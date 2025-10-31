Apple enregistre une légère hausse après la publication de ses résultats 🗽Les ventes en Chine inférieures aux estimations

Points clés Les résultats d'Apple ont légèrement dépassé les attentes

Les ventes en Chine et en Amérique ont déçu Wall Street

Les actions Apple ont à peine réagi aux solides résultats financiers, les signaux positifs ayant été contrebalancés par des signaux négatifs, notamment une forte baisse des ventes en Chine, où le sentiment patriotique des consommateurs semble réduire l'intérêt pour les produits américains au profit des marques nationales. Les ventes en Amérique ont également été inférieures aux attentes. Dans un premier temps, l'action a chuté après la clôture de la bourse, mais elle s'est rapidement redressée pour afficher un gain de 1,5 %. Sur une base annuelle, le bénéfice par action (BPA) et le chiffre d'affaires d'Apple ont augmenté respectivement de 13 % et 8 % ; sur une base trimestrielle, ils ont augmenté respectivement de 18 % et 9 %. Bénéfice par action (BPA) : 1,85 $ contre 1,77 $ prévu Chiffre d'affaires : 102,47 milliards de dollars contre 102,19 milliards de dollars prévu Chiffre d'affaires iPhone : 49,03 milliards de dollars (+6,1 % en glissement annuel)

49,03 milliards de dollars (+6,1 % en glissement annuel) Chiffre d'affaires produits : 73,72 milliards de dollars contre 73,49 milliards de dollars attendus

73,72 milliards de dollars contre 73,49 milliards de dollars attendus Chiffre d'affaires services : 28,75 milliards de dollars contre 28,18 milliards de dollars attendus

28,75 milliards de dollars contre 28,18 milliards de dollars attendus Chiffre d'affaires Mac : 8,73 milliards de dollars contre 8,55 milliards de dollars attendus

8,73 milliards de dollars contre 8,55 milliards de dollars attendus Chiffre d'affaires iPad : 6,95 milliards de dollars contre 6,97 milliards de dollars attendus

6,95 milliards de dollars contre 6,97 milliards de dollars attendus Chiffre d'affaires des appareils portables, de la maison et des accessoires : 9,01 milliards de dollars contre 8,64 milliards prévus

9,01 milliards de dollars contre 8,64 milliards prévus Chiffre d'affaires en Amérique : 44,19 milliards de dollars contre 44,45 milliards prévus

44,19 milliards de dollars contre 44,45 milliards prévus Chiffre d'affaires en Chine : 14,49 milliards de dollars contre 16,43 milliards prévus

14,49 milliards de dollars contre 16,43 milliards prévus Total des dépenses d'exploitation : 15,91 milliards de dollars contre 15,75 milliards prévus Apple a déclaré un dividende en espèces de 0,26 dollar par action. Les ventes de la société ont augmenté de 6 % en glissement annuel en Amérique, de 15 % en Europe, de 12 % au Japon et de 14 % en Asie (hors Chine). La marge EBIT a augmenté de plus de 10 %, tandis que le bénéfice par action a presque doublé d'une année sur l'autre. Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré que la baisse du chiffre d'affaires dans la région de la Grande Chine était due à des contraintes d'approvisionnement et a ajouté qu'il ne pouvait pas prédire quand celles-ci s'atténueraient. La société prévoit un retour à la croissance au premier trimestre en Chine, grâce aux ventes d'iPhone. Plusieurs modèles d'iPhone 17 sont actuellement soumis à des contraintes d'approvisionnement. La société prévoit des coûts liés aux droits de douane de 1,4 milliard de dollars pour le trimestre de décembre et estime sa marge brute entre 47 % et 48 %. Le directeur financier de la société a indiqué qu'à ce jour, Apple avait supporté 1,1 milliard de dollars de coûts liés aux droits de douane au cours du trimestre de septembre. La société augmente considérablement ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA). Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."