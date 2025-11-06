Arm annonce des résultats trimestriels records, stimulés par la demande en matière d'IA et de centres de données

Les actions d'ARM Holdings Plc sont en hausse dans les échanges avant l'ouverture du marché après que la société ait annoncé des résultats trimestriels records, portés par une très forte demande en processeurs pour les centres de données, l'intelligence artificielle (IA) et les appareils mobiles.

Chiffres clés des résultats d'ARM pour le troisième trimestre 2025 :

Chiffre d'affaires total : 1,14 milliard de dollars, en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations de 1,06 milliard de dollars.

Bénéfice par action (BPA) : 0,39 dollar, supérieur aux 0,33 dollar attendus.

Résultats et modèle économique

Le dernier rapport de la société, ainsi que les récentes déclarations de la direction, soulignent une période de forte croissance et de transformation pour Arm Holdings, le leader mondial de la conception de processeurs. De manière générale, Arm occupe une position intermédiaire entre les entreprises qui conçoivent et fabriquent des puces (telles que Nvidia ou Intel) et celles qui utilisent les conceptions d'Arm (telles que Qualcomm ou Samsung).

Arm conçoit l'architecture, c'est-à-dire le « cerveau » ou l'ensemble d'instructions, que d'autres fabricants utilisent pour construire leurs propres processeurs. Lorsqu'une entreprise telle que Qualcomm, Apple, Samsung ou Nvidia souhaite utiliser cette technologie, elle doit acheter une licence auprès d'Arm. Dans ce segment, l'entreprise a généré 525 millions de dollars, soit une augmentation de 56 % par rapport à l'année précédente, grâce à de nouveaux accords de licence à forte valeur ajoutée et à la comptabilisation des revenus provenant de contrats signés précédemment.

Une fois que les puces basées sur la technologie Arm sont fabriquées et vendues, l'entreprise perçoit une redevance par puce. Ce segment a également dépassé les attentes, générant 620 millions de dollars de revenus. Arm poursuit son expansion sur les marchés à forte croissance au-delà du mobile, qui représente encore 45 % du total des redevances.

Le segment du cloud et des réseaux contribue à hauteur de 10 %, l'automobile à 7 % et l'IoT/les systèmes embarqués à 18 %, reflétant une diversification claire par rapport à la dépendance historique de la société vis-à-vis des smartphones. Dans l'ensemble, le chiffre d'affaires trimestriel total a atteint 1,14 milliard de dollars, en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente, avec un bénéfice par action de 0,39 dollar. La société a maintenu des marges solides malgré des dépenses d'exploitation plus élevées liées au développement de produits de plus en plus complexes. Le flux de trésorerie disponible au cours des douze derniers mois a dépassé 1 milliard de dollars, soulignant un bilan sain avec un faible endettement et une capacité suffisante pour continuer à investir dans l'innovation.

Perspectives et position stratégique

Pour le prochain trimestre, Arm a publié des prévisions optimistes, tablant sur un chiffre d'affaires d'environ 1,23 milliard de dollars. Ces perspectives reflètent l'impact positif de la demande croissante de puces pour centres de données conçues pour les charges de travail liées à l'IA.

Expansion dans les centres de données et l'intelligence artificielle

Le segment des centres de données est devenu l'un des principaux moteurs de croissance d'Arm. Sa gamme de produits Neoverse, conçue pour les charges de travail des serveurs et des supercalculateurs, a doublé son chiffre d'affaires, grâce à son adoption par des entreprises telles qu'Amazon (AWS) et Google (Alphabet), qui recherchent une plus grande efficacité énergétique dans leurs infrastructures d'IA.

Arm prévoit que sa part de marché dans les centres de données dépassera 50 % d'ici 2025, car AWS, Google, Microsoft et Meta déploient de plus en plus de processeurs basés sur Arm, une expansion qui pourrait devenir un moteur clé de la performance boursière de l'entreprise. Les puces basées sur Arm consomment beaucoup moins d'énergie par unité de calcul que celles construites sur des architectures x86 traditionnelles (telles que Intel ou AMD).

Ceci est crucial, car les centres de données IA consomment d'énormes quantités d'électricité, et chaque gain d'efficacité se traduit par des économies d'énergie de plusieurs millions de dollars.

Cette croissance souligne la manière dont l'architecture d'Arm, initialement développée pour les appareils mobiles, s'est adaptée avec succès aux exigences des centres de données et des systèmes IA, où les performances par watt et l'efficacité énergétique sont essentielles.

Parmi les défis actuels, Arm est confrontée à une augmentation des coûts liés à des projets plus importants et plus complexes, qui ont temporairement réduit ses marges d'exploitation.

Néanmoins, ces investissements positionnent l'entreprise comme un acteur clé de l'ère de l'IA, participant même indirectement à des initiatives stratégiques telles que le projet Stargate, mené par OpenAI et SoftBank, l'actionnaire majoritaire d'Arm. Bien que l'action Arm ait augmenté d'environ 30 % depuis le début de l'année, sa performance reste plus modérée que celle d'autres fabricants de semi-conducteurs.

Toutefois, son modèle basé sur les licences et les redevances, caractérisé par un faible risque opérationnel et une rentabilité élevée, lui confère des fondamentaux solides et une marge de progression importante.

En résumé, Arm combine un modèle économique diversifié et très rentable avec une stratégie axée sur le leadership dans le domaine de l'intelligence artificielle. Sa transformation en un fournisseur complet de conceptions de puces pour les centres de données et les appareils connectés lui confère une position privilégiée pour tirer parti de la prochaine vague d'innovations technologiques.