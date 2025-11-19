Constellation Energy et Three Mile Island — Passé et avenir du nucléaire

L’un des exploitants de centrales nucléaires aux États-Unis, Constellation Energy, a reçu une approbation ainsi qu’un financement d’un milliard de dollars afin de réactiver l’une des centrales nucléaires fermées. À la suite de cette annonce, la valorisation de l’entreprise a augmenté de plus de 5 %. Les Américains sont de plus en plus confrontés à une crise énergétique imminente, et Washington adopte des mesures toujours plus urgentes pour éviter une forte hausse des prix de l’énergie, voire des interruptions d’approvisionnement.

Les géants de la tech construisent des centres de données à un rythme et une échelle sans précédent, et la demande énergétique augmente de façon tout aussi exceptionnelle. Les centres de recherche, sociétés d’investissement et institutions gouvernementales alertent sur une hausse potentiellement à trois chiffres de la demande, uniquement à cause de la construction de data centers. La demande devrait également fortement progresser avec l’électrification des véhicules et les besoins croissants de chauffage et de refroidissement, liés aux changements climatiques en cours. Les plus grands déficits énergétiques sont anticipés en Nouvelle-Angleterre et au Texas, et c’est près du premier que se trouve la tristement célèbre centrale de Three Mile Island — rendue célèbre pour avoir été l’épicentre du plus grave accident nucléaire de l’histoire des États-Unis. Cette centrale devrait bientôt recommencer à produire de l’énergie. Fait intéressant : bien que sa réactivation soit financée par le gouvernement, toute l’électricité produite sera destinée directement aux centres de données de Microsoft. Les récentes actions du gouvernement permettent d’entrevoir certaines conclusions. L’une d’elles est que l’administration et les décideurs commencent à prendre conscience que sans électricité bon marché, il est impossible de rivaliser avec la Chine, et que la seule manière réaliste de répondre à la pénurie grandissante est l’énergie nucléaire. Ce sentiment se reflète dans les valorisations boursières. Les exploitants de centrales, les fabricants de composants et même les entreprises minières enregistrent cette année des performances à deux chiffres : Cameco (CCJ.US) – YTD +64 %

BWX Technologies (BWXT.US) – YTD +58 %

GE Vernova (GEV.US) – YTD +77 % Constellation Energy - CEG.US (D1) Source: xStation5

