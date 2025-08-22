Les indices américains ont connu une séance exceptionnelle. Le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont progressé d'environ 1,7 %, tandis que l'indice des petites capitalisations Russell 2000 a bondi de près de 4 %. Cette hausse a été alimentée par les commentaires relativement accommodants du président de la Fed, Jerome Powell, à Jackson Hole, qui ont ouvert l'ouverture à d'éventuelles baisses des taux américains.

En revanche, l'Europe a clôturé la séance avec des gains très limités pour les principaux indices de référence. Le DAX allemand et le FTSE britannique ont à peine réussi à terminer dans le vert.

Les marchés anticipent actuellement deux baisses de taux cette année, la première étant attendue en septembre. M. Powell a indiqué que les risques d'un affaiblissement du marché du travail, dans un contexte de ralentissement du PIB et de baisse de la consommation, l'emportaient désormais sur les risques de hausse de l'inflation.

Selon M. Powell, la récente hausse de certains indicateurs d'inflation reflète l'impact des droits de douane, mais cet effet devrait être de courte durée. Les marchés boursiers ont salué le ton de son discours. Le dollar américain s'est affaibli, tandis que les obligations, les cryptomonnaies et les actions ont toutes progressé.

L'Ethereum, souvent considéré comme un indicateur de l'appétit pour le risque, a bondi de près de 10 % immédiatement après les déclarations de M. Powell, atteignant un niveau BREAKING de 4 600 dollars, tandis que le Bitcoin a rebondi, passant d'environ 112 000 dollars à 115 000 dollars. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont baissé de 7 points de base à 4,26 %, et l'EUR/USD a grimpé de plus de 1,15 %.

Les métaux précieux ont également progressé parallèlement à l'affaiblissement du dollar. L'argent a augmenté de près de 2,5 %, tandis que l'or a progressé de plus de 1 %. Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le gaz naturel ont reculé de près de 4 % en raison des inquiétudes liées au refroidissement climatique aux États-Unis, à l'offre élevée et aux niveaux élevés des stocks. Le pétrole a tradeé à la stabilité.

Le Canada a annoncé qu'il allait lever les droits de douane sur de nombreux produits américains dans le cadre de l'USMCA et supprimer les droits de douane de rétorsion sur une large gamme de produits américains, les exemptions prenant effet le 1er septembre. Les droits de douane « stratégiques », tels que ceux sur l'aluminium et l'acier, resteront en vigueur pendant que le pays poursuit les négociations sur la forme finale de l'accord de trade avec les États-Unis.

Les indices chinois ont également progressé aujourd'hui, l'indice clé Shanghai Composite atteignant son plus haut niveau en dix ans. Les contrats à terme CHN.cash ont augmenté de près de 2,5 %. La reprise du marché boursier chinois a été alimentée par la faiblesse du dollar, le regain d'intérêt pour les marchés émergents, la réduction des risques géopolitiques et tarifaires et, surtout, les afflux de capitaux vers les actions liées aux semi-conducteurs et à l'intelligence artificielle, telles que Alibaba et SMIC.

