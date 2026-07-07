-
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de plus de 1%, affaiblis par les résultats trimestriels de Samsung.
-
Le KOSPI sud-coréen chute de 6% en séance, le pétrole Brent avance à 73 dollars le baril.
-
La production industrielle allemande progresse de 0,9% sur un mois, portée par les investissements fédéraux.
-
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de plus de 1%, affaiblis par les résultats trimestriels de Samsung.
-
Le KOSPI sud-coréen chute de 6% en séance, le pétrole Brent avance à 73 dollars le baril.
-
La production industrielle allemande progresse de 0,9% sur un mois, portée par les investissements fédéraux.
Le cours des principaux indices boursiers s'affiche en nette baisse ce mardi à l'ouverture, avec un repli des contrats à terme sur le Nasdaq de plus de 1%. Les résultats trimestriels préliminaires de Samsung précipitent les dégagements sur l'ensemble du secteur technologique. Les actions européennes et asiatiques cèdent du terrain en séance.
Les indices boursiers sous la pression du secteur technologique
Le plongeon de Samsung entraîne la bourse sud-coréenne
Samsung Electronics annonce des résultats préliminaires pour le deuxième trimestre, avec un bénéfice opérationnel de 58,4 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires atteint 112 milliards de dollars sur la même période. En réponse à ces publications, l'action du groupe de Séoul dévisse de près de 10% en séance.
Le marché avait intégré des attentes plus élevées pour cette publication. Les prévisions de la place boursière valorisaient déjà un scénario extrêmement favorable pour le secteur technologique. L'écart entre ces attentes et les résultats publiés a immédiatement déclenché un mouvement de vente sur le titre.
Dans le sillage de cette valeur phare, l'indice KOSPI sud-coréen affiche une lourde baisse. Les échanges ont même été suspendus pendant 20 minutes en raison de l'intensité de ce mouvement baissier. L'indice cède actuellement 6% sur la journée. Cette baisse pèse sur l'ensemble des indices boursiers régionaux.
Wall Street et les places asiatiques dans le rouge
Le repli des valeurs liées à l'intelligence artificielle pénalise directement la préouverture américaine. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 perdent plus de 1%. Le sentiment des opérateurs à l'égard de ces capitalisations phares se détériore.
La séance s'inscrit dans le rouge pour les autres places de la zone Asie-Pacifique. Le Shanghai SE Composite abandonne 1,6%, et le Hang Seng recule de près de 0,5%. À Tokyo, le Nikkei cède 2,2%. Le recul confirme la tendance baissière des indices boursiers asiatiques.
Au Japon, l'action Kioxia figure parmi les plus fortes baisses de la cote. Le titre recule de 11%. Anciennement nommée Toshiba Memory, l'entreprise constitue la première capitalisation boursière japonaise et produit massivement de la mémoire flash NAND et des disques SSD.
L'énergie, les matières premières et la géopolitique
Le marché pétrolier insensible aux déclarations américaines
Sur le plan géopolitique, les commentaires de Donald Trump concernant le Moyen-Orient n'ont pas entraîné de mouvements majeurs. Le président a déclaré que l'Iran devait signer un accord sous peine d'une intervention des États-Unis pour "terminer le travail".
Malgré ces prises de parole, les prix des matières premières énergétiques se stabilisent. Les opérateurs du marché de l'énergie maintiennent leurs positions. Les dynamiques de l'offre et de la demande continuent de guider les variations du jour.
Le pétrole brut Brent s'échange à 73 dollars, en hausse de 0,9% ce mardi. Le WTI américain s'établit autour de 69 dollars le baril. En Europe, le gaz naturel TTF progresse de 4,9% pour atteindre 46 euros par MWh, alors que le gaz naturel de référence américaine cède 0,6% à 3,23 dollars.
Le recul des métaux précieux face aux taux obligataires
Les métaux précieux évoluent dans le sens inverse des matières premières énergétiques. L'once d'or se négocie à 4 125 dollars, accusant une baisse de 1% sur la journée.
La remontée des rendements des obligations d'État au sein des grandes économies limite l'attrait des actifs non porteurs de rendement. La hausse du coût de la dette souveraine modifie les allocations de portefeuilles vers les produits de taux.
L'argent suit cette baisse avec un recul plus prononcé. L'once d'argent s'échange légèrement au-dessus des 60 dollars, soit une perte de 2,4% en séance. Ce déclin chiffre la rotation des capitaux vers d'autres classes d'actifs.
La macroéconomie contraste avec le recul des actifs numériques
La relance allemande soutient le secteur industriel
Les données statistiques européennes dépassent les attentes du marché. En Allemagne, les commandes à l'industrie enregistrent une hausse de 6,2%. La production industrielle du mois de mai progresse de 0,9% sur un mois.
Ces hausses font suite au plan de relance de 500 milliards d'euros annoncé en mars de l'année dernière par le chancelier Friedrich Merz. Ce budget est alloué aux infrastructures, à la santé, au secteur de l'énergie et à la modernisation numérique.
L'inflation des prix à la production (PPI) dans la zone euro atteint 5,9%, un chiffre en ligne avec le consensus. Les ventes au détail dans la région avancent de 1,6% sur un an. Ces publications n'entraînent pas de forte volatilité sur les marchés financiers.
Le ralentissement américain et la réaction des devises
Aux États-Unis, les indices PMI de juin ont été légèrement revus à la baisse. L'indice composite se fixe à 51,9. Le niveau montre un net ralentissement de la croissance par rapport au taux de 2,7% mesuré au premier trimestre. L'attention des acteurs des marchés financiers se porte désormais sur les prochaines données d'inflation.
Sur le marché des changes, la couronne norvégienne s'apprécie de 0,5% sur la semaine, aidée par la progression des prix du pétrole Brent et du gaz naturel liquéfié. Les devises refuges traditionnelles reculent. Le yen japonais et le franc suisse perdent chacun 0,3%.
Sur le marché des actifs numériques, les vendeurs gardent le contrôle. Le cours du bitcoin abandonne 1,2% en séance. La baisse du cours du bitcoin s'inscrit dans une tendance similaire à celle de l'Ethereum, qui cède 1,4%.
❓ FAQ
Quels facteurs influencent l'évolution des indices boursiers ce mardi ?
La forte baisse du secteur technologique, déclenchée par les résultats de Samsung jugés insuffisants au regard des attentes, entraîne l'ensemble des marchés. Ce repli modifie la trajectoire à court terme des indices boursiers asiatiques et américains.
Pourquoi le marché des matières premières énergétiques ne réagit-il pas aux tensions politiques ?
Les cours du pétrole et du gaz naturel restent pilotés par les volumes de l'offre mondiale et la demande industrielle. Les déclarations géopolitiques sans action immédiate n'ont pas provoqué de déséquilibres suffisants pour générer des chocs de prix sur les matières premières.
Comment s'exposer au cours du bitcoin et aux actifs numériques ?
L'exposition à la thématique des actifs numériques peut se réaliser par l'acquisition directe de jetons sur des plateformes dédiées, ou indirectement par l'achat d'actions d'entreprises du secteur (minage, infrastructures) ou d'ETF répliquant la performance des devises numériques de premier plan.
Quel est l'impact des rendements obligataires sur les métaux précieux ?
La hausse des rendements des obligations d'État offre des garanties de rémunération plus attractives sur les marchés financiers. L'or et l'argent ne générant aucun dividende ni coupon, leur détention devient moins compétitive face aux titres de créance souveraine, ce qui entraîne une pression à la vente.
Calendrier économique : L'industrie allemande est-elle en train de se redresser ? (07.07.2026)
Résumé quotidien : Donald Trump donne le ton sur les marchés
Retards chez Nvidia : le projet Kyber est-il menacé ?
Action Microsoft : restructuration de Xbox et licenciements
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."