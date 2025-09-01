Avant l'ouverture des marchés européens (01.09.2025)

Une cour d'appel américaine a statué ce week-end que la majorité des droits de douane imposés par Donald Trump étaient illégaux, en particulier ceux imposés au Canada, au Mexique, à la Chine et les droits de douane réciproques généraux. Selon la cour, la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux (IEEPA) ne confère pas au président la capacité d'imposer unilatéralement des droits de douane. Certains analystes soulignent que ces pouvoirs permettent uniquement au président de réglementer les importations, tandis que les droits de douane relèvent de la compétence du Congrès.

La décision a été suspendue jusqu'au 14 octobre afin de permettre un nouvel appel. L'affaire devrait être portée devant la Cour suprême, mais les chances actuelles penchent en faveur de l'abrogation des droits de douane les plus importants, ne laissant que ceux qui visent des secteurs spécifiques. Cela pourrait potentiellement soulager de nombreuses entreprises et améliorer les perspectives de croissance économique.

L'or a clôturé vendredi à un niveau record de 3 452 dollars l'once et continue actuellement de progresser, atteignant 3 477 dollars l'once. Le niveau spot quotidien le plus élevé était légèrement inférieur à 3 500 dollars l'once.

Le Nasdaq a perdu plus de 1 % vendredi, tandis que le S&P 500 a reculé de plus de 0,6 %. La principale vague de ventes a concerné les valeurs technologiques. Les contrats à terme continuent de baisser ce matin après une tentative de rebond. L'indice NASDAQ 100 est en baisse de 0,2 %, tandis que l'indice US500 a reculé de 0,11 %. La correction a été en partie motivée par l'annonce qu' Alibaba allait produire ses propres puces IA, dans le but de s'affranchir de Nvidia . L'action Alibaba a perdu plus de 3 % vendredi.

Les indices asiatiques connaissent une forte correction, même si la plupart des baisses ont été contenues. Le JP225 est en baisse de 0,12 %, tandis que le CH50cash a reculé de 0,88 %. Il convient toutefois de noter que le marché boursier chinois a été l'un des plus performants en août. Le contrat CH50cash susmentionné a gagné près de 10 %, grâce aux entreprises technologiques.

Le DE40 est en baisse ce matin et reste sous les 24 000 points.

L'EURUSD trade autour de 1,1711, son plus haut niveau depuis le 25 août. Les données sur l'inflation PCE publiées vendredi ont répondu aux attentes, suggérant que la Réserve fédérale est prête à réduire ses taux d'intérêt.

Le pétrole brut WTI est sous les 64 dollars le baril, prolongeant légèrement les baisses de la fin de la semaine dernière.

L'indice officiel PMI manufacturier chinois s'est établi à 49,4, contre une prévision de 49,5 et un niveau précédent de 49,3. L'indice PMI des services a augmenté à 50,3, conformément aux attentes.

L'indice PMI manufacturier Caixin/S&P Global China, qui se concentre sur les petites entreprises, a augmenté à 50,5, dépassant les prévisions de 49,7 et le niveau précédent de 49,5.

Le PMI manufacturier japonais s'est établi à 49,7, contre une prévision de 49,9 et un niveau précédent de 48,9.

Le PMI manufacturier australien a augmenté à 53,0, dépassant les prévisions de 52,9 et le niveau précédent de 51,3.

La concurrence croissante oblige Tesla à réduire de 3,7 % le prix de son Model 3 en Chine. Le prix est désormais d'environ 36 000 dollars.

Le bitcoin se négocie à un niveau bas, légèrement supérieur à 107 000 dollars.

Les marchés américains et canadiens sont fermés aujourd'hui en raison de la fête du Travail.

