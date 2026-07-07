La production industrielle allemande progresse de 0,9% sur un mois, portée par les investissements fédéraux.

Le KOSPI sud-coréen chute de 6% en séance, le pétrole Brent avance à 73 dollars le baril.

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de plus de 1%, affaiblis par les résultats trimestriels de Samsung.

Le cours des principaux indices boursiers s'affiche en nette baisse ce mardi à l'ouverture, avec un repli des contrats à terme sur le Nasdaq de plus de 1%. Les résultats trimestriels préliminaires de Samsung précipitent les dégagements sur l'ensemble du secteur technologique. Les actions européennes et asiatiques cèdent du terrain en séance.

Les indices boursiers sous la pression du secteur technologique

Le plongeon de Samsung entraîne la bourse sud-coréenne

Samsung Electronics annonce des résultats préliminaires pour le deuxième trimestre, avec un bénéfice opérationnel de 58,4 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires atteint 112 milliards de dollars sur la même période. En réponse à ces publications, l'action du groupe de Séoul dévisse de près de 10% en séance.

Le marché avait intégré des attentes plus élevées pour cette publication. Les prévisions de la place boursière valorisaient déjà un scénario extrêmement favorable pour le secteur technologique. L'écart entre ces attentes et les résultats publiés a immédiatement déclenché un mouvement de vente sur le titre.

Dans le sillage de cette valeur phare, l'indice KOSPI sud-coréen affiche une lourde baisse. Les échanges ont même été suspendus pendant 20 minutes en raison de l'intensité de ce mouvement baissier. L'indice cède actuellement 6% sur la journée. Cette baisse pèse sur l'ensemble des indices boursiers régionaux.

Wall Street et les places asiatiques dans le rouge

Le repli des valeurs liées à l'intelligence artificielle pénalise directement la préouverture américaine. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 perdent plus de 1%. Le sentiment des opérateurs à l'égard de ces capitalisations phares se détériore.

La séance s'inscrit dans le rouge pour les autres places de la zone Asie-Pacifique. Le Shanghai SE Composite abandonne 1,6%, et le Hang Seng recule de près de 0,5%. À Tokyo, le Nikkei cède 2,2%. Le recul confirme la tendance baissière des indices boursiers asiatiques.

Au Japon, l'action Kioxia figure parmi les plus fortes baisses de la cote. Le titre recule de 11%. Anciennement nommée Toshiba Memory, l'entreprise constitue la première capitalisation boursière japonaise et produit massivement de la mémoire flash NAND et des disques SSD.

L'énergie, les matières premières et la géopolitique

Le marché pétrolier insensible aux déclarations américaines

Sur le plan géopolitique, les commentaires de Donald Trump concernant le Moyen-Orient n'ont pas entraîné de mouvements majeurs. Le président a déclaré que l'Iran devait signer un accord sous peine d'une intervention des États-Unis pour "terminer le travail".

Malgré ces prises de parole, les prix des matières premières énergétiques se stabilisent. Les opérateurs du marché de l'énergie maintiennent leurs positions. Les dynamiques de l'offre et de la demande continuent de guider les variations du jour.

Le pétrole brut Brent s'échange à 73 dollars, en hausse de 0,9% ce mardi. Le WTI américain s'établit autour de 69 dollars le baril. En Europe, le gaz naturel TTF progresse de 4,9% pour atteindre 46 euros par MWh, alors que le gaz naturel de référence américaine cède 0,6% à 3,23 dollars.

Le recul des métaux précieux face aux taux obligataires

Les métaux précieux évoluent dans le sens inverse des matières premières énergétiques. L'once d'or se négocie à 4 125 dollars, accusant une baisse de 1% sur la journée.

La remontée des rendements des obligations d'État au sein des grandes économies limite l'attrait des actifs non porteurs de rendement. La hausse du coût de la dette souveraine modifie les allocations de portefeuilles vers les produits de taux.

L'argent suit cette baisse avec un recul plus prononcé. L'once d'argent s'échange légèrement au-dessus des 60 dollars, soit une perte de 2,4% en séance. Ce déclin chiffre la rotation des capitaux vers d'autres classes d'actifs.

La macroéconomie contraste avec le recul des actifs numériques

La relance allemande soutient le secteur industriel

Les données statistiques européennes dépassent les attentes du marché. En Allemagne, les commandes à l'industrie enregistrent une hausse de 6,2%. La production industrielle du mois de mai progresse de 0,9% sur un mois.

Ces hausses font suite au plan de relance de 500 milliards d'euros annoncé en mars de l'année dernière par le chancelier Friedrich Merz. Ce budget est alloué aux infrastructures, à la santé, au secteur de l'énergie et à la modernisation numérique.

L'inflation des prix à la production (PPI) dans la zone euro atteint 5,9%, un chiffre en ligne avec le consensus. Les ventes au détail dans la région avancent de 1,6% sur un an. Ces publications n'entraînent pas de forte volatilité sur les marchés financiers.

Le ralentissement américain et la réaction des devises

Aux États-Unis, les indices PMI de juin ont été légèrement revus à la baisse. L'indice composite se fixe à 51,9. Le niveau montre un net ralentissement de la croissance par rapport au taux de 2,7% mesuré au premier trimestre. L'attention des acteurs des marchés financiers se porte désormais sur les prochaines données d'inflation.

Sur le marché des changes, la couronne norvégienne s'apprécie de 0,5% sur la semaine, aidée par la progression des prix du pétrole Brent et du gaz naturel liquéfié. Les devises refuges traditionnelles reculent. Le yen japonais et le franc suisse perdent chacun 0,3%.

Sur le marché des actifs numériques, les vendeurs gardent le contrôle. Le cours du bitcoin abandonne 1,2% en séance. La baisse du cours du bitcoin s'inscrit dans une tendance similaire à celle de l'Ethereum, qui cède 1,4%.

❓ FAQ

Quels facteurs influencent l'évolution des indices boursiers ce mardi ?

La forte baisse du secteur technologique, déclenchée par les résultats de Samsung jugés insuffisants au regard des attentes, entraîne l'ensemble des marchés. Ce repli modifie la trajectoire à court terme des indices boursiers asiatiques et américains.

Pourquoi le marché des matières premières énergétiques ne réagit-il pas aux tensions politiques ?

Les cours du pétrole et du gaz naturel restent pilotés par les volumes de l'offre mondiale et la demande industrielle. Les déclarations géopolitiques sans action immédiate n'ont pas provoqué de déséquilibres suffisants pour générer des chocs de prix sur les matières premières.

Comment s'exposer au cours du bitcoin et aux actifs numériques ?

L'exposition à la thématique des actifs numériques peut se réaliser par l'acquisition directe de jetons sur des plateformes dédiées, ou indirectement par l'achat d'actions d'entreprises du secteur (minage, infrastructures) ou d'ETF répliquant la performance des devises numériques de premier plan.

Quel est l'impact des rendements obligataires sur les métaux précieux ?

La hausse des rendements des obligations d'État offre des garanties de rémunération plus attractives sur les marchés financiers. L'or et l'argent ne générant aucun dividende ni coupon, leur détention devient moins compétitive face aux titres de créance souveraine, ce qui entraîne une pression à la vente.