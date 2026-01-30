Le marché des matières premières traverse une période de turbulences inédites. Dans un contexte marqué par une instabilité géopolitique croissante et des politiques budgétaires agressives, les métaux précieux retrouvent leur rôle de valeurs refuges ultimes. Cette dynamique, analysée par Matthéis Mouflé pour XTB France, met en lumière une déconnexion entre les modèles économiques traditionnels et la réalité du terrain, où l'offre physique et la géopolitique dictent désormais les prix.



Vous pouvez visionner la vidéo complète ci-dessous.

📊 L'or et l'argent : une ascension vers des sommets inédits

L'or, un actif refuge dopé par l'incertitude

L'or a récemment franchi la barre symbolique des 5 500 dollars l'once. Cette progression spectaculaire s'explique par une volatilité extrêmement élevée, aux alentours de 37 à 38%, un niveau que l'on n'avait plus observé depuis 2020. Malgré des taux d'intérêt qui restent élevés aux États-Unis, le métal jaune continue de battre des records car il sert d'alternative à un dollar et des titres de dette (américaine ou japonaise) fragilisés par des politiques budgétaires expansives.

L'analyste souligne que les modèles de régression traditionnels, qui prédisaient une baisse des cours, ne fonctionnent plus depuis 2022. C'est le signe que les facteurs géopolitiques — notamment les tensions entre les États-Unis, l'Iran et la Chine — ainsi que les achats massifs des banques centrales l'emportent sur les fondamentaux purement monétaires.

L'argent porté par la demande physique chinoise

Le marché de l'argent suit une trajectoire tout aussi impressionnante, s'échangeant désormais autour de 120 dollars l'once. La particularité actuelle réside dans la domination du marché physique sur le marché "papier" (les contrats à terme). En Chine, la demande pour les énergies renouvelables est telle que la prime sur l'argent physique dépasse les 15 dollars, incitant les autorités à rapatrier les stocks vers la Bourse de Shanghai.

Cette raréfaction des stocks physiques entraîne une chute brutale du ratio or/argent. Ce ratio, qui mesure combien d'onces d'argent il faut pour acheter une once d'or, est tombé à 46. Historiquement, une descente vers le niveau de 40 points indique un point d'inflexion majeur. Si l'or se stabilise à son niveau actuel, une poursuite de cette tendance pourrait propulser l'argent bien au-delà des 125 dollars.

⛽ Énergie et produits agricoles : des dynamiques opposées

Le choc d'offre sur le gaz naturel américain

Le gaz naturel a récemment dépassé les 5 dollars, une hausse principalement due à un choc d'offre inattendu. Un hiver particulièrement rigoureux aux États-Unis a perturbé les infrastructures de production, notamment dans le bassin permien au Texas. La production totale est ainsi passée de 120 à moins de 100 milliards de pieds cubes par jour (BCFD).

Toutefois, Matthéis Mouflé précise que ce mouvement pourrait être temporaire. Les stocks américains restent globalement au-dessus de la moyenne historique et les prévisions météorologiques annoncent un redoux pour février. Sur le plan technique, les contrats à court terme semblent surachetés, ce qui laisse présager une possible correction dès que la production retrouvera ses niveaux de croisière.

La chute sans fin des cours du cacao

À l'inverse des métaux précieux, le cacao connaît une tendance baissière marquée, se négociant autour de 4 100 dollars. Cette chute s'explique par une "destruction de la demande" : les prix records atteints en 2025 ont fini par décourager les transformateurs et les consommateurs, particulièrement en Europe et en Asie.

Les indicateurs techniques montrent que le cacao est actuellement dans une zone de survente historique. L'analyse des positions ouvertes (open interest) suggère cependant qu'un creux cyclique pourrait être proche. Une normalisation pourrait intervenir d'ici le printemps, même si la volatilité devrait rester importante à court terme en raison de l'ajustement entre une offre qui se stabilise et une demande encore convalescente.

❓ FAQ

1. Pourquoi l'or augmente-t-il alors que les taux d'intérêt restent élevés ? En temps normal, des taux élevés favorisent le dollar et pénalisent l'or (qui ne rapporte pas d'intérêt). Cependant, l'incertitude géopolitique actuelle et les risques sur la dette souveraine poussent les investisseurs à privilégier la sécurité de l'or physique, perçu comme une protection plus fiable que les monnaies fiduciaires.

2. Qu'est-ce que le "ratio or sur argent" et pourquoi est-il important ? C'est un indicateur qui divise le prix de l'once d'or par celui de l'once d'argent. Il permet de savoir quel métal est relativement "cher" par rapport à l'autre. Une chute du ratio, comme on l'observe actuellement, signifie que l'argent surperforme l'or, souvent grâce à une forte demande industrielle.

3. Qu'entend-on par "destruction de la demande" pour le cacao ? Ce phénomène se produit lorsque les prix d'une matière première deviennent si élevés que les industries et les consommateurs réduisent massivement leur consommation ou cherchent des substituts. Dans le cas du cacao, cela s'est traduit par une baisse de 22% des volumes traités par certains grands acteurs du secteur.

4. Quel est l'impact de la politique de Donald Trump sur les matières premières ? Les déclarations en faveur d'un dollar plus faible pour favoriser les exportations américaines et les tensions commerciales avec la Chine ou l'Iran créent un climat d'instabilité. Cette instabilité renforce l'attrait pour les métaux précieux et peut provoquer des chocs sur les prix de l'énergie comme le pétrole ou le gaz.