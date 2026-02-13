📉 Marchés financiers : vers une nouvelle vague de stress ?

Méta Titre :

Marchés financiers sous pression avant l’inflation US 📊

Méta Description :

Marchés financiers en baisse avant l’inflation US. Décryptez les tensions sur actions, devises et matières premières.

Wall Street en net repli : S&P 500 -1.5%, Dow Jones -1.3%, Nasdaq -2%.

Technologie sous pression , notamment les valeurs logicielles.

Inflation US (CPI) attendue , événement clé pour la politique de la Fed.

Bourses asiatiques dans le rouge, yen volatil et cryptomonnaies prudentes.

Les marchés financiers ont terminé la séance américaine dans le rouge, marquant un net regain d’aversion au risque. La pression vendeuse s’est étendue à l’ensemble des indices majeurs, dans un contexte d’attentisme avant la publication cruciale des données d’inflation aux États-Unis. Les investisseurs ajustent leurs positions, conscients que ces chiffres pourraient redéfinir les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale.

📊 Marchés financiers américains en forte baisse

Un repli généralisé à Wall Street

La séance à Wall Street s’est conclue par une correction marquée. Le S&P 500 a cédé 1.5%, le Dow Jones a perdu 1.3%, tandis que le Nasdaq a chuté de 2%. Cette baisse généralisée illustre un regain de prudence des investisseurs face aux incertitudes macroéconomiques.

La dynamique baissière a touché la quasi-totalité des secteurs, traduisant une liquidation d’ampleur plutôt qu’un simple ajustement technique. Les volumes ont reflété un mouvement coordonné, suggérant un repositionnement stratégique à court terme.

Le secteur technologique particulièrement touché

Les valeurs technologiques ont été les plus affectées, en particulier les entreprises de logiciels. Cette faiblesse prolonge la pression observée ces dernières semaines sur ce segment sensible aux variations de taux d’intérêt.

En effet, les sociétés de croissance sont particulièrement vulnérables aux anticipations de resserrement monétaire. Toute perspective de maintien prolongé de taux élevés pèse mécaniquement sur leurs valorisations, ce qui explique l’ampleur des dégagements observés.

🌍 Tensions géopolitiques et attentes sur l’inflation américaine

Iran, États-Unis et regain de tensions stratégiques

Sur le plan géopolitique, Donald Trump a indiqué qu’un accord avec l’Iran pourrait être conclu dans les prochaines semaines. Parallèlement, les États-Unis renforcent leur présence militaire dans le golfe Persique, un signal qui entretient une certaine prudence sur les marchés.

Cette dualité — ouverture diplomatique d’un côté, démonstration de force militaire de l’autre — nourrit l’incertitude. Les investisseurs surveillent tout impact potentiel sur les prix de l’énergie et sur la stabilité régionale.

L’inflation américaine au cœur des anticipations

L’attention des marchés se porte désormais sur la publication de l’indice des prix à la consommation (CPI) aux États-Unis. Ce chiffre est déterminant pour les anticipations concernant la trajectoire future de la Fed.

Un chiffre supérieur aux attentes pourrait retarder les espoirs d’assouplissement monétaire, tandis qu’une inflation plus modérée renforcerait les perspectives de baisse de taux. Dans ce contexte, les grandes paires de devises évoluent dans des marges étroites, signe d’un attentisme prononcé.

🌏 L’Asie et la Chine sous pression

Bourses asiatiques en territoire négatif

Les marchés asiatiques ont suivi la tendance baissière américaine. Le Nikkei 225 au Japon a reculé de 0.68%, le Hang Seng à Hong Kong de 1.79%, le Shanghai Composite de 0.70% et le S&P/ASX 200 australien de 1.37%.

La détérioration du sentiment global et la faiblesse persistante des valeurs technologiques ont pesé sur ces indices. L’Asie demeure fortement corrélée aux tendances américaines, notamment dans le secteur des semi-conducteurs et des exportations technologiques.

Signaux contrastés en provenance du Japon et de la Chine

Au Japon, le membre du conseil de la Banque du Japon, Naoki Tamura, a estimé que l’inflation est désormais soutenable. Il a précisé que la politique monétaire reste accommodante, tout en laissant entendre que les taux disposent encore d’une marge de progression.

En Chine, la Banque populaire de Chine a fixé le taux de référence USD/CNY à 6.9398, un niveau supérieur aux prévisions de 6.9045. Par ailleurs, les prix des logements neufs ont reculé de 0.4% sur un mois et de 3.1% sur un an en janvier, marquant la plus forte baisse annuelle en sept mois. Ces données confirment la fragilité persistante du secteur immobilier chinois.

💱 Devises, métaux précieux et cryptomonnaies

Un yen volatil et des devises prudentes

Sur le marché des changes, le yen affiche une forte volatilité. La paire USD/JPY a de nouveau franchi le seuil de 153, traduisant une pression persistante sur la devise japonaise face au dollar.

Les autres grandes paires évoluent dans des couloirs étroits avant les chiffres d’inflation américains. Les devises procycliques, notamment le dollar australien, restent sous pression dans un environnement dominé par l’aversion au risque.

Rebond technique des métaux, prudence sur les cryptos

Le marché des métaux précieux tente un léger rebond après la correction de la veille. L’or progresse légèrement vers 4 950 dollars, tandis que l’argent gagne près de 2% autour de 76.50 dollars.

Du côté des cryptomonnaies, la prudence domine. Le bitcoin évolue sous 66 000 dollars, et l’ethereum reste sous 1 950 dollars. L’absence de catalyseur clair et l’attentisme avant le CPI expliquent cette consolidation.

Dans l’ensemble, les marchés financiers abordent une phase décisive. Les données d’inflation américaines pourraient redéfinir les anticipations de taux, influencer le dollar, les actions et l’ensemble des actifs risqués dans les prochains jours.

❓ FAQ

Pourquoi les marchés financiers baissent-ils avant le CPI américain ?

Les investisseurs réduisent leur exposition au risque avant une publication majeure comme l’inflation américaine, car celle-ci peut modifier les anticipations de taux de la Fed.

Pourquoi le Nasdaq chute-t-il davantage que le Dow Jones ?

Le Nasdaq est fortement exposé aux valeurs technologiques, particulièrement sensibles aux variations de taux d’intérêt et aux anticipations de politique monétaire.

Quel est l’impact d’un USD/JPY au-dessus de 153 ?

Un niveau élevé reflète un yen faible face au dollar, ce qui peut soutenir les exportations japonaises mais accroît les risques d’intervention des autorités.

La baisse des prix immobiliers en Chine est-elle préoccupante ?

Oui, car le secteur immobilier représente une part importante de l’économie chinoise. Une baisse prolongée peut peser sur la croissance et la confiance des ménages.

Les cryptomonnaies sont-elles corrélées aux marchés actions ?

À court terme, elles peuvent évoluer dans le même sens que les actifs risqués, notamment en période d’incertitude macroéconomique.