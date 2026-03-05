A la mi-séance | Les indices tentent de maintenir leur rebond malgré la hausse du prix du pétrole🗽Les actions Broadcom en forte hausse

Le sentiment général à l'égard des actions mondiales reste relativement optimiste malgré la hausse persistante des prix du pétrole sur les marchés mondiaux, qui approchent désormais les 84 dollars le baril et ont déjà augmenté de plus de 20 % cette année. La guerre au Moyen-Orient se poursuit et, selon les déclarations faites hier par Israël, elle devrait durer au moins deux semaines supplémentaires . Dans le même temps, l'espoir d'une réouverture progressive du détroit d'Ormuz à la navigation maritime grandit. L'Iran n'a montré aucun intérêt pour des négociations avec les États-Unis et a démenti les informations faisant état de pourparlers informels avec la CIA.

. Dans le même temps, l'espoir d'une réouverture progressive du à la navigation maritime grandit. L'Iran n'a montré et a démenti les informations faisant état de pourparlers informels avec la CIA. Les États-Unis devraient fournir une escorte navale aux navires , et aujourd'hui, Bloomberg, citant des sources militaires, a rapporté que l'Iran respecterait les conditions de libre navigation dans le détroit . Cependant, ces déclarations contredisent les informations faisant état de nouveaux navires touchés par des drones près du détroit , tandis que les taux de fret ont connu des hausses sans précédent .

, et aujourd'hui, Bloomberg, citant des sources militaires, a rapporté que . Cependant, ces déclarations contredisent les informations faisant état de , tandis que les taux de fret ont connu . Les indices européens sont pour la plupart en hausse, malgré un sentiment mitigé à Wall Street avant l'ouverture du marché. Le bitcoin reste proche de 72 000 dollars, tandis que les métaux précieux se consolident avec peu de changements aujourd'hui — l'or se négocie autour de 5 160 dollars l'once. La Chine, premier importateur mondial, tente d'économiser du carburant en suspendant ses exportations de diesel et d'essence. Les marchés asiatiques rebondissent après la chute de mercredi ; l'indice MSCI Asia Pacific a progressé de 2,4 %. La Corée a mené la reprise régionale, avec une hausse de 10 % du Kospi et de 14 % du Kosdaq, les fabricants de puces Samsung et SK Hynix s'étant redressés après la vague de ventes paniques. Les contrats à terme sur indices américains s'échangent en territoire mitigé. Les entreprises européennes de puces électroniques et de logiciels progressent après les prévisions de revenus supérieures aux attentes de Broadcom, qui bondit de plus de 6 % avant l'ouverture du marché américain. Le PDG Hock Tan a indiqué que les ventes de ses puces IA pourraient dépasser les 100 milliards de dollars l'année prochaine. Actualités boursières européennes Alfa Laval : Morgan Stanley a relevé la note du titre à « neutre » (contre « sous-pondérer ») et prévoit une hausse potentielle des commandes dans le segment maritime cette année .

Morgan Stanley a relevé la note du titre à et prévoit une . Wizz Air : les perturbations au Moyen-Orient devraient faire baisser le bénéfice net de l'exercice 2026 en dessous de la fourchette prévisionnelle précédente (+25 millions d'euros à -25 millions d'euros).

les perturbations au Moyen-Orient devraient faire baisser le bénéfice net de l'exercice 2026 en dessous de la fourchette prévisionnelle précédente (+25 millions d'euros à -25 millions d'euros). Heidelberg Materials : Citi a relevé la note de la société à « acheter » (contre « neutre » auparavant), estimant que la récente vague de ventes motivée par les inquiétudes concernant le marché européen du carbone semblait excessive.

Citi a relevé la note de la société à « acheter » (contre « neutre » auparavant), estimant que la récente vague de ventes motivée par les inquiétudes concernant le marché européen du carbone semblait excessive. Les actions de Davide Campari sont en hausse avant l'ouverture du marché américain après avoir annoncé un EBITDA supérieur aux attentes . Citi a qualifié les résultats de solides dans l'ensemble , tandis que RBC a souligné la croissance impressionnante du chiffre d'affaires au quatrième trimestre .

sont en hausse avant l'ouverture du marché américain après avoir annoncé un . Citi a qualifié les résultats de , tandis que RBC a souligné la . Les actions de Schaeffler et Deutz ont été ajoutées aujourd'hui à l'indice allemand mDAX des moyennes capitalisations. Les actions de TORM sont en baisse après qu'Oaktree ait signalé une vente potentielle de 79,5 millions de dollars dans l'opérateur de flotte de pétroliers. Changements dans les recommandations des analystes en Europe Révisions à la hausse Aker BP → neutre (JPMorgan) ; PT : 308 NOK

→ neutre (JPMorgan) ; PT : Alfa Laval → pondération neutre (Morgan Stanley)

→ pondération neutre (Morgan Stanley) Athens International Airport → pondération neutre (Barclays)

→ pondération neutre (Barclays) DSV → acheter (ABG) ; PT : 1 900 NOK

→ acheter (ABG) ; PT : EnQuest → surpondérer (JPMorgan) ; PT : 25 pence

→ surpondérer (JPMorgan) ; PT : Heidelberg Materials → acheter (Citi) ; PT : 220 EUR

→ acheter (Citi) ; PT : Inditex → acheter (Deutsche Bank) ; PT : 63 EUR

→ acheter (Deutsche Bank) ; PT : Schweiter → ajouter (Baader Helvea) ; PT : 289 CHF

→ ajouter (Baader Helvea) ; PT : Softcat → neutre (UBS) ; PT : 1 225 pence

→ neutre (UBS) ; PT : Traton → acheter (Pareto Securities) ; PT : 35,64 €

→ acheter (Pareto Securities) ; PT : Vistry Group → acheter (Stifel) ; PT : 610 p Révisions à la baisse Aker BP → vendre (ABG) ; PT : 260 NOK

→ vendre (ABG) ; PT : Domino’s Pizza Group → vendre (Deutsche Bank) ; PT : 175 p

→ vendre (Deutsche Bank) ; PT : Duell → réduire (Inderes) ; PT : 2,80 €

→ réduire (Inderes) ; PT : Flughafen Wien → neutre (Oddo BHF) ; PT : 55 €

→ neutre (Oddo BHF) ; PT : Keller → conserver (Deutsche Bank) ; PT : 2 200 p

→ conserver (Deutsche Bank) ; PT : Segro → conserver (Peel Hunt) ; PT : 825 p

→ conserver (Peel Hunt) ; PT : TF1 → sous-pondérer (Barclays) ; PT : 7 €

→ sous-pondérer (Barclays) ; PT : Var Energi → vendre (ABG) ; PT : 33 NOK DE40 (contrats à terme DAX, période D1) Le contrat à terme allemand DAX tente de maintenir sa dynamique haussière, même si le rythme des gains s'est légèrement ralenti. Néanmoins, les longues mèches inférieures des trois dernières bougies suggèrent un intérêt d'achat persistant, le contrat rebondissant une fois de plus depuis le support au niveau de l'EMA200 (ligne rouge). Source: xStation5 Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."