Amazon gagne près de 10% après la publication de ses résultats 📈L'indice US100 tente de se redresser

Points clés Amazon a surpris Wall Street avec des résultats très solides au troisième trimestre ; l'action a progressé de près de 10 % après la clôture du marché.

Le bénéfice par action a augmenté de 36 % en glissement annuel, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 13 % en glissement annuel.

L'indice US100 tente de récupérer ses pertes avant la publication des résultats d'Apple.

Amazon a surpris le marché avec des résultats solides et des prévisions optimistes. La société s'est également montrée confiante quant à l'accélération de la croissance de son activité cloud, qui devrait atteindre 22 % l'année prochaine, et a souligné les effets positifs de ses investissements dans l'intelligence artificielle. Bénéfice par action (BPA) : 1,95 $ contre 1,58 $ prévu

1,95 $ contre 1,58 $ prévu Chiffre d'affaires : 180,17 milliards de dollars contre 177,82 milliards de dollars prévu

180,17 milliards de dollars contre 177,82 milliards de dollars prévu Chiffre d'affaires du cloud computing (AWS) : 33,01 milliards de dollars contre 32,39 milliards de dollars prévu

33,01 milliards de dollars contre 32,39 milliards de dollars prévu Marge d'exploitation : 9,7 % contre 11,1 % prévu

9,7 % contre 11,1 % prévu Prévisions pour la prochaine période : 213 milliards de dollars contre 208 milliards attendus La capitalisation boursière d'Amazon a augmenté de près de 240 milliards de dollars à la suite de la publication de son rapport du troisième trimestre, reflétant une hausse de 36 % du BPA en glissement annuel (26 % au-dessus des attentes du marché) et une augmentation de 13 % du chiffre d'affaires en glissement annuel (1 % au-dessus des attentes du marché). D'un trimestre à l'autre, le BPA a bondi de 16 %, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 7 %. Ces bons résultats ont également fait grimper le Nasdaq 100, qui attend désormais le prochain rapport financier d'Apple. Source: xStation5 Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."