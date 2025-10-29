Alphabet T3 25 - À quoi les investisseurs peuvent-ils s’attendre?

-
Alphabet s'approche du cap historique des 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires trimestriel, soulignant l'efficacité de sa stratégie de croissance dans les domaines de l'IA et du cloud.
L'augmentation des investissements en capital (environ 85 milliards de dollars en 2025) exerce une pression à court terme sur les marges, mais renforce les bases d'une croissance à long terme.
Google Search, YouTube et Google Cloud restent les principaux moteurs de croissance, soutenant la position d'Alphabet en tant que leader technologique mondial.
Alphabet s'apprête à publier ses résultats du troisième trimestre 2025 après la clôture du marché. Que pouvons-nous attendre du géant technologique, et la reprise alimentée par l'IA va-t-elle se poursuivre ? Le rapport d'aujourd'hui sera l'un des tests les plus importants pour le marché, car il montrera si les investissements records d'Alphabet dans l'IA et Google Cloud se traduisent par une réelle croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices. Après les résultats mitigés de Tesla, les investisseurs observeront attentivement si Alphabet peut confirmer la durabilité de la tendance IA et maintenir sa position de leader technologique.
Les marchés prévoient un chiffre d'affaires compris entre 99,5 et 99,7 milliards de dollars, soit une croissance d'environ 13 % par rapport à l'année précédente. Il est fort probable que ce soit le premier trimestre de l'histoire où Alphabet dépasse les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, marquant ainsi une étape symbolique et confirmant l'efficacité de sa stratégie d'investissement dans l'IA et de l'expansion de Google Cloud.
Le rapport du troisième trimestre devrait afficher une forte croissance continue des revenus, principalement grâce à la publicité numérique et aux services cloud. Les principaux moteurs restent Google Search, YouTube et Google Cloud, qui sont les piliers du modèle économique d'Alphabet.
Le bénéfice par action (BPA) devrait s'établir à environ 2,29 dollars, soit une augmentation de 7 à 8 % par rapport à l'année précédente. Les bénéfices devraient connaître une croissance modérée, car les dépenses d'investissement élevées dans l'IA et l'infrastructure cloud exercent une pression à court terme sur les marges. Cependant, les marchés restent concentrés sur le potentiel à long terme de ces investissements, qui pourraient consolider la position d'Alphabet en tant que leader technologique mondial.
Les dépenses d'investissement pour 2025 devraient atteindre environ 85 milliards de dollars, un niveau record. Ces fonds sont alloués à l'expansion des centres de données, au développement de matériel et de logiciels d'IA et au recrutement de spécialistes en technologie. Si la hausse des coûts d'exploitation et l'amortissement pèsent sur la rentabilité, le marché s'attend à une amélioration progressive des marges à mesure que les opérations prendront de l'ampleur et que l'utilisation des infrastructures augmentera.
La recherche Google reste la principale source de revenus, avec une part de marché supérieure à 90 %. Alphabet continue d'améliorer les capacités d'IA dans le domaine de la recherche, permettant aux utilisateurs de créer des requêtes plus complexes et d'obtenir des réponses multimodales et contextuelles. En conséquence, l'engagement des utilisateurs augmente et la longueur moyenne des requêtes a doublé. De nouvelles fonctionnalités d'IA sont déjà disponibles sur plus de 300 millions d'appareils, tandis que les aperçus IA touchent plus de 2 milliards d'utilisateurs par mois dans plus de 200 pays et 40 langues, générant au moins 10 % de requêtes supplémentaires à l'échelle mondiale. Les revenus publicitaires provenant de la recherche et de YouTube sont estimés entre 55 et 56 milliards de dollars, soit une croissance de 10 à 12 % par rapport à l'année précédente.
Le deuxième pilier de croissance reste Google Cloud, avec des revenus prévisionnels d'environ 14,5 milliards de dollars, en hausse de 30 % par rapport à l'année précédente. Le segment continue de s'accélérer, même si les marges restent sous pression en raison des coûts élevés de développement et d'expansion. Pour les investisseurs, il s'agit de l'un des indicateurs les plus importants de la compétitivité à long terme d'Alphabet.
Les résultats du deuxième trimestre 2025, qui ont dépassé les attentes du marché (96,4 milliards de dollars de revenus et 2,31 dollars de bénéfice par action), ont établi un niveau de référence élevé avant la publication du rapport du troisième trimestre. Les investisseurs suivront de près les commentaires de la direction sur le développement de l'IA, les plans d'investissement et les projections futures pour Google Cloud, ainsi que les éventuelles mises à jour sur la commercialisation de nouveaux produits basés sur l'IA et leur impact sur la composition des revenus.
En résumé, on s'attend à un rapport solide, confirmant la position d'Alphabet en tant que leader technologique et montrant que les investissements dans l'IA et le cloud se traduisent par une réelle croissance commerciale. Si les dépenses d'investissement élevées peuvent limiter les marges à court terme, les perspectives à long terme restent très positives, et le maintien d'une forte croissance dans les segments clés sera crucial pour la valorisation de l'entreprise et la confiance des investisseurs.
