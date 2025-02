Alphabet déçoit Wall Street 📉 L’action baisse de 7% après les résultats du T4 2024

Les actions du géant technologique américain Alphabet (GOOGL.US), la société mère de Google, ont chuté de 8 % après la publication de son rapport financier pour le quatrième trimestre 2024. Malgré des résultats solides, Wall Street est restée déçue, ce qui a poussé les investisseurs à prendre des bénéfices, entraînant ainsi une baisse du titre à partir de ses niveaux records. La société n'a pas atteint ses prévisions de revenus et a à peine dépassé les prévisions de bénéfice par action. De plus, les investisseurs pourraient s'inquiéter du fait que les dépenses d'investissement (CAPEX) record pour 2025 pourraient nuire à la rentabilité de l'entreprise. Les investisseurs ne semblent pas entièrement satisfaits des améliorations de la rentabilité d'Alphabet, malgré les investissements massifs dans l'IA. Les revenus de Google Cloud Platform (GCP) ont augmenté de 30 % par rapport à l'année précédente, mais cet accroissement reste inférieur à la prévision de 35 %. Par ailleurs, dans ses commentaires sur les résultats, Alphabet a indiqué que ses résultats reflétaient en partie les gains d'efficacité générés par l'IA. Les revenus combinés de Google et YouTube ont dépassé les 110 milliards de dollars. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Résultats financiers du quatrième trimestre 2024 d'Alphabet Revenus : +12 % par rapport à l'année précédente, à 96,5 milliards de dollars, contre une estimation de 96,2 milliards de dollars

Bénéfice par action (EPS) : 2,15 $, contre une estimation de 2,13 $

Marge opérationnelle : 32 %, en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l'année précédente, dépassant l'estimation de 31,9 %

Revenus de Google Cloud : +30 % par rapport à l'année précédente, à 12 milliards de dollars

Revenus publicitaires de Google : 72,46 milliards de dollars, contre une estimation de 71,73 milliards de dollars

Revenus de Google Cloud : 11,96 milliards de dollars, manquant l'estimation de 12,19 milliards de dollars, mais avec une marge opérationnelle de 18 % (en hausse de 8 points de pourcentage par rapport à l'année précédente)

Revenus de Google Search & Services : 54,03 milliards de dollars, dépassant l'estimation de 53,29 milliards de dollars

Revenus publicitaires YouTube : 10,47 milliards de dollars, surpassant les prévisions de 10,22 milliards de dollars, avec une croissance de 13,8 % par rapport à l'année précédente

Revenus du Google Network : 7,95 milliards de dollars, en dessous des attentes de 8,14 milliards de dollars

Revenus des abonnements Google, des plateformes et des appareils : 11,63 milliards de dollars, inférieurs aux estimations de 12,03 milliards de dollars

Autres Paris (Other Bets) : 400 millions de dollars, bien en dessous de l'estimation de 591,9 millions de dollars

Revenu opérationnel : 30,97 milliards de dollars, en hausse de 31 % par rapport à l'année précédente, dépassant l'estimation de 30,72 milliards de dollars

Revenu opérationnel des services Google : 32,84 milliards de dollars, surpassant les attentes de 32,32 milliards de dollars

Revenu opérationnel de Google Cloud : 2,09 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation de 2,04 milliards de dollars

Perte opérationnelle dans "Other Bets" : -1,17 milliard de dollars, contre une estimation de -1,21 milliard de dollars

Dépenses en capital au T4 : 14,28 milliards de dollars, contre une estimation de 13,21 milliards de dollars Investissements massifs en CAPEX pour 2025 Pour le secteur technologique, l'annonce la plus importante des résultats d'Alphabet est son plan d'investir un montant record de 75 milliards de dollars en dépenses d'investissement (CAPEX) en 2025, bien au-delà des 57,9 milliards de dollars attendus. Cette décision intervient malgré les percées réalisées par DeepSeek dans le domaine de l'IA et devrait aider à apaiser les préoccupations concernant un ralentissement potentiel des investissements dans les infrastructures d'IA, notamment face à l'intensification de la course à l'IA en Chine. Cependant, malgré ces investissements ambitieux, la réaction du marché a été négative. Après les résultats d'Alphabet et d'AMD, l'indice US100 est tombé de près de 21 700 à 21 580 points. AMD (AMD.US) a affiché une croissance de 24 % de ses revenus au T4 2024 et une augmentation de 42 % du bénéfice par action, mais l'action a chuté de plus de 5 % car la société a à peine répondu aux attentes des investisseurs. Source: xStation5

