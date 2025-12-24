Points clés OpenAI confirme étudier l’intégration de publicités dans ChatGPT, son chatbot phare.

étudier l’intégration de publicités dans ChatGPT, son chatbot phare. Approche prudente : respect de la confiance des utilisateurs et affichage possible dans une barre latérale.

: respect de la confiance des utilisateurs et affichage possible dans une barre latérale. Potentiel disruptif : une entrée sur le marché de la publicité numérique, dominé à 60 % par Google, Meta et Amazon.

1️⃣ Une nouvelle source de revenus pour OpenAI 1.1. Une exploration en cours OpenAI a confirmé mercredi qu’il étudiait l’intégration de publicités dans ChatGPT. Un porte-parole a souligné que toute solution serait conçue pour préserver la confiance des utilisateurs, sans préciser de calendrier. 1.2. Des maquettes en développement Selon The Information, des employés travaillent sur des maquettes pour intégrer des publicités, notamment via une barre latérale affichant des informations sponsorisées dans l’interface de ChatGPT. 2️⃣ Un défi pour les géants de la publicité numérique 2.1. Un marché dominé par trois acteurs Google (Alphabet), Meta et Amazon contrôlent environ 60 % du marché mondial de la publicité numérique (hors Chine). L’arrivée d’OpenAI pourrait redessiner les équilibres, en offrant une alternative innovante aux annonceurs. 2.2. Un enjeu stratégique ChatGPT, utilisé par des millions d’utilisateurs, représente une plateforme attractive pour les annonceurs, grâce à son engagement élevé et son interaction naturelle. FAQ 🔹 Pourquoi OpenAI veut-il ajouter des publicités dans ChatGPT ? OpenAI cherche à monétiser son service, tout en maintenant un modèle gratuit accessible. Les publicités pourraient devenir une source de revenus majeure, comme pour les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche. 🔹 Comment les publicités pourraient-elles être intégrées ? Les premières pistes évoquent un affichage dans une barre latérale, avec des informations sponsorisées contextuelles, pour ne pas perturber l’expérience utilisateur. 🔹 Quel impact sur les utilisateurs ? OpenAI promet une approche respectueuse de la confiance des utilisateurs, mais l’introduction de publicités pourrait modifier l’expérience, notamment en termes de pertinence et de discrétion. 🔹 Pourquoi cette décision inquiète-t-elle Google, Meta et Amazon ? Ces trois groupes dominent le marché de la publicité numérique. L’entrée d’OpenAI, avec son audience massive et son format conversationnel, pourrait capter une partie des budgets publicitaires et diversifier les canaux de diffusion.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."