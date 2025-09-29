AMD sur la vague de la croissance : prévisions de Wall Street et nouvelles technologies d'IA

Les analystes de Wall Street prévoient que l'action AMD pourrait gagner jusqu'à 40 à 50 % au cours de l'année prochaine, grâce à la demande croissante en technologies d'intelligence artificielle (IA). Le développement rapide du marché de l'IA, associé à l'augmentation des investissements des entreprises dans des solutions informatiques avancées, crée des conditions excellentes pour une croissance significative d'AMD. L'entreprise élargit constamment son portefeuille de produits destinés aux centres de données et aux systèmes informatiques haute performance, notamment des processeurs, des cartes graphiques et des accélérateurs IA puissants. Cela a valu à AMD d'être reconnue par les investisseurs comme une entreprise innovante dotée de bases financières solides, ce qui se traduit par des prévisions positives pour la valeur de son action. Les nouveaux produits de la gamme Instinct MI400 constituent un facteur clé qui pourrait contribuer aux revenus futurs d'AMD. Un autre élément important de la stratégie d'AMD est la plateforme Helios. Cette infrastructure intégrée est conçue pour répondre aux exigences des applications d'IA les plus avancées, telles que la formation de grands modèles linguistiques, qui nécessitent une puissance de calcul énorme. Les livraisons de la plateforme Helios sont prévues pour le second semestre 2026, ce qui pourrait renforcer la position d'AMD sur le marché des solutions d'IA destinées aux entreprises. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Grâce à ces innovations, AMD prévoit une croissance significative de son chiffre d'affaires dans le segment des accélérateurs IA, qui pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliards de dollars dans les années à venir. Les prévisions indiquent une poursuite du développement dynamique. Grâce à son large portefeuille de produits et à l'intérêt croissant des clients, AMD est en bonne position pour gagner des parts de marché et concurrencer efficacement les leaders du secteur, principalement NVIDIA. Les analystes s'accordent à dire que 2026 pourrait être une année décisive et une étape importante dans l'histoire de l'entreprise. L'introduction d'une nouvelle génération de solutions, telles que les accélérateurs Instinct MI450 et la plateforme Helios, devrait augmenter considérablement les revenus et améliorer les marges d'exploitation, ce qui se traduira par une rentabilité accrue. Ces technologies de pointe, combinées à la demande croissante de solutions d'IA, permettront à AMD de concurrencer plus efficacement le leader actuel du marché. En conséquence, l'entreprise a la possibilité non seulement de maintenir sa position, mais aussi d'augmenter considérablement sa part du marché mondial des semi-conducteurs, renforçant ainsi son statut d'acteur clé dans les secteurs de l'intelligence artificielle et des centres de données.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."