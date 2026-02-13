Objectif 2026 : 11.25 milliards $ de revenus, dont 3.25 milliards $ dans l’AI networking.

Points clés Chiffre d’affaires T4 2025 à 2.49 milliards $ (+29%), au-dessus du consensus.

BPA de 0.82$ , supérieur aux 0.76$ attendus ; bénéfice net trimestriel record.

Marge brute de 63% et marge opérationnelle de 46%.

Revenus annuels 2025 à 9.006 milliards $ (+28.6%).

Objectif 2026 : 11.25 milliards $ de revenus, dont 3.25 milliards $ dans l’AI networking.

Arista Networks confirme son statut de leader des infrastructures réseau à l’ère de l’intelligence artificielle. Les résultats du quatrième trimestre 2025 témoignent d’une accélération notable dans ses segments stratégiques, notamment l’AI networking et les centres de données. Avec un chiffre d’affaires et un bénéfice net record, la stratégie dite “Arista 2.0” semble porter ses fruits. Reste à savoir si cette dynamique peut se prolonger en 2026 dans un environnement concurrentiel et macroéconomique exigeant. 📊 Résultats T4 2025 : une accélération confirmée Des chiffres supérieurs aux attentes Au T4 2025, Arista affiche un chiffre d’affaires de 2.49 milliards $, en hausse de 29% sur un an, dépassant les 2.38 milliards $ anticipés par le marché. Le BPA Non-GAAP ressort à 0.82$, contre 0.76$ attendu, tandis que le bénéfice net Non-GAAP atteint 1.047 milliard $. En normes GAAP, le bénéfice net s’élève à 955.8 millions $, franchissant pour la première fois le seuil du milliard de dollars sur une base trimestrielle ajustée. La marge brute s’établit à 63% et la marge opérationnelle à 46%, des niveaux élevés qui traduisent une excellente maîtrise des coûts. Une année 2025 en forte croissance Sur l’ensemble de l’exercice 2025, les revenus atteignent 9.006 milliards $, en progression de 28.6%. Cette performance confirme la montée en puissance des solutions dédiées aux centres de données et à l’IA. Source: xStation5 🤖 AI networking : le moteur stratégique Des centres de données au cœur de la croissance La croissance du T4 a été principalement tirée par la demande dans les segments AI networking et data centers. Ces activités concentrent désormais l’essentiel de la dynamique commerciale. Arista renforce sa présence dans les grands projets cloud en proposant des infrastructures dédiées à l’IA. Les fonctionnalités avancées d’automatisation, de gestion du trafic et de sécurité répondent aux besoins croissants des hyperscalers. Un écosystème complet au-delà du matériel L’entreprise ne se limite plus à la vente d’équipements. Elle développe un véritable écosystème intégré, incluant des outils d’analyse pilotés par l’IA permettant d’anticiper la charge réseau, d’optimiser les flux de données et d’améliorer l’efficacité énergétique. Cette approche favorise la fidélisation des clients et soutient la croissance des marges sur le long terme. 🔮 Perspectives 2026 et risques à surveiller Guidance ambitieuse pour 2026 Pour 2026, Arista prévoit un chiffre d’affaires d’environ 11.25 milliards $, soit une croissance proche de 25%. Le segment AI networking devrait représenter environ 3.25 milliards $, confirmant son rôle central. La solidité du bilan, la forte génération de cash et l’endettement limité offrent une marge de manœuvre importante pour financer l’innovation. Des risques structurels à ne pas négliger Malgré ces perspectives favorables, plusieurs risques subsistent : Forte dépendance à certains grands clients cloud

Sensibilité aux dépenses d’investissement en infrastructures

Concurrence accrue des acteurs historiques et des solutions “white-box”

Risques macroéconomiques et géopolitiques

Perturbations potentielles des chaînes d’approvisionnement Dans un secteur où la dynamique des capex peut varier rapidement, la visibilité reste conditionnée aux décisions des grands acteurs technologiques. En résumé, Arista Networks démontre sa capacité à conjuguer croissance rapide et rentabilité élevée. La stratégie centrée sur l’IA et les centres de données renforce son leadership dans les infrastructures réseau nouvelle génération. Toutefois, la poursuite du rally dépendra de la durabilité des investissements en IA et de la capacité de l’entreprise à maintenir ses marges face à une concurrence intense. ❓ FAQ Pourquoi Arista Networks a-t-elle dépassé les attentes au T4 ?

Grâce à une forte demande en AI networking et infrastructures cloud, combinée à des marges élevées. Quelle est la croissance prévue pour 2026 ?

Environ 25% de hausse du chiffre d’affaires, à 11.25 milliards $. L’IA représente-t-elle une part significative des revenus ?

Oui, le segment AI networking devrait générer 3.25 milliards $ en 2026. Quels sont les principaux risques ?

Dépendance aux hyperscalers, concurrence accrue et possible ralentissement des investissements. Arista est-elle rentable ?

Oui, avec une marge brute de 63% et une marge opérationnelle de 46%, la rentabilité est solide.

