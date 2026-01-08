Enquête de la Fed de New York : anticipations inflationnistes plus élevées, mais aussi anticipations boursières plus élevées 📄🔎

Prévisions d'inflation Horizon à 1 an : 3,4 % (contre 3,2 % précédemment)

3,4 % (contre 3,2 % précédemment) Horizon à 5 ans : 3,0 % (inchangé) Marché du travail Probabilité moyenne d'une hausse du chômage dans un an : 41,8 % (contre 42,1 % précédemment)

Probabilité moyenne de perdre son emploi dans les 12 mois : 15,2 % (moyenne sur 12 mois : 14,3 % )

(moyenne sur 12 mois : ) Probabilité moyenne de trouver un emploi en cas de perte de l'emploi actuel : 43,1 % (plus bas niveau de la série) Finances des ménages Probabilité que les cours des actions américaines soient plus élevés dans 12 mois : 38,0 % L'enquête de décembre de la Fed de New York sur les attentes des consommateurs montre que les anticipations d'inflation à court terme ont augmenté, tandis que les anticipations à moyen et long terme sont restées stables. Les anticipations d'inflation à un an ont augmenté à 3,4 % (contre 3,2 %), tandis que les anticipations à trois et cinq ans sont restées stables à 3,0 %. L'incertitude entourant l'inflation s'est accrue, même si les anticipations de hausse des prix des logements sont restées inchangées à 3 % et que les anticipations concernant la plupart des prix des matières premières ont baissé. En ce qui concerne les finances des ménages, la perception de la disponibilité du crédit s'est détériorée. Le risque de défaillance a atteint son plus haut niveau depuis début 2020, même si les prévisions de croissance des revenus et des dépenses sont restées globalement stables. Le sentiment à l'égard du marché boursier s'est légèrement amélioré, la probabilité que les cours des actions américaines soient plus élevés dans un an atteignant 38 %. En revanche, les perspectives du marché du travail se sont nettement détériorées, ce qui constitue le signal le plus inquiétant de l'enquête. Les prévisions en matière de recherche d'emploi ont atteint un niveau historiquement bas, tandis que la probabilité perçue de perdre son emploi a atteint 15,2 %. Cela indique une baisse de la confiance et du pouvoir de négociation des travailleurs. Bien que les prévisions en matière de chômage se soient légèrement améliorées, elles restent élevées, et la croissance salariale attendue est tombée à 2,5 %, soit un niveau inférieur à la moyenne sur 12 mois. Dans l'ensemble, les préoccupations croissantes concernant la sécurité de l'emploi et la baisse des prévisions salariales suggèrent un ralentissement de la demande de main-d'œuvre, ce qui pourrait limiter les pressions salariales et renforcer les arguments en faveur d'une baisse plus importante des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Le dollar américain est aujourd'hui la devise la plus forte du G10, soutenue en partie par les bons résultats de la balance commerciale américaine et une réduction significative du déficit. L'EURUSD est en baisse de 0,20 %, tandis que l'indice dollar USDIDX est en hausse de 0,15 %.

