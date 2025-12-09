Bitcoin : Un scénario de short serait validé si le Bitcoin cassait définitivement à la baisse le niveau de support clé situé à 87 450 dollars .

Good Morning Market 09.12.2025 - Argent : cible touchée, cap sur 75$? Dans ce point de marché du lundi 9 décembre 2025, Antoine Andreani, directeur de la recherche chez XTB France, focalise son attention sur le métal blanc (Silver), qui a atteint une cible majeure de 59$, tout en faisant un tour d'horizon des indices américains et du Bitcoin, dans l'attente de l'intervention de la Fed. Vous pourrez retrouver la vidéo complète ici : L'Argent (Silver) : Objectif de 59$ atteint ! L'analyste revient sur le Silver, qui a parfaitement rebondi à partir de la "boîte verte" de support tracée précédemment. Après une descente très propre en trois vagues en H4, l'actif a atteint la "Golden Zone" à 49 dollars et a ensuite atteint la cible majeure à 59 dollars, réalisant une progression de 25% à partir du retracement des 38,2% de Fibonacci. Analyse Technique et Projections (Vagues d'Elliott) La structure actuelle dans le Silver est analysée en utilisant la théorie des Vagues d'Elliott, évoquant une "Vague 5 étendue", typique des matières premières. Objectif à Long Terme : En appliquant l'outil d'expansion de Fibonacci, la vague 5 étendue pourrait potentiellement chercher la zone des 73 - 75 dollars .

Structure Actuelle : La structure interne suggère que l'on se situe actuellement dans la vague 3 de la vague 5 macro.

Niveaux Intermédiaires : L'actif pourrait être en train de former une Épaule-Tête-Épaule inversée (EHI) en H4 avant de rebondir pour aller chercher une cible en H1 autour de 59,88 dollars. Ratio Or/Argent L'analyse du ratio Or/Argent, qui est comparé à la dominance du Bitcoin en crypto, suggère une possible descente vers 53. Ce scénario laisse un "champ" important pour que l'Argent monte fortement. Indices Américains et Bitcoin S&P 500 et Nasdaq : Les indices américains affichent une bonne orientation vers leurs cibles respectives (S&P 500 vers 7115, Nasdaq vers 27240). Le marché est dans l'attente d'un prétexte pour corriger et potentiellement casser un biseau haussier en période courte.

Bitcoin : Le marché anticipe la validation d'un short si le niveau des 87 450 dollars était définitivement cassé à la baisse.

Or (Gold) : L'Or pourrait s'orienter vers 4100 dollars s'il poursuivait une correction à la baisse. Calendrier Économique L'événement majeur de la semaine est l'intervention de la Réserve Fédérale (Fed) demain, avec 87% des acteurs s'attendant à une baisse de taux. Aujourd'hui, l'attention se porte sur : Le rapport Jolts (Offres d'emploi et rotation de la main-d'œuvre).

Les stocks de brut à 22h40. Foire Aux Questions (FAQ) Analyse de l'Argent (Silver) Q: Quelle cible majeure a été atteinte récemment par le Silver? R: Le Silver a atteint la cible de 59 dollars. Q: Quelle est la cible long terme majeure du Silver selon l'analyse en Vague d'Elliott? R: La Vague 5 étendue pourrait mener le Silver vers les 73 - 75 dollars. Indices et Bitcoin Q: Quel est l'événement central que les indices américains attendent pour une potentielle correction? R: L'intervention de la Fed (banque centrale américaine) avec Jerome Powell qui doit parler demain. Q: Quel niveau de prix le Bitcoin doit-il casser pour valider un scénario de short? R: Le scénario de short serait validé si le Bitcoin cassait définitivement le niveau des 87 450 dollars à la baisse.

