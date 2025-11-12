AMD progresse de 5 % avant l'ouverture des marchés grâce à des prévisions favorables pour l'avenir de l'IA 📈

Les actions d'Advanced Micro Devices (AMD.US) ont enregistré une hausse d'environ 5 % mercredi après que la PDG, Lisa Su, ait prédit que le marché des centres de données IA pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars d'ici 2030, lors de la présentation de la société à ses analystes. Mme Su a décrit la demande en matière de calcul IA comme « plus rapide que tout ce que nous avons connu auparavant », exposant les plans visant à porter le chiffre d'affaires des centres de données d'AMD à plusieurs dizaines de milliards d'ici 2027 grâce à de nouveaux processeurs graphiques et aux systèmes Helios à l'échelle des racks. La hausse des actions AMD et des actions liées à l'IA améliore également le sentiment autour du Nasdaq ; l'indice NASDAQ 100 gagne près de 0,5 %. AMD et ARM ont gagné du terrain, tandis qu'Intel a perdu des parts de marché sur le marché mondial des microprocesseurs lors du troisième trimestre 2025, selon les données de Mercury Research. AMD vise désormais à atteindre 100 milliards de dollars de revenus annuels dans le domaine des centres de données d'ici cinq ans, grâce à l'expansion de sa présence sur le marché de l'IA dominé par Nvidia.

Malgré l'avance considérable de Nvidia, Morgan Stanley a noté que le succès d'AMD dépendra de sa capacité à être « meilleur que Nvidia sur les critères les plus importants pour les clients », tels que l'efficacité, la puissance et le retour sur investissement. AMD prévoit de concurrencer Nvidia avec ses accélérateurs MI400 de nouvelle génération et ses systèmes de racks Helios, attendus en 2026. AMD mise sur l'avenir Jean Hu , directeur financier, a prévu qu'au cours des 3 à 5 prochaines années , AMD s'attend à : une croissance annuelle de 35 % pour l'ensemble de l'entreprise, une croissance annuelle de 60 % du chiffre d'affaires des centres de données, et un BPA atteignant 20 dollars au cours de la même période (contre 2,68 dollars prévus en 2025 , selon LSEG).

, directeur financier, a prévu qu'au cours des , AMD s'attend à : AMD prévoit des marges brutes comprises entre 55 % et 58 % , supérieures à certaines prévisions de Wall Street.

, supérieures à certaines prévisions de Wall Street. AMD a souligné la dynamique observée tant au niveau des GPU que des CPU, en notant que : les puces Instinct AI sont désormais déployées dans 7 des 10 plus grandes entreprises d'IA, les processeurs EPYC représentent environ 40 % du chiffre d'affaires mondial des CPU pour serveurs.

Les produits à venir, tels que le GPU MI450 et les solutions de rack Helios, devraient accélérer les déploiements dans le cloud et accroître la part de marché en 2026-2027.

AMD a également annoncé des contrats de conception sur mesure dans les domaines de l' aérospatiale, de la défense et des communications , qui devraient prendre de l'ampleur en 2026 et au-delà, soutenant ainsi une trajectoire de croissance pluriannuelle de l'IA .

dans les domaines de l' , qui devraient prendre de l'ampleur en 2026 et au-delà, soutenant ainsi une . Les ventes totales ont augmenté de 3,9 % par rapport au trimestre précédent , dépassant la moyenne saisonnière de 2,4 % , grâce à des ventes plus très soutenues dans les segments des serveurs et des processeurs pour ordinateurs portables .

ont augmenté de , dépassant la , grâce à des ventes plus très soutenues dans les segments des et des . La part de marché d'Intel a diminué de 157 points de base (-1,57 %) pour s'établir à 64,2 %, poursuivant ainsi sa baisse observée depuis plusieurs trimestres.

La part de marché d'AMD a augmenté de 108 points de base (+1,08 %) pour atteindre 22,1 %, reflétant la forte demande pour ses processeurs Ryzen et EPYC.

Les processeurs basés sur ARM ont gagné 49 points de base (+0,49 %), atteignant 13,7 % du total des unités, leur plus haut niveau à ce jour.

Ces données soulignent l'intensification de la concurrence dans le secteur des processeurs, AMD et ARM érodant progressivement la domination de longue date d'Intel sur les PC et les centres de données. Résultats récents d'AMD Les résultats du troisième trimestre 2025 ont dépassé les attentes : Bénéfice par action : 1,20 $ (contre 1,12 $ prévu) Chiffre d'affaires : 9,25 milliards de dollars (+36 % en glissement annuel), un record historique. Chiffre d'affaires des centres de données : 4,3 milliards de dollars (+22 % en glissement annuel).

ont dépassé les attentes : Prévisions pour le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2025 : 9,3 à 9,9 milliards de dollars , au-dessus du consensus (9,17 milliards de dollars).

: , au-dessus du consensus (9,17 milliards de dollars). La PDG Lisa Su a qualifié cela de « nette progression dans notre trajectoire de croissance » , grâce à l'expansion de la demande en IA et à notre leadership en matière de calcul.

, grâce à l'expansion de la demande en IA et à notre leadership en matière de calcul. Malgré des fondamentaux très solides, les actions ont chuté d'environ 1 % après la clôture en raison des inquiétudes généralisées concernant la bulle de l'IA, mais elles restent en hausse de plus de 100 % depuis le début de l'année. Performance boursière : les actions AMD ont augmenté de 97 % depuis le début de l'année et ont gagné 16 % depuis le 6 octobre, date à laquelle la société a signé un partenariat stratégique avec OpenAI dans le domaine de l'IA. Les investisseurs ont salué les perspectives de croissance ambitieuses, même si certains ont mis en garde contre les risques liés à la mise en œuvre, les pressions sur la chaîne d'approvisionnement et la saturation potentielle des dépenses en infrastructures d'IA, ce qui a fait grimper le cours de l'action. Les investisseurs observeront si AMD parvient à transformer la forte dynamique de ses produits en une rentabilité durable dans un contexte de concurrence croissante dans le domaine des infrastructures d'IA de la part de Nvidia, Intel et des fabricants de puces personnalisées tels que Broadcom. Source: xStation5

