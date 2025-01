ASML : quel impact de DeepSeek sur la demande de puces pour l'IA ? 🔎📈

Les actions d'ASML Holding (ASML.NL) enregistrent une nouvelle baisse aujourd'hui, prolongeant les pertes de la veille. Leader mondial des équipements pour semi-conducteurs, la société doit publier ses résultats pour le quatrième trimestre 2024 le 29 janvier 2025 avant l’ouverture des marchés. Ce rapport intervient à un moment crucial, alors que l'entreprise fait face à des opportunités et à des obstacles, notamment l'émergence de DeepSeek, un disruptif chinois de l’IA, et des défis géopolitiques persistants. Voici un résumé des éléments clés à surveiller pour les investisseurs. Points clés : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Prévisions de revenus et de bénéfices : Revenus du quatrième trimestre : Estimés à 9,02 milliards d'euros, soit une augmentation de 26,6 % par rapport à l'année précédente.

Bénéfice net : Prévision de 2,62 milliards d'euros, soutenu par une demande robuste pour les systèmes de lithographie.

Marge brute : Attendue à 49,6 %, légèrement inférieure en raison des coûts des systèmes EUV High-NA.

Bénéfice par action (BPA) : Estimé à 6,68 €. Commandes et systèmes vendus : Commandes pour le quatrième trimestre : Estimées à 3,53 milliards d'euros, avec 121 systèmes de lithographie expédiés.

Commandes EUV : Reste modéré, les analystes anticipant une contribution de 1 milliard d'euros. Impact de DeepSeek : L'ascension de DeepSeek, une startup chinoise dans l'IA utilisant des puces moins avancées et plus économiques, pourrait redéfinir la demande pour des semi-conducteurs hautes performances.Â

L'approche de DeepSeek soulève des inquiétudes concernant les ventes futures de systèmes EUV, un moteur clé pour ASML. Prévisions pour 2025 : ASML maintient ses prévisions de revenus pour 2025 entre 30 et 35 milliards d'euros, bien que les attentes penchent plutôt vers la limite inférieure en raison des incertitudes géopolitiques et des retards chez les clients. Risques géopolitiques et clientèles : Les restrictions d'exportation américaines en cours limitent les ventes d'ASML en Chine, son troisième plus grand marché.

La dépendance à des clients majeurs comme TSMC, Samsung et Intel rend l'entreprise vulnérable aux réductions de dépenses. Commentaire des analystes : Citi : Souligne un obstacle plus bas pour ASML après la récente baisse de son prix de l'action, avec des prévisions de commandes aussi faibles que 2 milliards d'euros.

JPMorgan : S'attend à ce qu'ASML atteigne ses prévisions pour 2025, sauf si Intel/Samsung effectuent des coupes drastiques. Prévient des commandes de TSMC pour le premier semestre 2024.

Barclays : N'anticipe pas de reprise significative des commandes EUV Ã court terme, en raison des incertitudes persistantes.

ING : Optimiste concernant une forte dynamique des commandes, malgré des surprises limitées attendues pour la mise à jour annuelle. Les résultats du quatrième trimestre d'ASML seront cruciaux pour comprendre sa stratégie face aux défis qui évoluent : Demande d’IA et impact de DeepSeek : ASML abordera-t-elle les risques liés aux modèles d’IA moins chers, réduisant la dépendance vis-à -vis des puces de pointe ?

Exposition à la Chine : 15–20 % des ventes de 2023 proviennent de la Chine ; des mises à jour sur les contrôles d'exportation et la concurrence domestique (par exemple, les outils de lithographie de SMEE).

Santé du carnet de commandes : Les analystes examineront attentivement les commandes EUV (consensus : 1 à 1,5 milliard d'euros) et la répartition entre la logique/fonderie et la mémoire.

Confiance dans les prévisions de 2025 : Des révisions du chiffre d'affaires cible de 30 à 35 milliards d'euros en raison des risques géopolitiques et des demandes ? Le monopole d'ASML dans la lithographie EUV (cruciale pour l'IA et les semi-conducteurs avancés) et sa réserve de trésorerie de 6,17 milliards d'euros offrent une résilience. Cependant, l'ascension de DeepSeek, les risques liés à la Chine et la concentration de sa clientèle (TSMC, Samsung, Intel) posent des défis. Le ton de la conférence sur les résultats concernant la visibilité des commandes en 2024 et les évolutions de la demande liée à l'IA sera déterminant pour l'humeur du marché. Surveillez les données sur les commandes et la confiance de la direction pour 2025 – un dépassement des commandes à 4 milliards d'euros ou des commentaires positifs sur les EUV pourraient catalyser un rebond. Source: xStation 5

