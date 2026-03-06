Wall Street tente d'enrayer la chute 🗽Marvell Technology bondit de 10 %

Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 (US500) tentent un léger rebond après avoir fortement chuté. La faiblesse des données sur l'emploi non agricole (NFP) combinée à la hausse des prix du pétrole a accru les craintes d'un ralentissement de l'économie américaine, tandis que la Réserve fédérale semble disposer d'une marge de manœuvre limitée pour réduire ses taux d'intérêt. Donald Trump a tenté aujourd'hui de « calmer » les marchés en déclarant qu'il s'attendait à ce que l'impact de la guerre en Iran soit « similaire à celui du Venezuela ». Les contrats à terme sur le Dow Jones (US30) sont en baisse de plus de 1,1 %, tandis que l'US100 recule de plus de 0,5 %. Le secteur financier enregistre des baisses notables, les actions BlackRock chutant après la suspension des retraits d'un fonds de crédit privé gérant près de 30 milliards de dollars.

US500 (intervalle H1)

Le contrat à terme S&P 500 reste dans un canal baissier et se négocie actuellement beaucoup plus près de sa limite inférieure. Le niveau de soutien clé aujourd'hui se situe autour de 6 700 points, tandis qu'une zone de résistance importante se trouve près de 6 845 points.

Source: xStation5

Volatilité des actions américaines

Les actions technologiques à très forte capitalisation sont sous pression aujourd'hui, même si l'ampleur des mouvements ressemble davantage à un refroidissement du sentiment qu'à une vente panique. Microsoft (MSFT) recule de 0,7 %, Apple (AAPL) de 0,8 %, Meta (META) et Tesla (TSLA) de 1,1 %, Alphabet (GOOGL) de 1,2 %, Amazon (AMZN) de 1,3 % et Nvidia (NVDA) de 1,4 %.

Dow Inc. (DOW) se distingue à la hausse, avec une progression de 4 % après que JPMorgan ait relevé la note du titre de « neutre » à « surpondérer ». Le marché interprète cela comme un pari sur l'amélioration des conditions de prix dans le secteur chimique, sous l'effet des tensions autour de l'Iran et du resserrement de l'offre.

Intuit (INTU) est en baisse malgré le relèvement de la note du titre de « neutre » à « acheter » par Northcoast Research. Cela signifie souvent que, même si la révision à la hausse est positive, elle n'est pas suffisamment forte pour déclencher immédiatement une réaction plus importante du marché.

Marvell Technology (MRVL) est l'une des valeurs les plus performantes de la séance, avec une hausse de plus de 10 % de son action après une mise à jour très optimiste sur la croissance de son chiffre d'affaires. La société a déclaré que son taux de croissance annuel du chiffre d'affaires allait s'accélérer à chaque trimestre de l'exercice 2027, ce que le marché interprète comme une confirmation de la forte demande liée aux centres de données.

Okta (OKTA) est en hausse de 1,6 % après que BMO Capital Markets ait relevé la note du titre de « performance conforme au marché » à « surperformance ». Ce mouvement n'est pas spectaculaire, mais le marché récompense clairement l'amélioration du sentiment des analystes à l'égard de l'éditeur de logiciels.

Samsara (IOT) gagne 10 % après avoir annoncé une accélération de la croissance de ses nouveaux revenus récurrents. Cela contribue à apaiser les craintes des investisseurs qui redoutent que le développement rapide de l'IA ne perturbe le modèle économique de l'entreprise plus rapidement que prévu.

Trade Desk (TTD) recule de 3 % après que Wedbush ait abaissé la note du titre de « neutre » à « sous-performant ». L'argument principal est que le marché a peut-être surestimé l'impact potentiel du partenariat de l'entreprise avec OpenAI.

Au niveau sectoriel, le marché affiche une réaction classique à la hausse des prix du pétrole et aux tensions géopolitiques. Les actions du secteur de l'énergie progressent — Chevron (CVX) et Exxon (XOM) sont toutes deux en hausse d'environ 1,4 % — tandis que les actions des compagnies aériennes sont sous pression : Delta (DAL) recule de 2 %, United (UAL) de 2,7 % et American Airlines (AAL) de 2,5 %.

Source: xStation5

Actualités de l'entreprise

Costco Wholesale (COST)

Costco a légèrement relevé ses prévisions de bénéfices pour le trimestre des fêtes, en partant du principe qu'une décision de la Cour suprême des États-Unis pourrait accélérer le remboursement des droits de douane imposés sous l'administration Trump. Les marchés interprètent cela comme un potentiel coup de pouce ponctuel aux marges et au résultat net.

La société a souligné que ces remboursements de droits de douane n'avaient pas été pris en compte dans les hypothèses relatives au bénéfice par action, ce qui signifie que tout avantage représenterait un gain supplémentaire plutôt que la réalisation de projections antérieures.

Sur le plan opérationnel, Costco continue de subir des pressions sur les coûts, mais estime que la baisse des prix résultant des remboursements de droits de douane pourrait améliorer les volumes de vente. L'estimation du BPA pour le deuxième trimestre fiscal a été relevée de 4,67 $ à 5,04 $.

Ford Motor (F)

Ford rappelle 1,74 million de véhicules aux États-Unis dans le cadre d'un examen en cours d'une campagne de réparation liée à des injecteurs de carburant défectueux sur certains modèles. L'ampleur du rappel confère à cette question un poids tant sur le plan opérationnel que sur celui de la réputation.

Le problème touche des modèles tels que le Bronco et l'Edge , les autorités de réglementation avertissant que les injecteurs défectueux peuvent se fissurer et entraîner des fuites de carburant. Cela élève la question au-delà des coûts d'entretien pour en faire un problème potentiel de sécurité.

, les autorités de réglementation avertissant que les injecteurs défectueux peuvent se fissurer et entraîner des fuites de carburant. Cela élève la question au-delà des coûts d'entretien pour en faire un problème potentiel de sécurité. Il existe également un risque de surchauffe et d'incendie du compartiment moteur, ce qui augmente généralement la surveillance réglementaire et les coûts potentiels pour le constructeur. Les marchés ignorent rarement ce type d'évolution, même avant que l'impact financier total ne soit connu.

Gap (GAP)

Gap a averti que les droits de douane et les prévisions de croissance plus faibles deviennent un fardeau croissant pour son activité, reconnaissant ouvertement la pression croissante sur ses résultats. Cela suggère que l'environnement macroéconomique commence à peser plus lourdement, même sur les grands détaillants.

La société a abaissé ses prévisions de BPA ajusté pour le deuxième trimestre à 0,20-0,25 dollar, alors que le marché s'attendait à environ 0,32 dollar.

dollar, alors que le marché s'attendait à environ dollar. Gap prévoit également une baisse de ses ventes annuelles d'environ 2,5 % à 24 milliards de dollars, ce qui est nettement inférieur aux prévisions antérieures. La société a en outre indiqué une perte de chiffre d'affaires d'environ 550 millions de dollars par rapport à ses prévisions initiales et une baisse de sa rentabilité au deuxième trimestre.

Medtronic (MDT)

Medtronic vend 30,5 millions d'actions de sa division MiniMed au prix de 51 dollars par action, augmentant ainsi l'offre initialement prévue de 25 millions d'actions. L'augmentation du nombre d'actions suggère que la demande pour cette opération s'est avérée forte.

La valeur totale de l'offre atteint environ 1,55 milliard de dollars , sur la base du nombre d'actions indiquées dans le prospectus d'introduction en bourse.

, sur la base du nombre d'actions indiquées dans le prospectus d'introduction en bourse. La société a également vendu une partie de ses participations dans les actions ordinaires de la filiale, ce que les marchés pourraient interpréter comme s'inscrivant dans le cadre d'un effort plus large visant à monétiser l'actif et à rationaliser sa structure de propriété.

Nike (NKE)

Nike procède au rappel de plus de 5 300 chargeurs de chaussures en raison de risques de surchauffe et d'incendie, ce qui concerne le modèle Adapt BB. Même un rappel relativement mineur peut avoir des répercussions sur la réputation d'une marque mondiale.

Le rappel implique l'examen et la mise à jour du produit avant la reprise des ventes, ce qui indique que Nike tente de résoudre le problème plutôt que d'abandonner la catégorie.

La société a également mis en garde contre des sanctions fiscales potentielles en Chine pouvant atteindre 20 millions de dollars, principalement liées à des problèmes de conformité concernant les magasins et les ventes en ligne. Nike a indiqué que des sanctions supplémentaires pourraient suivre, ce qui ajoute à l'incertitude réglementaire.

Marvell Technology prend de l'élan

Marvell a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2028 à 15,2 milliards de dollars, contre environ 14,2 milliards précédemment. Il s'agit d'une révision à la hausse significative qui témoigne de la forte confiance de la direction dans la demande future.

La société a souligné la forte demande en puces IA personnalisées et en solutions de connectivité , qui s'aligne sur la hausse générale des dépenses en infrastructures de centres de données.

, qui s'aligne sur la hausse générale des dépenses en infrastructures de centres de données. Marvell a également revu à la hausse ses objectifs de marge brute et de bénéfice par action pour 2028 , tout en augmentant son taux de croissance annuel moyen prévu pour l'exercice 2027 à plus de 30 % en glissement annuel . Concrètement, le message est clair : non seulement la croissance se poursuit, mais elle devrait s'accélérer et devenir plus rentable.

, tout en augmentant son taux de croissance annuel moyen prévu pour l'exercice 2027 à . Concrètement, le message est clair : non seulement la croissance se poursuit, mais elle devrait s'accélérer et devenir plus rentable. Les actions Marvell se négocient à près de 90 dollars, se démarquant dans le secteur des semi-conducteurs où les baisses dominent aujourd'hui. La révision à la hausse des perspectives a déclenché une augmentation presque immédiate de l'optimisme du marché à l'égard de l'action. Malgré cette reprise, les actions restent environ 30 % en dessous de leurs sommets historiques.

Source: xStation5