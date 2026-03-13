Amazon : le début de la fin des rêves liés à l'IA ?

Le géant américain du commerce électronique est de moins en moins associé à une simple boutique en ligne et est de plus en plus souvent perçu de manière réductrice, à travers le prisme de sa nouvelle étiquette de « hyperscaler ».

Les doutes concernant à la fois la stratégie de croissance de l’entreprise fondée sur l’IA et la qualité de sa mise en œuvre font l’objet de discussions depuis longtemps. Ce sujet est de plus en plus largement relayé dans la presse spécialisée : tant Reuters que le Financial Times rapportent que les outils de programmation et la méthodologie basés sur l’IA de l’entreprise ne fonctionnent pas de mieux en mieux, mais de pire en pire.

Ce n’est que récemment que cela a commencé à se refléter dans les valorisations. Au cours de la première quinzaine de février, les actions ont chuté de près de 15 %. Qu’est-ce qui a fait basculer le sentiment des actionnaires ? Le marché a pris conscience que le préfixe « hyper » dans « hyperscalers » signifie également « hyper-CAPEX », ce qui nécessite un « hyper-FCF », un flux de trésorerie dont l’entreprise ne dispose pas et ne disposera pas si les tendances actuelles persistent.

Mais ce n’est que le début, et non la fin, des problèmes de l’entreprise. Sur le plan financier, l’entreprise se porte toujours bien : malgré certaines surinterprétations et incohérences, ses bénéfices et ses marges semblent excellents. Cependant, ce n’est que dans des indicateurs moins « officiels » que l’on peut voir la thèse d’investissement — fondée sur l’impact prétendument transformateur de l’IA sur l’entreprise — commencer à vaciller.

Réduction des effectifs ou délocalisation ?

Au-delà du commerce électronique et de l’IA, Amazon se positionne également avec succès comme un leader en matière de licenciements, affirmant que cela est motivé par les gains de productivité générés par la mise en œuvre de l’IA à l’échelle de l’organisation. Les données indiquent toutefois le contraire. D’après les documents 10-K déposés par l’entreprise auprès de la SEC, l’effectif mondial s’élevait à 1 576 000 employés. Cela représente une augmentation de 20 000 personnes par rapport à l’année précédente. Il est également difficile de trouver des signes de baisse dans les états financiers : dans 3 catégories de coûts d'exploitation sur 4, les coûts ont augmenté en 2025, parfois de manière significative.

Ce qui jette un éclairage particulièrement défavorable sur Amazon, c'est une analyse de la répartition géographique des embauches réalisée par l'équipe de Bloomberry.

Source: Bloomberry

Le nombre d'offres d'emploi publiées par Amazon dans les pays « à faibles coûts » a augmenté de 154 % depuis 2020. Les principaux moteurs de cette croissance sont l'Inde, le Mexique, le Brésil et le Japon. Malgré l'annonce de dizaines de milliers de licenciements aux États-Unis, les effectifs et les coûts ont augmenté. Les employés n'ont pas disparu, ils ont simplement changé d'adresse.

De nouvelles pannes, une nouvelle norme ?

La mise en œuvre de l’IA laisse des traces non seulement chez les employés, mais aussi chez les clients. Le moteur d’Amazon — AWS — commence à connaître de plus en plus souvent des ralentissements, un phénomène qui semble très lié au degré d’intégration de l’IA au sein de l’entreprise.

En analysant la fréquence et la durée des pannes d’AWS, on constate clairement une aggravation de la situation. Les rapports financiers font état de marges et d’une croissance phénoménales dans ce segment, qui constitue le pilier de l’argumentaire de valorisation de l’entreprise. Mais combien de temps pourra-t-elle maintenir ce niveau face à une baisse de la qualité et de la fiabilité du service ?