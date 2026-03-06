Les actions RyanAir subissent des pressions en raison du conflit au Moyen-Orient.

Les actions de Ryanair Holdings (RYAAY.US) ont déjà chuté de plus de 10 % par rapport à leurs récents sommets et sont en légère baisse dans les échanges avant l'ouverture des marchés aux États-Unis, tout comme d'autres actions du secteur du voyage et de l'hôtellerie. Tout d'abord, le marché anticipe le risque d'une baisse de la demande sur les liaisons de la compagnie lors de la saison estivale, en raison des inquiétudes liées à la sécurité et à la perte potentielle de liaisons au Moyen-Orient et en Turquie. Les perspectives pour les voyages à destination de Chypre, de la Turquie, de l'Égypte ou même des îles grecques (mer Égée ; Méditerranée orientale) sont également devenues plus incertaines. Une saison touristique potentiellement plus faible en 2026, combinée à la pression exercée par la hausse des prix du kérosène et à une consommation plus prudente (les consommateurs préférant peut-être des vacances plus courtes), pèse sur le moral, malgré les résultats très solides récemment publiés par la société. Un début d'année solide ne suffit-il pas ? Le mois de février a confirmé que la demande pour les services de Ryanair en début d'année restait exceptionnellement forte. La compagnie aérienne a transporté 13,3 millions de passagers, soit une croissance de 6 % par rapport à l'année précédente et une nette accélération par rapport aux 12,7 millions de passagers enregistrés en janvier. Il s'agit d'un signal important, car Ryanair ne se contente pas de croître d'année en année, mais maintient également un très bon début d'année 2026. Il est important de noter que l'augmentation du trafic ne s'est pas faite au détriment de l'utilisation des avions. Le taux de remplissage est resté à un niveau élevé de 92 % , stable d'une année sur l'autre et en amélioration par rapport aux 91 % enregistrés en janvier . Dans la pratique, cela reflète une combinaison opérationnelle très saine : plus de passagers, plus de vols et des avions qui restent presque entièrement réservés.

Ryanair développe ses activités de manière contrôlée et économiquement rationnelle. En février, la compagnie aérienne a assuré plus de 75 000 vols, contre 73 000 en janvier, confirmant ainsi l'augmentation de sa capacité et sa capacité à absorber une forte demande. Dans le modèle de Ryanair, cela est particulièrement important car l'avantage de la société ne réside pas seulement dans le faible prix des billets, mais aussi dans sa capacité à déployer rapidement des capacités supplémentaires là où la demande et la rentabilité sont les plus fortes.

Le modèle commercial de Ryanair continue de bénéficier d'un avantage fondamental en termes de coûts que ses concurrents européens ont du mal à reproduire. Au cours de l'exercice clos en mars 2025, la compagnie aérienne a transporté 200,2 millions de passagers, soit une croissance de 9 % par rapport à l'année précédente, devenant ainsi la première compagnie aérienne en Europe à dépasser les 200 millions de passagers en une seule année. Ce résultat n'est pas seulement le fruit de l'échelle de l'entreprise : il démontre que le modèle à très bas prix continue de fonctionner même dans un environnement exigeant en termes de coûts et de concurrence.

D'un point de vue stratégique, Ryanair reste la référence en matière de transport aérien à bas prix en Europe.

Les données pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026 restent cohérentes avec cette analyse. Le trafic passagers a augmenté de 4 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 166,5 millions, ce qui indique que cette croissance n'est pas le résultat d'un seul mois très favorable, mais s'inscrit dans une tendance plus large. Ryanair continue de gagner en envergure, ce qui, dans son modèle économique, se traduit généralement par un fort effet de levier opérationnel.

Un autre signal positif pour le marché a été la révision à la hausse des prévisions de trafic pour l'exercice 2026. La société table désormais sur 208 millions de passagers, contre 207 millions précédemment, ce qui implique une croissance annuelle de 4 %. Si l'ampleur de la révision est modeste, les investisseurs craignent désormais que la guerre en Iran ne perturbe considérablement cet objectif dans les mois à venir.

Un autre élément clé de l'histoire de Ryanair est Boeing. L'amélioration de la disponibilité des livraisons d'avions par Boeing permet à la compagnie aérienne de lancer plus rapidement des capacités supplémentaires et de monétiser la forte demande lors des périodes de pointe. Pour Ryanair, la flotte n'est pas seulement un actif, c'est un outil stratégique pour gagner des parts de marché. Source: xStation5

