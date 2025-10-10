Applied Digital accélère sa croissance. Les actions augmentent de près de 20 %.

Points clés Chiffre d'affaires de 64,2 millions de dollars (contre 50 millions prévus), en hausse de 84 % par rapport à l'année précédente.

Un nouvel accord avec CoreWeave permet d'exploiter pleinement la capacité de 400 MW du campus.

Applied Digital Corp a largement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre de son exercice fiscal, avec un chiffre d'affaires de 64,2 millions de dollars, soit une augmentation de 84 % par rapport à l'année précédente. La principale source de revenus provenait de la location de capacité de calcul des centres de données, qui représentait près de 60 % du chiffre d'affaires total. La société a également surpris le marché en annonçant un nouvel accord avec CoreWeave, qui permettra au campus Polaris Forge 1 d'utiliser pleinement sa capacité de 400 MW. L'un des principaux moteurs de la croissance future est la construction du nouveau campus Polaris Forge 2, qui ajoutera 300 MW supplémentaires et pourrait atteindre une puissance de calcul de 1 GW. Le site devrait être mis en service en 2026 et atteindre sa pleine capacité en 2027. Cela indique que la société dispose encore d'une marge de croissance importante, contredisant les craintes antérieures selon lesquelles elle avait atteint ses limites de capacité. Bien que la société continue d'opérer à perte et supporte des dépenses d'investissement élevées, elle a obtenu un financement de 5 milliards de dollars pour soutenir son expansion. La direction estime qu'avec l'augmentation des investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle, Applied Digital est bien placée pour remporter de nouveaux contrats et augmenter ses revenus. L'action de la société affiche actuellement une forte tendance à la hausse. Depuis le début de l'année, le cours de l'action a bondi d'environ 350 %, les derniers résultats financiers ayant encore renforcé l'intérêt des investisseurs.

Source: xStation5 Source: xStation5

