Amazon démarre l'année 2026 avec de bons résultats, mais le marché s'intéresse surtout au rythme de la monétisation de l'IA !

Amazon a publié ses résultats du premier trimestre 2026, qui montrent que l'entreprise continue d'afficher une très solide performance opérationnelle. Cependant, la réaction du marché reste clairement négative. Le titre est en baisse dans les échanges après la clôture, ce qui suggère que les investisseurs ne remettent pas en cause la qualité de l'activité elle-même, mais sont plutôt déçus par l'absence d'une accélération plus prononcée dans les segments de croissance clés.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 181,5 milliards de dollars, contre des prévisions de 177,2 milliards, ce qui représente un résultat nettement supérieur au consensus et confirme la poursuite de l'expansion de l'activité. Le résultat d'exploitation a atteint 23,85 milliards de dollars, également bien au-dessus des prévisions, tandis que la marge d'exploitation a augmenté à 13,1 %, reflétant les améliorations continues de l'efficacité globale de l'entreprise. Le bénéfice par action s'est établi à 2,78 dollars contre des prévisions de 1,62 dollar ; toutefois, ce chiffre a été fortement gonflé par un gain ponctuel lié à la réévaluation de la participation d'Amazon dans Anthropic, ce qui fausse l'image de la rentabilité opérationnelle sous-jacente.

Principaux chiffres financiers du premier trimestre 2026

Chiffre d'affaires : 181,5 milliards de dollars contre 177,23 milliards attendus, un résultat nettement supérieur aux prévisions et une croissance stable et soutenue

Résultat d'exploitation : 23,85 milliards de dollars contre 20,75 milliards attendus, ce qui témoigne d'une efficacité opérationnelle supérieure aux prévisions et d'une rentabilité accrue

Marge d'exploitation : 13,1% contre 11,7% attendus, confirmant une amélioration de la structure des coûts et une contribution plus importante des segments plus rentables

Bénéfice par action (BPA) : 2,78$ contre 1,62$ attendus, mais considérablement gonflé par un gain exceptionnel, ce qui limite son interprétation en tant que résultat purement opérationnel

AWS : 37,59 milliards de dollars contre 36,68 milliards attendus, +28% en glissement annuel contre 25,7% attendus, confirmant la dynamique toujours forte du segment cloud

Dépenses d'investissement : 44 milliards de dollars sur un total prévu d'environ 200 milliards pour l'ensemble de l'année 2026

Segments d'activité

Amazon Web Services reste le principal moteur de croissance et le pilier central de la stratégie en matière d'intelligence artificielle. Ce segment a généré un chiffre d'affaires de 37,6 milliards de dollars, soit une croissance de 28% par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les prévisions. Il s'agit également du taux de croissance le plus élevé enregistré depuis plusieurs trimestres, ce qui confirme la demande soutenue pour les infrastructures cloud et les services liés à l'IA. Toutefois, bien que la croissance reste forte, elle n'a pas connu d'accélération significative par rapport aux attentes des investisseurs, ce qui a limité la réaction positive du marché.

Le segment du commerce électronique reste un pilier stable de l'activité d'Amazon. Le chiffre d'affaires de la boutique en ligne a atteint 64,25 milliards de dollars, dépassant également les prévisions, ce qui souligne la résilience de l'activité de vente au détail principale malgré une concurrence croissante. Une croissance a également été observée dans les services aux vendeurs tiers et la publicité, qui ont généré un chiffre d'affaires de 17,24 milliards de dollars et continuent d'afficher une croissance à deux chiffres, augmentant progressivement leur contribution à la rentabilité globale.

Dépenses d'investissement et perspectives

L'un des éléments clés du rapport est l'ampleur des investissements, qui reflète la course mondiale en cours dans les domaines de l'intelligence artificielle et des infrastructures informatiques. Amazon met actuellement en œuvre l'un des programmes d'investissement les plus ambitieux du secteur technologique, avec des dépenses d'investissement totales qui devraient atteindre environ 200 milliards de dollars en 2026. Rien qu'au premier trimestre, ces dépenses ont dépassé les 44 milliards de dollars, soulignant l'expansion rapide des centres de données et de l'infrastructure AWS.

L'ampleur croissante des dépenses d'investissement signifie que le marché détourne son attention des performances financières actuelles pour se concentrer sur la question de savoir à quelle vitesse ces investissements se traduiront par une accélération durable de la croissance du cloud et une monétisation significative de l'IA.

Perspectives et conclusions

Amazon reste l'une des entreprises technologiques les plus diversifiées et les plus performantes sur le plan opérationnel au monde. La croissance stable du commerce électronique, le rôle croissant de la publicité et la position solide d'AWS constituent une base solide pour une expansion future. Cependant, la réaction actuelle du marché montre que de bons résultats ne suffisent plus à eux seuls dans un contexte où les attentes sont extrêmement élevées en matière d'IA et de cloud computing.

L'entreprise a publié des résultats financiers très solides, mais n'a pas réussi à générer l'accélération claire de la croissance que les investisseurs attendaient.

La réaction du marché reflète également un changement plus général dans la manière dont Amazon est valorisée. De plus en plus, il ne suffit plus de dépasser les attentes ; ce qui importe, c'est de savoir si l'entreprise parvient à générer une accélération visible dans ses segments les plus porteurs. Les investisseurs se concentrent désormais principalement sur la dynamique de croissance d'AWS et le rythme de la monétisation de l'IA, qu'ils considèrent comme les principaux moteurs d'une future réévaluation.

Dans le même temps, l'ampleur des dépenses d'investissement est devenue une source supplémentaire d'incertitude. Bien que stratégiquement justifiées, ces dépenses croissantes soulèvent des questions quant à la rapidité avec laquelle ces investissements se traduiront par une augmentation du flux de trésorerie disponible et une amélioration de la rentabilité à moyen terme.

En conséquence, Amazon reste dans une phase de transition, où la variable clé sera la vitesse de la transformation d'AWS dans le contexte de l'intelligence artificielle, ainsi que la capacité à convertir des investissements en capital records en une accélération durable de la croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices.