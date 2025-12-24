Points clés Nvidia ne testerait plus les puces fabriquées avec le procédé 18A d’Intel, selon Reuters.

les puces fabriquées avec le procédé d’Intel, selon Reuters. Intel réaffirme que sa technologie 18A « progresse bien » et souligne l’intérêt pour son procédé 14A .

que sa technologie « progresse bien » et souligne l’intérêt pour son procédé . Aucun engagement de production n’avait été pris par Nvidia lors de son investissement de 5 milliards $ en septembre.

n’avait été pris par Nvidia lors de son investissement de en septembre. Action Intel en baisse : -0,7 % en séance.

1️⃣ Un revers pour la technologie 18A d’Intel 1.1. Un partenariat en question Reuters révèle que Nvidia aurait décidé de ne pas poursuivre les tests de production de puces utilisant le procédé 18A d’Intel. Cette information intervient alors qu’Intel mise sur cette technologie pour concurrencer TSMC et Samsung dans la fabrication de semi-conducteurs avancés. 1.2. Réaction d’Intel Un porte-parole d’Intel a affirmé que le développement du 18A « progresse bien » et que l’entreprise observe un « fort intérêt » pour son procédé 14A, destiné à des puces plus performantes et énergivores. 2️⃣ Un investissement sans engagement 2.1. Un partenariat limité En septembre, Nvidia avait investi 5 milliards de dollars dans Intel, mais sans s’engager sur une production utilisant le 18A. Cette décision pourrait refléter une préférence pour d’autres technologies ou fournisseurs. 2.2. Impact sur Intel L’action Intel recule de 0,7 % en séance, reflétant les incertitudes autour de la compétitivité de ses procédés de fabrication face à ses concurrents. FAQ 🔹 Pourquoi Nvidia abandonne-t-elle les tests sur le 18A d’Intel ? Les raisons ne sont pas officiellement confirmées, mais cela pourrait indiquer que Nvidia privilégie d’autres technologies ou partenaires pour ses futures puces. 🔹 Qu’est-ce que le procédé 18A d’Intel ? Le 18A est un nœud de fabrication avancé (1,8 nm) développé par Intel pour produire des puces plus petites, plus rapides et plus économes en énergie. 🔹 Quel est l’enjeu pour Intel ? Intel cherche à reconquérir des parts de marché dans la fabrication de puces face à TSMC et Samsung. Un désengagement de Nvidia pourrait affaiblir sa crédibilité auprès d’autres clients potentiels. 🔹 Pourquoi Intel reste-t-il confiant malgré cette nouvelle ? Intel mise sur son procédé 14A (1,4 nm) et affirme que ses technologies suscitent un intérêt croissant, notamment pour des applications haut de gamme comme l’IA et le calcul haute performance.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."