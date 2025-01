AMD souffre en bourse 📊Quelle suite pour le géant des semiconducteurs ?

Les actions d'Advanced Micro Devices (AMD.US) sont actuellement en baisse de près de 50 % par rapport à leurs sommets de 2023, ayant perdu près de 10 % au cours de la dernière semaine et 38 % au cours des six derniers mois. Le secteur des semi-conducteurs demeure un domaine clé pour Wall Street, considéré comme l'un des principaux bénéficiaires de l'infrastructure AI. Pourtant, AMD fait partie des grands "perdants" dans cette phase du cycle. En revanche, les actions des entreprises impliquées dans l'infrastructure de l'IA, telles que Nvidia et Broadcom, ont progressé de 100 % en 2024. Tandis que celles des entreprises ayant moins d’exposition à l’intelligence artificielle et plus d’exposition aux PC et serveurs traditionnels, comme AMD et Intel (INTC.US), ont chuté.

Wall Street prudente face Ă AMD

KeyBanc a maintenu son avis "surpondérer" sur les actions d'AMD malgré des prévisions décevantes pour l'IA en 2025. Les analystes ont abaissé leur objectif de prix à 150 $ contre 220 $ précédemment, en raison des craintes que l'augmentation de la production des derniers puces de NVIDIA ne limite les opportunités de croissance d'AMD. Parmi les préoccupations de la société, la demande plus faible pour le MI325 d'AMD, qui a montré des gains de performance marginaux par rapport à son prédécesseur, le MI300. Les prévisions pour la série MI3XX, en particulier le SKU MI308 destiné à la Chine, suggèrent une croissance limitée de la part de marché.

Les prévisions de revenus pour les GPU de centre de données d'AMD pour 2025 ont été réduites à 10 milliards de dollars, en raison de la part croissante des ventes de modèles chinois avec un prix de vente moyen (ASP) plus faible.

KeyBanc considère que ces problèmes sont à court terme et prévoit qu’AMD retrouvera son avantage concurrentiel avec la sortie du MI355 au second semestre de l'année, ce qui devrait favoriser une croissance plus importante en 2026.

Goldman Sachs a rétrogradé les actions d'AMD et a placé ses rivaux parmi ses choix pour 2025, conseillant à ses clients de s'exposer aux actions cycliques et aux principales entreprises de l’IA dans le secteur des semi-conducteurs (y compris NXP Semiconductor, Teradyne et Broadcom). L'objectif de prix actuel pour AMD chez GS est de 129 $, contre 175 $ précédemment.

Les analystes citent des prévisions plus conservatrices pour les PC et serveurs traditionnels et une croissance modeste de l’activité de GPU dans le secteur des centres de données, en raison de la forte concurrence des rivaux. Goldman Sachs a abaissé les prévisions de revenus du fabricant de puces pour 2025/26 de manière significative.

Partenariat avec Dell et perspectives de part de marché accrues ?

Advanced Micro Devices (AMD) a annoncé lundi un élargissement de sa gamme de processeurs pour PC avec support pour l'intelligence artificielle, destinés aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels. L’entreprise a dévoilé ses derniers processeurs Ryzen pour PC avec IA lors du CES 2025 et a obtenu un partenariat avec Dell à cet égard. Ces processeurs incluent les AMD Ryzen AI Max, la série Ryzen AI 300 et la série Ryzen 200, ainsi que des versions "Pro" destinées aux entreprises. Des ordinateurs avec processeurs AMD sont également disponibles chez Acer, Asus, HP (HPQ), Lenovo, entre autres.

Les systèmes alimentés par les processeurs Ryzen AI Max et Ryzen AI Max Pro Series devraient être disponibles au premier trimestre.

Les processeurs Ryzen AI 300 Series d’AMD sont conçus pour supporter l’intelligence artificielle dans des ordinateurs portables de milieu de gamme, et devraient également être disponibles au premier trimestre.

Enfin, les processeurs Ryzen 200 Series d’AMD visent les PC à bas prix et seront disponibles au second trimestre.

Rosenblatt Securities a inscrit les actions d’AMD parmi ses huit "meilleures idées" pour le premier semestre 2025. L'entreprise prévoit qu'AMD capturera une part de marché plus importante de processeurs face à Intel (INTC) et de GPU face à Nvidia (NVDA) en 2025. AMD bénéficiera également d'une reprise plus large du secteur des semi-conducteurs sur des puces autres que l'intelligence artificielle plus tard dans l'année. Les analystes de Bernstein ont maintenu leur objectif de prix pour AMD à 150 $.

Source: AMD

Résultats financiers d’AMD (GAAP) pour le troisième trimestre 2024

Revenus : 6,8 milliards de dollars, en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente et de 17 % par rapport au trimestre précédent.

Marge brute : 50 %, en hausse de 3 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

Bénéfice d'exploitation : 724 millions de dollars, en hausse de 223 % par rapport à l'année précédente.

Bénéfice net : 771 millions de dollars, en hausse de 158 % par rapport à l'année précédente.

Bénéfice par action (EPS) : 0,47 $ (hausse de 161 % par rapport à l'année précédente).

Segments d'activité

Centre de donnĂ©es :Â

Revenus de 3,5 milliards de dollars (niveau record).Â

Croissance de 122 % par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente et de 25 % par rapport au trimestre prĂ©cĂ©dent.Â

Impact clé : GPU AMD Instinct et processeurs EPYC.

Client :Â

Revenus de 1,9 milliard de dollars, en hausse de 29 % par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.Â

Forte demande pour les processeurs Ryzen “Zen 5”.

Jeux :Â

Revenus de 462 millions de dollars, en baisse de 69 % par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.Â

Raison : baisse des ventes de composants semi-personnalisés.

IntĂ©gration :Â

Revenus de 927 millions de dollars, en baisse de 25 % par rapport Ă l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente.Â

Demande améliorée dans plusieurs segments de fin.

AMD estime que les revenus du quatrième trimestre devraient atteindre environ 7,5 milliards de dollars, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. Le lancement des processeurs AMD EPYC 9005 Series et des accélérateurs Instinct MI325X est également prévu. L'entreprise continue de collaborer avec des entreprises comme Google Cloud, Meta, Oracle Cloud Infrastructure et Microsoft, et prévoit d'élargir son portefeuille avec de nouvelles solutions comme AMD EPYC Embedded 8004. D'autres acquisitions sont en cours : ZT Systems et Silo AI.

Graphique d’AMD (AMD.DE)

Les actions d’AMD cotées sur la Bourse de Francfort (AMD.DE) ont actuellement baissé de 50 % par rapport à leur sommet, un déclin similaire à celui observé entre 2021 et 2022.



Source: xStation5

Multiples financiers d’AMD

Avec pratiquement aucune dette et un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 26 pour les 12 prochains mois, les actions d’AMD semblent relativement sous-évaluées, surtout par rapport aux niveaux historiques. L'entreprise prévoit une expansion en 2024 et une croissance de 10 % en revenus de centre de données au quatrième trimestre 2024, avec des revenus de centre de données en hausse de 122 % au troisième trimestre. AMD prévoit également une amélioration de la marge brute, de 50 % à 54 % au quatrième trimestre 2024, et ses bénéfices par action ont augmenté de manière régulière au cours des derniers trimestres.



Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.