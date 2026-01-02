Analyse technique - USDIDX (02.01.2026)

Points clés Quelle est la situation technique sur l'USDIDX ?

L'indice du dollar (USDIDX) affiche une tendance baissière depuis un certain temps. Le maximum local a été atteint le 21 novembre 2025, après quoi nous avons observé un mouvement baissier constant. Le prix est tombé à 97,50, niveau qui a été testé à deux reprises à la mi-décembre. Cependant, il n'y a actuellement aucun signe fiable d'un renversement de tendance. Ces derniers jours, le prix a rebondi à partir de la moyenne mobile sur 100 périodes, indiquée sur le graphique par une ligne bleue, et a également rencontré une résistance résultant du niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 %.

Il semble donc que tant que le prix n'aura pas franchi le niveau de 98,15, la tendance baissière se poursuivra et un nouveau test du niveau de 97,50 est possible. Dans le cas contraire, si le prix dépasse 98,15, une correction vers 98,87 pourrait s'ensuivre, avec un niveau de Fibonacci de 38,2 % à noter. Pour l'instant, cependant, la tendance principale reste à la baisse. USDIDX – Intervalle D1 | Source : xStation5

