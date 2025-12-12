Résumé quotidien : Fin de semaine dans le rouge, ralentissement de la reprise technologique

La séance de vendredi s'est avérée défavorable pour les entreprises à risque et les entreprises technologiques. Les résultats décevants d'Oracle et de Broadcom ont ébranlé la confiance des investisseurs. Les contrats NASDAQ 100 ont chuté d'environ 2 %, tandis que les baisses des contrats US500 et Russell 2000 sont limitées à 1 %. Le Dow affiche de meilleurs résultats, ses contrats ayant chuté de moins de 0,5 %.

Broadcom a publié ses résultats, dépassant les attentes des investisseurs en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, mais décevant avec ses prévisions de ventes dans le secteur de l'IA, ce qui a considérablement dévalorisé l'entreprise.

Oracle est en perte de vitesse en raison de l'annonce de retards dans la construction des centres de données OpenAI et des conséquences de résultats médiocres.

Donald Trump a signé une loi interdisant les réglementations étatiques en matière d'IA.

L'administration du président envisage également de réduire les réglementations et les taxes dans les secteurs du cannabis et des jeux d'argent.

Dans son discours, M. Goolsbee, membre de la FED, donne un nouveau ton à son vote de décembre. Il affirme qu'il « envisage davantage de réductions que le reste du comité » et que son vote n'était pas « hawkish ».

Les résultats médiocres des entreprises américaines et les mauvaises données macroéconomiques du Royaume-Uni exercent également une pression sur les indices européens. Le CAC40 français est en baisse de 0,2 %, le DAX de 0,3 % et le FTSE100 de 0,5 %. Le WIG20 fait exception, avec une hausse d'environ 0,5 %.

Les données économiques sont mitigées en Europe occidentale. L'inflation IPC augmente en Espagne, mais diminue en France et en Allemagne. Le PIB britannique recule à nouveau sur une base mensuelle.

Les incidents impliquant des pétroliers sont de plus en plus fréquents. Après l'incendie d'un pétrolier en Roumanie il y a quelques semaines et une série d'attaques contre des pétroliers en mer Noire, les tensions montent avec la saisie forcée d'un pétrolier au large des côtes du Venezuela par les États-Unis et l'attaque d'un pétrolier turc au large des côtes ukrainiennes par la Russie.

Une correction s'observe dans les métaux industriels. Le cuivre et le zinc perdent plus de 2 %, l'aluminium recule de près de 1 %, tandis que le nickel affiche une légère hausse.

Le marché des métaux précieux affiche un sentiment mitigé. Le platine enregistre une hausse significative de plus de 2 %. L'or maintient son prix. L'argent affiche une baisse significative de 3 %.

Sur le marché des devises, la livre sterling est en baisse. Les données économiques médiocres poussent la Banque d'Angleterre à baisser ses taux malgré l'inflation.

Le yen est également en baisse. Cependant, le forint est en tête des baisses, perdant plus de 0,5 % par rapport à l'euro et au dollar.

Le sentiment négatif sur le marché technologique affecte les cryptomonnaies. La plupart des tokens sont en baisse. Le bitcoin recule de 2 %, se maintenant à 90 000 dollars. L'ethereum affiche une performance encore plus mauvaise, perdant plus de 4 % et s'arrêtant à 3 090 dollars.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."