciale américaine ont été publiés. Le déficit commercial des États-Unis a diminué à 59 milliards, contre des attentes de 61 milliards et une lecture précédente de 78 milliards. La réduction du déficit est progressive mais significative, après avoir fortement augmenté au début du mandat actuel de Donald Trump. Une pression inflationniste accrue peut être attendue en raison de l’épuisement des stocks de matières premières et de produits moins chers accumulés avant l’instauration des tarifs douaniers.

Les données sur les stocks de pétrole ont également été publiées : ils ont diminué davantage que prévu (-3,43 contre -1,9 anticipé), tandis que les stocks d’essence ont augmenté de manière inattendue alors qu’une baisse d’1 million de barils était attendue. US500 (D1) Source: xStation5 Le graphique montre une tentative modérément réussie de nier la formation du pattern « tête et épaules », tandis que la bougie sur l’intervalle D1 effectue un « bullish engulfing » (englobante haussière). Pour annuler complètement le pattern H&S, les acheteurs doivent dépasser et maintenir le niveau de retracement FIBO 38,2, avec une résistance au niveau des 6700 et la moyenne EMA50.

De plus, le RSI (14) étant dans la zone de survente (45) jouera en faveur des acheteurs.

Si les vendeurs veulent conserver l’initiative récente, le prix doit rester en dessous du niveau FIBO 50, permettant la poursuite du mouvement baissier vers la zone de forte résistance au niveau FIBO 61,8, où se situent également la ligne de tendance long terme et la moyenne EMA100. Actualités des entreprises : Nvidia (NVDA.US) : La société publiera ses résultats après la clôture de la séance. Avant la publication, sa valorisation est en hausse de 3 %.

DoorDash (DASH.US) : Le fournisseur de livraison de repas progresse d’environ 3 % après avoir reçu une recommandation positive d’une société d’investissement.

Alphabet (GOOGL.US) : Le dernier modèle d’IA, Gemini 3, a été lancé par la société. Le marché et les analystes sont très impressionnés par les capacités du nouveau produit. L’action gagne jusqu’à 6 %.

Constellation Energy Corp. (CEG.US) : Le fournisseur d’énergie progresse de plus de 3 % après avoir obtenu l’approbation et le financement du gouvernement américain pour relancer la célèbre centrale nucléaire de « Three Mile Island ».

MP Materials (MP.US) : La société exploitant et traitant les terres rares progresse de plus de 4 % suite à une recommandation positive d’une banque d’investissement.

Anglogold (AU.US) : Les entreprises aurifères voient leur valorisation augmenter grâce à de nouvelles perspectives de croissance et aux attentes sur les prix de l’or pour l’année prochaine. L’action est en hausse de plus de 2 %.

Unity Games (U.US) : Le producteur et distributeur de logiciels pour jeux entre en collaboration avec Epic Games, avec un titre en hausse de plus de 8 %.

Lowe’s (LOW.US) : Le marché voit des perspectives favorables pour la société après ses récents résultats. L’action progresse de plus de 6 %.

