Aucune réaction du marché pétrolier au lancement d'une opération militaire terrestre israélienne au Liban 🚩

L'armée israélienne (IDF) a annoncé mardi avoir lancé des opérations terrestres locales contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban. Selon cette annonce, des « raids terrestres ciblés » sont menés dans des villages proches de la frontière israélienne. Cette opération marque une escalade significative du conflit de plusieurs mois entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre dernier, les deux camps échangent régulièrement des tirs transfrontaliers. Lundi, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a mis en garde l'Iran, qui soutient à la fois le Hezbollah et le Hamas, en déclarant qu'« il n'y a pas d'endroit au Moyen-Orient qu'Israël ne peut atteindre ». Ces déclarations font suite à une frappe aérienne au sud de Beyrouth ayant tué Hassan Nasrallah, leader historique du Hezbollah.

De leur côté, plusieurs pays occidentaux ont averti l'Iran de ne pas s'impliquer directement dans le conflit, ce qui pourrait entraîner des attaques israéliennes sur les infrastructures nucléaires iraniennes. À ce stade, l'Iran n'a pas exprimé d'intentions d'intervenir directement, ce qui explique en partie l'ignorance quasi-totale de Wall Street face au scénario d'escalade du conflit.

Les États-Unis, quant à eux, tentent de contenir la propagation du conflit, d'autant plus que l'élection présidentielle américaine approche dans un mois. Cependant, les marchés estiment que la probabilité d'une réponse militaire directe de l'Iran ou de l'Arabie saoudite reste faible. Le conflit est donc toujours perçu comme une guerre locale, sans impact majeur sur la dynamique globale de l'offre de pétrole. Le nouveau chef par intérim du Hezbollah, Naim Kassem, a affirmé que l'organisation poursuivra la lutte malgré la mort de Nasrallah et d'autres commandants. Il a également déclaré que les combattants étaient prêts et que les dirigeants tués avaient déjà été remplacés. L'armée israélienne a appelé les habitants de plusieurs villes frontalières libanaises à évacuer vers le nord. La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a décrit cette opération israélienne comme un « développement dangereux » et a appelé à la désescalade.

La communauté internationale suit ces événements avec inquiétude, craignant une extension du conflit à toute la région. La Turquie a condamné l'opération israélienne comme une « tentative d'invasion illégale », tandis que l'Italie a appelé à une « désescalade urgente et nécessaire ». Réaction du marché Les premières informations sur le lancement de l'opération terrestre sont tombées à 2h00, mais aucune réaction notable n'a été observée sur le marché pétrolier à ce moment-là. Le pétrole a commencé à enregistrer des pertes au début de la session européenne, mais ces pertes sont désormais en cours de récupération.

Source: Bloomberg Finance LP, XTB En revanche, l'or a gagné en valeur depuis le recul enregistré hier vers 20h00, lorsque Jerome Powell a indiqué que la Fed n'avait pas besoin de se précipiter pour réduire les taux d'intérêt. À 2h00, aucune réaction n'a été constatée. Cependant, l'or a progressé d'environ 0,7 % depuis le début de la session d'aujourd'hui.

Source: xStation5

