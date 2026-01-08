Cryptocurrencies sell-off 📉Ripple loses despite Amazon partnership

La chute du Bitcoin a déclenché une vague de ventes sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies, entraînant dans son sillage des centaines d'altcoins, y compris des tokens populaires tels que Dogecoin et XRP (Ripple). Le pessimisme domine les sentiments, le BTC tombant sous la barre des 90 000 dollars, tandis que l'Ethereum tente de se maintenir autour des 3 000 dollars. Graphiques XRP et Dogecoin Le XRP est en forte baisse aujourd'hui et a presque complètement effacé ses gains du Nouvel An, glissant sous l'EMA200 (ligne rouge). Cela malgré un accord avec Amazon Web Services (AWS) qui, grâce à sa plateforme d'IA générative Amazon Bedrock, s'est chargé d'améliorer le registre XRP en surveillant et en analysant la blockchain. Un recul après avoir « touché » la moyenne mobile sur 200 périodes pourrait être interprété par le marché comme un signe de faiblesse structurelle et un renforcement de la tendance baissière, tant que les prix restent inférieurs à 2,40 USD. Les pertes par rapport au récent pic local s'élèvent désormais à près de 25 %. Source: xStation5 À l'instar du XRP, le Dogecoin a également reculé à 0,138 USD, effaçant les gains enregistrés ces derniers jours. Le prix est une nouvelle fois passé sous la moyenne mobile sur 50 périodes et n'a pas réussi à rester au-dessus de celle-ci pendant plus que les premiers jours de janvier. Source: xStation5

