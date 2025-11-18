Points clés Partenariat exclusif : Amundi distribuera en exclusivité les solutions evergreen et certains produits d’ ICG à sa clientèle patrimoniale et de banques privées.

: Amundi distribuera en exclusivité les et certains produits d’ à sa clientèle patrimoniale et de banques privées. Développement conjoint : Création de nouveaux produits adaptés aux besoins des investisseurs individuels, notamment pour la gestion de patrimoine et la préparation de la retraite .

: Création de adaptés aux besoins des investisseurs individuels, notamment pour la et la . Prise de participation : Amundi acquiert 9,9% d’ICG , devenant un actionnaire stratégique sans dilution pour les actionnaires existants.

: Amundi acquiert , devenant un sans dilution pour les actionnaires existants. Premières initiatives : Lancement de deux fonds evergreen européens (capital-investissement secondaire et dette privée) dès le premier semestre 2026 .

: Lancement de (capital-investissement secondaire et dette privée) dès le . Objectif : Offrir à 200 millions d’investisseurs un accès privilégié aux actifs privés, via des solutions sur mesure.

Un partenariat de long terme pour transformer l’offre d’investissement Amundi et ICG, l’un des leaders européens des marchés privés, ont signé un partenariat stratégique de 10 ans. Cet accord vise à démocratiser l’accès aux actifs privés pour les investisseurs patrimoniaux, en combinant l’expertise d’ICG en gestion alternative et le réseau de distribution mondial d’Amundi. Trois piliers principaux structurent ce partenariat : Distribution exclusive : Amundi assurera la commercialisation des solutions evergreen et de certains produits d’ICG, tandis qu’ICG deviendra le fournisseur exclusif de ces produits pour les distributeurs d’Amundi. Création de produits innovants : Les deux groupes développeront conjointement des solutions adaptées aux besoins des investisseurs patrimoniaux, avec un focus initial sur la gestion de patrimoine et la préparation de la retraite. Participation au capital : Amundi prendra une participation de 9,9% dans ICG, sans dilution pour les actionnaires existants, et obtiendra un siège au conseil d’administration pour participer aux décisions stratégiques. Une offre élargie pour les investisseurs individuels Ce partenariat permettra aux plus de 200 millions d’investisseurs servis par Amundi de bénéficier d’un accès privilégié à l’offre diversifiée d’ICG en actifs privés, via des véhicules adaptés à leur profil. Dès le premier semestre 2026, Amundi et ICG lanceront deux fonds evergreen européens : Un fonds secondaire de capital-investissement .

. Un fonds de dette privée. Une gamme plus large de stratégies et produits sera développée par la suite, afin de répondre aux attentes croissantes des investisseurs en matière de diversification et de rendement. Une collaboration stratégique et équilibrée La participation d’Amundi dans ICG sera comptabilisée en mise en équivalence, reflétant une collaboration équilibrée et durable. Ce partenariat renforce la position d’Amundi comme acteur clé dans la distribution de solutions d’investissement alternatives, tout en permettant à ICG d’étendre son empreinte auprès d’une clientèle patrimoniale mondiale.

