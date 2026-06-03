Broadcom avant la publication de ses résultats : les perspectives importent plus que les bénéfices

Broadcom publiera ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2026 après la clôture de la séance de mercredi. Le consensus des analystes table sur des résultats supérieurs aux attentes et sur une révision à la hausse des prévisions. Cette performance devrait s'expliquer principalement par la très forte demande en solutions de réseau pour l'IA et en puces sur mesure. Prévisions du marché concernant les résultats : Chiffre d'affaires supérieur à 22 milliards de dollars

Bénéfice par action (BPA) supérieur à 2 dollars Cependant, les optimistes ne manquent pas, même parmi les institutions les plus prestigieuses. Jefferies et Morgan Stanley s'attendent à ce que le chiffre d'affaires atteigne environ 29 milliards de dollars. Ce qui comptera davantage que les résultats globaux, ce seront toutefois les chiffres spécifiques des segments clés (cloud et IA) et les perspectives.

Le chiffre d'affaires lié à l'IA pourrait atteindre environ 17 milliards de dollars, principalement grâce à la croissance du segment des réseaux, au déploiement de nouveaux commutateurs et à une part croissante dans le domaine de l'optique.

Un facteur clé à cet égard sera la commande de 10 milliards de dollars d'Anthropic, qui est passée de la livraison de racks de serveurs complets à celle de puces uniquement. En conséquence, le chiffre d'affaires généré par ce contrat pourrait s'élever à environ 2,0 à 2,5 milliards de dollars. Morgan Stanley, quant à lui, note que la demande liée aux racks d'IA semble être repoussée à 2027, mais considère qu'il s'agit d'un problème de timing plutôt que d'une perte de commandes. Les analystes de la banque estiment que la capacité de production est réorientée vers d'autres clients TPU.

L'élément le plus important de la publication des résultats n'est peut-être pas le trimestre actuel en soi, mais les commentaires de la direction concernant 2027. Les entreprises de semi-conducteurs connaissent actuellement une vague de croissance rarement observée sur les marchés développés. Cela résulte des dépenses d’investissement massives des « hyperscalers » et des entités développant des solutions d’IA. Dans ce contexte, l’effet de levier opérationnel est énorme, tandis que la fiabilité des prévisions actuelles est limitée. Les déclarations de l’entreprise concernant le rythme de la croissance future seront cruciales pour le marché en termes de valorisations futures. Le chiffre d’affaires de Broadcom provenant des puces d’IA pourrait alors dépasser 120 milliards de dollars, soit un montant supérieur à l’indication antérieure de la direction, qui était de plus de 100 milliards de dollars.

Les analystes notent toutefois que les récentes discussions au sein de la chaîne d’approvisionnement asiatique se sont révélées moins optimistes que prévu, limitant ainsi la marge de manœuvre pour d’éventuelles révisions à la hausse.

Certaines banques d’investissement voient encore une marge pour de nouvelles révisions à la hausse des prévisions à mesure que les programmes ASIC se développent. Un autre sujet concerne le risque de concurrence de MediaTek dans la chaîne d'approvisionnement des TPU de Google. Morgan Stanley estime que cette menace est gérable et estime qu'environ 15% du contenu des TPU pourrait être réellement menacé. Selon les analystes, Broadcom devrait conserver la majeure partie de son activité, car il est difficile de remplacer un fournisseur en place à cette échelle. Cela pourrait devenir un thème important si la direction décidait de s'y attaquer. AVGO.US (D1) D'un point de vue technique, à l'approche de la publication des résultats, le cours de l'action s'est stabilisé au niveau de l'extension de Fibonacci à 161,8%, calculée à partir de l'évolution du cours entre décembre 2025 et avril 2026. Si le scénario haussier se poursuit, un objectif de hausse potentiel pour les acheteurs pourrait se situer autour de 600 USD, là où les extensions de Fibonacci (423,6%) de 2025 se recoupent avec une nouvelle extension de 2026. Une résistance potentielle pourrait également provenir du canal de tendance (marqué en rouge). En cas de correction, le premier niveau de support et l'objectif baissier pour les vendeurs se situeraient autour de 430 USD. Source : xStation5.

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